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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Карлсруэ
0:2
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
21' Желтая карточка
Симакала Ба-Муака
0:1
24' Гол
Пихлер Бенедикт
0:2
27' Гол
Роте Том
0:2
34' Не забитый пенальти
Скрибски Стивен
59' Желтая карточка
Пихлер Бенедикт
64' Желтая карточка
Роте Том
81' Желтая карточка
Порат Финн
90'+5

Ход матча

21'
 
Симакала Ба-Муака
24'
0:1
Пихлер Бенедикт
27'
0:2
Роте Том
(Холтби Льюис)
34'
0:2
Скрибски Стивен
46'
 
Порат Финн
Симакала Ба-Муака
46'
Шлойзенер Фабиан
Небель Пауль
 
46'
Зивзивадзе Буду
Матанович Игорь
 
46'
Херольд Дэвид
Хайзе Филип
 
59'
 
Пихлер Бенедикт
64'
 
Роте Том
67'
 
Меес Джошуа
Скрибски Стивен
67'
 
Матино Сюто
Пихлер Бенедикт
76'
Брозински Даниэль
Бормут Робин
 
81'
 
Порат Финн
84'
Бурнич Дженис
Йенсен Леон
 
87'
 
Marko Ivezic
Зандер Филипп
90'
 
Юханссон Карл
Nicolai Remberg

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 9
  • 4 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 473 Количество передач 375
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
16
Хайзе
Филип
8
Гондорф
Жером
6
Йенсен
Леон
26
Небель
Пауль
10
Ванитцек
Марвин
13
Штиндль
Ларс
9
Матанович
Игорь
1
Вайнер
Тимон
34
Colin
Kleine-Bekel
17
Беккер
Тимо
3
Коменда
Марко
22
Nicolai
Remberg
7
Скрибски
Стивен
16
Зандер
Филипп
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
9
Пихлер
Бенедикт
11
Симакала
Ба-Муака
Карлсруэ
4-2-2-2
Хольштайн Киль
3-5-2

История личных встреч

Карлсруэ
Хольштайн Киль

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
2:1
Б2
1:4
Б2
0:2
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
2:3
Б2
0:2
Б2
2:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.75

Среднее время на гол

60
51

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Среднее время на гол

60
36

Всего голов

12
17

Голов в среднем за матч

1.5
2.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

60
42

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванитцек Марвин 4 (1) 0.5
Шлойзенер Фабиан 3 0.38
Штиндль Ларс 1 0.13
Зивзивадзе Буду 1 0.13
Бурнич Дженис 1 0.13
Бормут Робин 1 0.13
Йенсен Леон 1 0.13
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Небель Пауль 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Скрибски Стивен 3 (1) 0.38
Пихлер Бенедикт 3 0.38
Роте Том 2 0.25
Матино Сюто 2 (1) 0.25
Холтби Льюис 1 0.13
Фридьонссон Хольмберт 1 0.13
Зандер Филипп 1 0.13
Стернер Йонас 1 0.13
Шульц Марвин 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванитцек Марвин 3 0
Хайзе Филип 2 0
Гондорф Жером 2 0
Бурнич Дженис 2 0
Йенсен Леон 2 0
Небель Пауль 2 0
Юнг Себастьян 1 0
Бормут Робин 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтби Льюис 3 0
Порат Финн 3 0
Роте Том 3 0
Шульц Марвин 1 1
Симакала Ба-Муака 2 0
Зандер Филипп 2 0
Пихлер Бенедикт 1 0
Матино Сюто 1 0
Беккер Тимо 1 0
Marko Ivezic 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хольштайн Киль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хольштайн Киль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

3
4
Карлсруэ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Хольштайн Киль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
4
44%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

13
14
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
4
31%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
1
8%
5
36%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Пропущено

14
14
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
5
36%
4
29%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1
Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3

Результаты матчей

Карлсруэ
Хольштайн Киль

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
4 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
6
2
2
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 5 1 2 16 - 9 16
2.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
3.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
4.
Фортуна
 8 4 2 2 14 - 6 14
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 13 - 11 13
6.
Санкт-Паули
 7 3 4 0 11 - 4 13
7.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
8.
Ганза
 8 4 0 4 10 - 12 12
9.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
10.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 10 - 13 10
11.
Герта
 7 3 0 4 15 - 13 9
12.
Нюрнберг
 7 2 3 2 11 - 13 9
13.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 12 - 14 8
14.
Карлсруэ
 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Веен Висбаден
 8 2 2 4 6 - 10 8
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 4 3 0 1 10 - 6 9
3.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
5.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
6.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
7.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
8.
Фортуна
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
11.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
12.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
13.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
14.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Ганновер 96
 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
4.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
7.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Ганза Россбах Дамиан 4
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