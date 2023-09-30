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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Ганза
0:0
Первый тайм: 18'
Айнтрахт Бр
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ганза
Ничья
Айнтрахт Бр
2.24
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3.55
3.35
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Все Коэффициенты
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
24
Штраус
Джон-Патрик
19
Василиадис
Себастиан
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
13
Шумахер
Кевин
18
Переа
Хуан
49
Brumado
Junior
1
Хофманн
Роб-Торбен
23
Виб
Данило
33
Гризбек
Себастьян
5
Иванов
Роберт
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
37
Кауфманн
Фабио
44
Johan
Gomez
10
Крюгер
Флориан
36
Калисканер
Каан
Ганза
3-5-2
Айнтрахт Бр
4-2-3-1

История личных встреч

Ганза
Айнтрахт Бр

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б2
0:1
ТМС
0:1
Б3
3:0
Б3
1:2
Б3
2:0
Б3
2:0
Б2
3:2
Б2
0:0
Б3
2:1
Б3
2:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.4

Среднее время на гол

67
225

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.55
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
110

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.38
Штраус Джон-Патрик 1 0.13
Прёгер Кай 1 0.13
Фролинг Нильс 1 0.13
Ван дер Верфф Яспер 1 0.13
Brumado Junior 1 0.13
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 3 0.38
Кауфманн Фабио 1 0.13
Хельгасон Торир 1 0.13
Декарли Сауло 0 0
Донкор Антон 0 0
Крюгер Флориан 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Ингельссон Сванте 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Россипаль Александер 2 0
Прёгер Кай 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Бахманн Яник 1 0
Ван дер Верфф Яспер 1 0
Кинсомби Кристиан 1 0
Dennis Dressel 1 0
Переа Хуан 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 1 1
Берендт Бриан 1 1
Hasan Kurucay 1 1
Декарли Сауло 2 0
Johan Gomez 2 0
Иванов Роберт 2 0
Кауфманн Фабио 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0

Результаты матчей

Ганза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Ганза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
4
Ганза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Айнтрахт Бр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

13
11
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
3
23%
5
45%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1
Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1

Результаты матчей

Ганза
Айнтрахт Бр

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ганза
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 5 1 2 16 - 9 16
2.
Ганновер 96
 1:0 8 4 3 1 18 - 8 15
3.
Фортуна
 8 4 2 2 14 - 6 14
4.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 13 - 11 13
5.
Санкт-Паули
 7 3 4 0 11 - 4 13
6.
Хольштайн Киль
 0:0 8 4 1 3 12 - 14 13
7.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
8.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
9.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 10 - 13 10
10.
Ганза
 0:0 8 3 1 4 9 - 12 10
11.
Герта
 7 3 0 4 15 - 13 9
12.
Нюрнберг
 7 2 3 2 11 - 13 9
13.
Карлсруэ
 0:0 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 12 - 14 8
15.
Веен Висбаден
 0:1 8 2 2 4 6 - 9 8
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 8 1 3 4 5 - 11 6
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 4 3 0 1 10 - 6 9
3.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
4.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
5.
Ганновер 96
 1:0 4 2 1 1 10 - 3 7
6.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
7.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
8.
Фортуна
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Ганза
 0:0 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
11.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
12.
Хольштайн Киль
 0:0 4 2 0 2 8 - 9 6
13.
Карлсруэ
 0:0 4 1 3 0 5 - 3 6
14.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
15.
Айнтрахт Бр
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
16.
Веен Висбаден
 0:1 4 1 2 1 3 - 4 5
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1:0 4 2 2 0 8 - 5 8
2.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
3.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
4.
Хольштайн Киль
 0:0 4 2 1 1 4 - 5 7
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
7.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 0:0 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Веен Висбаден
 0:1 4 1 0 3 3 - 5 3
13.
Карлсруэ
 0:0 4 1 0 3 7 - 10 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 4 0 1 3 1 - 7 1
18.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Ганза Россбах Дамиан 4
Магдебург Атик Бариш 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Ганза
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