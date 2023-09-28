Тур: 8. Стадион: Санкт-Якоб Парк. Зрители: 20566
0'
25' Желтая карточкаВан Бремен Финн
1:0
60' ГолЙованович Джордже
1:1
81' ГолЯшари Ардон
90' Желтая карточкаБека Исмаил
90'+8
Ход матча
25'
60'
68'
81'
1:1
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
391 Количество передач 453
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
40
Вейга
Ренату
19
Демир
Юсуф
20
Дорн
Пиус
30
Бека
Исмаил
32
Хаас
Николас
11
Teddy
Okou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
40 Вейга РенатуПолузащитник
-
19 Демир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
-
27 Рюэгг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
-
11 Мэлоун МорисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Шульц Тимо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
-
30 Бека ИсмаилЗащитник
- Защитник
-
32 Хаас НиколасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
69 Шадер СофьянНападающий
- Нападающий
-
99 Адеми КемальНападающий
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Базель
Люцерн
50 матчей
86%
14%
43 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66%
22%
12%
33 победы 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
66%
20%
14%
33 победы 10 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 17 побед
67 матчей
64.2%
16.4%
19.4%
43 победы 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
49.3%
32.8%
17.9%
33 победы 22 ничьи 12 побед
Второй тайм
49.3%
25.4%
25.3%
33 победы 17 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
76
58
Голов в среднем за матч
2.11
1.87
Среднее время на гол
42
48
Всего голов
39
36
Голов в среднем за матч
1.26
1
Среднее время на гол
71
90
Всего голов
115
94
Голов в среднем за матч
1.72
1.4
Тотал матчей
2.5
66
Больше 99%
Меньше 1%
1
55
Больше 82%
Меньше 18%
12
43
Больше 64%
Меньше 36%
24
25
Больше 37%
Меньше 63%
42
13
Больше 19%
Меньше 81%
54
3
Больше 4%
Меньше 96%
64
2
Больше 3%
Меньше 97%
65
1
Больше 1%
Меньше 99%
66
1
Больше 1%
Меньше 99%
66
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.43
|Огюстен Жан-Кевин
|2 (1)
|0.29
|Ндой Дан
|1
|0.14
|Йованович Джордже
|1
|0.14
|Ван Бремен Финн
|1
|0.14
|Мэлоун Морис
|1
|0.14
|Комас Арнау
|1
|0.14
|Хунцикер Андрин
|1
|0.14
|Вейга Ренату
|1
|0.14
|Сигуа Габриэль
|1
|0.14
|Джака Таулант
|0
|0
|Лопес Серхио
|0
|0
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Бургер Ваутер
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lars Villiger
|3
|0.38
|Майер Макс
|3 (1)
|0.38
|Кадак Якуб
|2 (1)
|0.25
|Яшари Ардон
|1
|0.13
|Шадер Софьян
|1
|0.13
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Адеми Кемаль
|0
|0
|Teddy Okou
|0
|0
|Спадануда Кевин
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барри Тьерно
|1
|1
|Ван Бремен Финн
|2
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Шмидт Доминик II
|1
|0
|Миллар Лиам
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Демир Юсуф
|1
|0
|Сигуа Габриэль
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Белоко Стефан
|2
|1
|Бека Исмаил
|3
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Кадак Якуб
|2
|0
|Симани Денис
|1
|0
|Майер Макс
|1
|0
|Адеми Кемаль
|1
|0
|Teddy Okou
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
Результаты матчей
Базель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Люцерн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
2
Базель
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Люцерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
0
7
Базель
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Люцерн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
10
3
2 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
33%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
67%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
3
43%
16-30
1
25%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
25%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
60%
76-90
Забито
14
10
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
14%
3
30%
16-30
3
21%
1
10%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
3
21%
1
10%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Пропущено
14
8
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
29%
2
25%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
5
36%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Ивердон - Базель 3:2 ФК Боспорус - Базель 0:8 Мец - Базель 1:1 Базель - Цюрих 2:2
ФК Сен-Блез - Базель 1:8 Базель - Лозанна 1:2 Грасcхоппер - Базель 3:1 Тобол - Базель 1:2 Базель - Винтертур 5:2 Базель - Тобол 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Олд Бойз - Базель 0:3 Базель - Бенфика 1:3 Вадуц - Базель 1:2 Базель - ЦСКА София 0:1 Базель - Грасcхоппер 3:1 Серветт - Базель 3:3 Базель - Лугано 1:1 Базель - Фиорентина 1:3 Санкт-Галлен - Базель 6:1
Люцерн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Люцерн - Серветт 2:0 Тун - Люцерн 1:3 Хоффенхайм - Люцерн 3:1 Люцерн - Лугано 3:2
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 Винкельн - Люцерн 0:6 Люцерн - Хиберниан 2:2 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Хиберниан - Люцерн 3:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Люцерн - Юргорден 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Юргорден - Люцерн 1:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Люцерн - Эксельсиор 3:1 Люцерн - Шаффхаузен 3:0 Альтах - Люцерн 0:2 Люцерн - Арау 2:1 Люцерн - Серветт 0:1 Сьон - Люцерн 1:2
Результаты матчей
Базель
Люцерн
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Базель
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
35
16
17
16
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Ивердон
|Ташар Варол
|4 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4