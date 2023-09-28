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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 20566
Базель
1:1
Конец матча
Люцерн
0'
25' Желтая карточка
Ван Бремен Финн
1:0
60' Гол
Йованович Джордже
1:1
81' Гол
Яшари Ардон
90' Желтая карточка
Бека Исмаил
90'+8

Ход матча

25'
Ван Бремен Финн
 
60'
Йованович Джордже
(Джака Таулант)
1:0
68'
 
Адеми Кемаль
Lars Villiger
68'
 
Спадануда Кевин
Teddy Okou
68'
 
Кадак Якуб
Майер Макс
70'
Рюэгг Кевин
Шмидт Доминик
 
70'
Дубасин Жонатан
Демир Юсуф
 
75'
 
Шадер Софьян
Белоко Стефан
80'
Ланг Михаэль
Дрэгер Мохамед
 
80'
Фрай Фабиан
Джака Таулант
 
81'
1:1
Яшари Ардон
(Адеми Кемаль)
84'
 
Severin Ottiger
Фрыдек Мартин
87'
Сигуа Габриэль
Барри Тьерно
 
90'
 
Бека Исмаил

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 391 Количество передач 453
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хитц
Mapвин
4
Комас
Арнау
26
Баришич
Адриан-Леон
25
Ван
Бремен
Финн
6
Дрэгер
Мохамед
31
Шмидт
Доминик
II
34
Джака
Таулант
40
Вейга
Ренату
19
Демир
Юсуф
99
Йованович
Джордже
9
Барри
Тьерно
1
Pascal
Loretz
20
Дорн
Пиус
5
Симани
Денис
30
Бека
Исмаил
13
Фрыдек
Мартин
32
Хаас
Николас
6
Яшари
Ардон
18
Белоко
Стефан
7
Майер
Макс
11
Teddy
Okou
27
Lars
Villiger
Базель
3-4-1-2
Люцерн
4-3-1-2

История личных встреч

Базель
Люцерн

50 матчей

86%
14%
43 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66%
22%
12%
33 победы 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

66%
20%
14%
33 победы 10 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед

67 матчей

64.2%
16.4%
19.4%
43 победы 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

49.3%
32.8%
17.9%
33 победы 22 ничьи 12 побед

Второй тайм

49.3%
25.4%
25.3%
33 победы 17 ничьих 17 побед

История матчей

С
0:2
С
0:1
С
2:3
С
0:2
С
3:0
С
0:3
С
1:3
С
1:1
С
3:4
С
4:1
С
1:2
С
3:2
С
0:0
С
2:1
С
2:1
С
3:0
С
3:2
С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:2
С
1:0
ТМК
1:0
К
2:1
С
1:4
С
3:1
С
1:2
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
4:0
С
3:0
С
3:0
С
1:3
С
1:2
С
1:4
С
0:3
С
3:0
С
3:1
С
0:2
КШ
1:0
С
1:1
С
1:1
С
0:3
С
0:4
С
1:0
С
2:2
КШ
2:2
С
1:1
С
3:1
С
1:0
С
3:1
С
3:0
С
0:1
С
1:1
С
1:4
С
5:0
С
0:1
С
4:5
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
5:1
С
2:0
С
1:0
С
1:0
С
3:2

Голы

Всего голов

76
58

Голов в среднем за матч

2.11
1.87

Среднее время на гол

42
48

Всего голов

39
36

Голов в среднем за матч

1.26
1

Среднее время на гол

71
90

Всего голов

115
94

Голов в среднем за матч

1.72
1.4

Тотал матчей

2.5
66
Больше 99%
Меньше 1%
1
55
Больше 82%
Меньше 18%
12
43
Больше 64%
Меньше 36%
24
25
Больше 37%
Меньше 63%
42
13
Больше 19%
Меньше 81%
54
3
Больше 4%
Меньше 96%
64
2
Больше 3%
Меньше 97%
65
1
Больше 1%
Меньше 99%
66
1
Больше 1%
Меньше 99%
66

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрай Фабиан 3 (1) 0.43
Огюстен Жан-Кевин 2 (1) 0.29
Ндой Дан 1 0.14
Йованович Джордже 1 0.14
Ван Бремен Финн 1 0.14
Мэлоун Морис 1 0.14
Комас Арнау 1 0.14
Хунцикер Андрин 1 0.14
Вейга Ренату 1 0.14
Сигуа Габриэль 1 0.14
Джака Таулант 0 0
Лопес Серхио 0 0
Шмидт Доминик II 0 0
Бургер Ваутер 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lars Villiger 3 0.38
Майер Макс 3 (1) 0.38
Кадак Якуб 2 (1) 0.25
Яшари Ардон 1 0.13
Шадер Софьян 1 0.13
Фрыдек Мартин 0 0
Адеми Кемаль 0 0
Teddy Okou 0 0
Спадануда Кевин 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барри Тьерно 1 1
Ван Бремен Финн 2 0
Джака Таулант 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Шмидт Доминик II 1 0
Миллар Лиам 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Демир Юсуф 1 0
Сигуа Габриэль 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белоко Стефан 2 1
Бека Исмаил 3 0
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Симани Денис 1 0
Майер Макс 1 0
Адеми Кемаль 1 0
Teddy Okou 1 0
Luca Jaquez 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
2
Базель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

0
7
Базель
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Люцерн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

10
3
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
67%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
3
43%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
60%
76-90

Забито

14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Пропущено

14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
29%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
36%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2
ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1
Люцерн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2

Результаты матчей

Базель
Люцерн

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Базель
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
3
5
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 4 0 15 - 6 16
2.
Люцерн
 8 4 3 1 11 - 7 15
3.
Санкт-Галлен
 8 4 3 1 11 - 8 15
4.
Янг Бойз
 7 4 2 1 16 - 9 14
5.
Лугано
 7 4 0 3 15 - 12 12
6.
Винтертур
 8 3 3 2 17 - 17 12
7.
Ивердон
 8 3 3 2 14 - 16 12
8.
Серветт
 8 1 4 3 10 - 14 7
9.
Базель
 7 1 2 4 13 - 15 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 2 4 6 - 13 5
11.
Грасcхоппер
 8 1 2 5 9 - 14 5
12.
Лозанна
 8 1 2 5 9 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Люцерн
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
6.
Винтертур
 4 2 2 0 6 - 3 8
7.
Ивердон
 3 2 1 0 9 - 5 7
8.
Базель
 4 1 2 1 9 - 7 5
9.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 2 2 4 - 9 5
10.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 5 - 6 4
11.
Серветт
 4 0 3 1 5 - 6 3
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Янг Бойз
 4 1 2 1 5 - 5 5
3.
Люцерн
 4 1 2 1 3 - 3 5
4.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
5.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
6.
Винтертур
 4 1 1 2 11 - 14 4
7.
Лозанна
 4 1 0 3 5 - 7 3
8.
Лугано
 4 1 0 3 6 - 10 3
9.
Санкт-Галлен
 4 0 3 1 3 - 4 3
10.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 4 - 8 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (1)
Цюрих Окита Жонатан 5
Ивердон Ташар Варол 4 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 25'
      Ван Бремен Финн получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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