Тур: 8. Стадион: Heinz von Heiden-Arena.
2:0
Конец матча
0'
1:0
11' ГолНильсен Ховард
18' Желтая карточкаВукотич Александар
2:0
74' ГолКён Деррик
90' Желтая карточкаАнга-Лётшер Мартин
90'+6
Ход матча
11'
1:0
74'
2:0
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
442 Количество передач 350
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
11
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
-
18 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
-
37 Эзех БруклинЗащитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Antonio Foti
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Hyun-ju LeeПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Фроэзе КианзНападающий
-
18 Пртайин ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гюнтер ЛассеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Чатич АмарПолузащитник
-
21 Каде ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каучинский Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ганновер 96
Веен Висбаден
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
3
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
38
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|7 (5)
|0.88
|Нильсен Ховард
|3
|0.38
|Кён Деррик
|3
|0.38
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.25
|Шауб Луис
|1
|0.13
|Хальстенберг Марсель
|1
|0.13
|Нойман Фил
|1
|0.13
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0.13
|Дем Янник
|0
|0
|Кунце Фабиан
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пртайин Иван
|2
|0.25
|Фроэзе Кианз
|1
|0.13
|Райнталер Макс
|1
|0.13
|Гюнтер Лассе
|1
|0.13
|Hyun-ju Lee
|1
|0.13
|Хессер Робин
|0
|0
|Фехнер Джино
|0
|0
|Гоппел Теймен
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нойман Фил
|3
|0
|Дем Янник
|2
|0
|Кён Деррик
|2
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Enzo Leopold
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Веен Висбаден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анга-Лётшер Мартин
|3
|1
|Карстенс Флориан
|4
|0
|Вукотич Александар
|2
|1
|Hyun-ju Lee
|2
|1
|Пртайин Иван
|3
|0
|Фехнер Джино
|3
|0
|Матисен Маркус
|2
|0
|Фроэзе Кианз
|1
|0
|Райнталер Макс
|1
|0
|Рибле Нико
|1
|0
|Бэтцнер Ник
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Ганновер 96
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Веен Висбаден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
3
Ганновер 96
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
4
44%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90
Пропущено
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
20
6
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
2
33%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
1
17%
46-60
3
15%
1
17%
61-75
3
15%
2
33%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3
Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1
Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1
Результаты матчей
Ганновер 96
Веен Висбаден
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Веен Висбаден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
62
26
17
17
17
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|4