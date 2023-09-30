Тур: 8. Стадион: BBBank Wildpark.
0:2
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаСимакала Ба-Муака
0:1
24' ГолПихлер Бенедикт
0:2
27' ГолРоте Том
0:2
34' Не забитый пенальтиСкрибски Стивен
59' Желтая карточкаПихлер Бенедикт
64' Желтая карточкаРоте Том
81' Желтая карточкаПорат Финн
90'+5
Ход матча
24'
0:1
27'
0:2
34'
0:2
59'
64'
81'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 9
-
4 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 16
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
473 Количество передач 375
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
32
Бормут
Робин
16
Хайзе
Филип
26
Небель
Пауль
13
Штиндль
Ларс
17
Беккер
Тимо
10
Холтби
Льюис
18
Роте
Том
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
18 Роте ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
-
20 Арп Янн-ФитеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Меес ДжошуаПолузащитник
- Нападающий
-
13 Матино СютоНападающий
-
-
Главный тренер: Рапп Марсель
История личных встреч
Карлсруэ
Хольштайн Киль
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.75
Среднее время на гол
60
51
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.5
2.5
Среднее время на гол
60
36
Всего голов
12
17
Голов в среднем за матч
1.5
2.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
60
42
Бомбардиры внутри турнира
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванитцек Марвин
|4 (1)
|0.5
|Шлойзенер Фабиан
|3
|0.38
|Штиндль Ларс
|1
|0.13
|Зивзивадзе Буду
|1
|0.13
|Бурнич Дженис
|1
|0.13
|Бормут Робин
|1
|0.13
|Йенсен Леон
|1
|0.13
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|3 (1)
|0.38
|Пихлер Бенедикт
|3
|0.38
|Роте Том
|2
|0.25
|Матино Сюто
|2 (1)
|0.25
|Холтби Льюис
|1
|0.13
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0.13
|Зандер Филипп
|1
|0.13
|Стернер Йонас
|1
|0.13
|Шульц Марвин
|0
|0
Карточки
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванитцек Марвин
|3
|0
|Хайзе Филип
|2
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Бурнич Дженис
|2
|0
|Йенсен Леон
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Юнг Себастьян
|1
|0
|Бормут Робин
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтби Льюис
|3
|0
|Порат Финн
|3
|0
|Роте Том
|3
|0
|Шульц Марвин
|1
|1
|Симакала Ба-Муака
|2
|0
|Зандер Филипп
|2
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Беккер Тимо
|1
|0
|Marko Ivezic
|1
|0
Результаты матчей
Карлсруэ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хольштайн Киль
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Карлсруэ
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Хольштайн Киль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
3
4
Карлсруэ
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Хольштайн Киль
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
2
40%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
25%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
4
44%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
13
14
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
4
31%
1
7%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
1
8%
5
36%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
15%
1
7%
76-90
Пропущено
14
14
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
5
36%
4
29%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
1
7%
2
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
29%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Карлсруэ
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гройтер Фюрт - Карлсруэ 4:3 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 1:1 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Фортуна - Карлсруэ 3:1
Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Саарбрюккен - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Гамбург 2:2 Карлсруэ - Хомбург-08 1:1 Оснабрюк - Карлсруэ 2:3 Карлсруэ - Дармштадт 0:0 Карлсруэ - Ливерпуль 2:4 Карлсруэ - Балинген 4:0 Виктория Пльзень - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Закакиу 6:0 Тюркючю Мюнхен - Карлсруэ 2:3 Кетч - Карлсруэ 0:18 Штауфенберг - Карлсруэ 0:14 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Кайзерслаутерн 2:0
Хольштайн Киль
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Хольштайн Киль - Герта 2:3 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Ротенбургер - Хольштайн Киль 0:5 Хольштайн Киль - Падерборн 2:1
Шальке 04 - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Магдебург 2:4 Гютерсло - Хольштайн Киль 0:2 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Хольштайн Киль - Словацко 1:0 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Вайхе - Хольштайн Киль 0:1 Ранцау - Хольштайн Киль 0:9 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Хольштайн Киль - Карлсруэ 2:1 Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3
Результаты матчей
Карлсруэ
Хольштайн Киль
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
4 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
6 раз 75%
1
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Карлсруэ
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
62
26
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|4