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  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Ганновер 96
2:0
Конец матча
Веен Висбаден
0'
1:0
11' Гол
Нильсен Ховард
18' Желтая карточка
Вукотич Александар
2:0
74' Гол
Кён Деррик
90' Желтая карточка
Анга-Лётшер Мартин
90'+6

Ход матча

11'
Нильсен Ховард
(Нойман Фил)
1:0
16'
 
Ковачевич Франко
Пртайин Иван
18'
 
Вукотич Александар
46'
 
Бэтцнер Ник
Hyun-ju Lee
60'
 
Чатич Амар
Мокенхаупт Саша
61'
 
Гюнтер Лассе
Фроэзе Кианз
65'
Фогльзаммер Андреас
Тойхерт Седрик
 
65'
Муроя Сэй
Дем Янник
 
74'
Кён Деррик
(Шауб Луис)
2:0
81'
Эзех Бруклин
Аррей-Мби Брайт
 
83'
 
Якобсен Бьярке
Фехнер Джино
88'
Kolja Oudenne
Кён Деррик
 
88'
Yannik Luehrs
Шауб Луис
 
90'
 
Анга-Лётшер Мартин

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 9
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 442 Количество передач 350
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
1
Цилер
Рон-Роберт
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
20
Дем
Янник
18
Кён
Деррик
6
Кунце
Фабиан
8
Enzo
Leopold
11
Шауб
Луис
36
Тойхерт
Седрик
16
Нильсен
Ховард
16
Штритцель
Флориан
2
Анга-Лётшер
Мартин
24
Матисен
Маркус
26
Вукотич
Александар
4
Мокенхаупт
Саша
7
Хессер
Робин
6
Фехнер
Джино
20
Hyun-ju
Lee
9
Гоппел
Теймен
30
Фроэзе
Кианз
18
Пртайин
Иван
Ганновер 96
3-4-2-1
Веен Висбаден
3-5-2

История личных встреч

Ганновер 96
Веен Висбаден

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Б2
2:2
Б2
0:3
ТМК
1:2

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

3
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
38

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 7 (5) 0.88
Нильсен Ховард 3 0.38
Кён Деррик 3 0.38
Nicolo Tresoldi 2 0.25
Шауб Луис 1 0.13
Хальстенберг Марсель 1 0.13
Нойман Фил 1 0.13
Фогльзаммер Андреас 1 0.13
Дем Янник 0 0
Кунце Фабиан 0 0
Antonio Foti 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Веен Висбаден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пртайин Иван 2 0.25
Фроэзе Кианз 1 0.13
Райнталер Макс 1 0.13
Гюнтер Лассе 1 0.13
Hyun-ju Lee 1 0.13
Хессер Робин 0 0
Фехнер Джино 0 0
Гоппел Теймен 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нойман Фил 3 0
Дем Янник 2 0
Кён Деррик 2 0
Нильсен Ховард 1 0
Хальстенберг Марсель 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Enzo Leopold 1 0
Yannik Luehrs 1 0
Веен Висбаден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анга-Лётшер Мартин 3 1
Карстенс Флориан 4 0
Вукотич Александар 2 1
Hyun-ju Lee 2 1
Пртайин Иван 3 0
Фехнер Джино 3 0
Матисен Маркус 2 0
Фроэзе Кианз 1 0
Райнталер Макс 1 0
Рибле Нико 1 0
Бэтцнер Ник 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Веен Висбаден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Ганновер 96
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Веен Висбаден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
3
Ганновер 96
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Веен Висбаден
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
4
44%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

20
6
10 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
2
33%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
20%
1
17%
46-60
3
15%
1
17%
61-75
3
15%
2
33%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фортуна - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Оснабрюк 7:0 Ганновер 96 - Пройссен Мюнстер 1:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:3
Ганновер 96 - Гамбург 0:1 Ганза - Ганновер 96 1:2 Зандхаузен - Ганновер 96 3:3 Нюрнберг - Ганновер 96 2:2 Ганновер 96 - Эльвeрсберг 2:2 Ганновер 96 - Вильярреал 3:0 Ганновер 96 - Дуйсбург 3:0 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Ганновер 96 - Гурник Забже 3:0 Унтерахинг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:2 Боруссия Хильдесхайм - Ганновер 96 0:4 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:5 Фортуна - Ганновер 96 3:3 Ганновер 96 - Дармштадт 2:1
Веен Висбаден
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 0:2 Падерборн - Веен Висбаден 2:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1
Веен Висбаден - Рот-Вайсс Вальдорф 6:1 Веен Висбаден - Шальке 04 1:1 Нюрнберг - Веен Висбаден 2:1 Веен Висбаден - Карлсруэ 1:0 Герта - Веен Висбаден 0:1 Веен Висбаден - Магдебург 1:1 Веен Висбаден - Фортуна Ситтард 1:0 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0 Норшелланн - Веен Висбаден 1:1 Бибрих - Веен Висбаден 1:5 Арминия - Веен Висбаден 1:2 Веен Висбаден - Арминия 4:0 Веен Висбаден - Галлешер 1:0 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 1:1 Веен Висбаден - Ферль 2:1 Динамо Дрезден - Веен Висбаден 3:1

Результаты матчей

Ганновер 96
Веен Висбаден

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
7
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
7
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Веен Висбаден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
2
1.5
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 5 1 2 16 - 9 16
2.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
3.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
4.
Фортуна
 8 4 2 2 14 - 6 14
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 13 - 11 13
6.
Санкт-Паули
 7 3 4 0 11 - 4 13
7.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
8.
Ганза
 8 4 0 4 10 - 12 12
9.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
10.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 10 - 13 10
11.
Герта
 7 3 0 4 15 - 13 9
12.
Нюрнберг
 7 2 3 2 11 - 13 9
13.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 12 - 14 8
14.
Карлсруэ
 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Веен Висбаден
 8 2 2 4 6 - 10 8
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 4 3 0 1 10 - 6 9
3.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
5.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
6.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
7.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
8.
Фортуна
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
11.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
12.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
13.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
14.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Ганновер 96
 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
4.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
7.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Ганза Россбах Дамиан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 18'
    Вукотич Александар получил желтую карточку от судьи
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