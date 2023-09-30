Тур: 8. Стадион: Ostseestadion.
0:0
Первый тайм: 18'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
18
Переа
Хуан
23
Виб
Данило
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
44
Johan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Переа ХуанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Давид ЙонасЗащитник
- Защитник
-
26 Бахманн ЯникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шварц Алоис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Виб ДанилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Амин ЮссефПолузащитник
-
11 Ихорст ЛукНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jens Haertel
История личных встреч
Ганза
Айнтрахт Бр
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.8
1.17
Среднее время на гол
50
77
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.4
Среднее время на гол
67
225
Всего голов
17
9
Голов в среднем за матч
1.55
0.82
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
110
Бомбардиры внутри турнира
Ганза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|3
|0.38
|Штраус Джон-Патрик
|1
|0.13
|Прёгер Кай
|1
|0.13
|Фролинг Нильс
|1
|0.13
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0.13
|Brumado Junior
|1
|0.13
|Хинтерзеер Лукас
|0
|0
|Россбах Дамиан
|0
|0
|Ингельссон Сванте
|0
|0
|Шумахер Кевин
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|3
|0.38
|Кауфманн Фабио
|1
|0.13
|Хельгасон Торир
|1
|0.13
|Декарли Сауло
|0
|0
|Донкор Антон
|0
|0
|Крюгер Флориан
|0
|0
Карточки
Ганза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Россбах Дамиан
|4
|0
|Найдхарт Нико
|3
|0
|Ингельссон Сванте
|3
|0
|Шумахер Кевин
|3
|0
|Россипаль Александер
|2
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Василиадис Себастиан
|1
|0
|Бахманн Яник
|1
|0
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|0
|Кинсомби Кристиан
|1
|0
|Dennis Dressel
|1
|0
|Переа Хуан
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|1
|1
|Берендт Бриан
|1
|1
|Hasan Kurucay
|1
|1
|Декарли Сауло
|2
|0
|Johan Gomez
|2
|0
|Иванов Роберт
|2
|0
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Риттмюллер Марвин
|1
|0
Результаты матчей
Ганза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Ганза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
4
Ганза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Айнтрахт Бр
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
29%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
3
23%
5
45%
31-45
3
23%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Ганза
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1
Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1
Результаты матчей
Ганза
Айнтрахт Бр
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ганза
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|2.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|18 - 8
|15
|3.
|8
|4
|2
|2
|14 - 6
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|13 - 11
|13
|5.
|7
|3
|4
|0
|11 - 4
|13
|6.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|12 - 14
|13
|7.
|7
|3
|3
|1
|17 - 13
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 14
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|10 - 13
|10
|10.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|11.
|7
|3
|0
|4
|15 - 13
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|11 - 13
|9
|13.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|15.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|16.
|8
|2
|1
|5
|13 - 18
|7
|17.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|5 - 11
|6
|18.
|7
|1
|1
|5
|8 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|10 - 6
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|4.
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|5.
|1:0
|4
|2
|1
|1
|10 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|9.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|8 - 1
|6
|11.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|12.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|13.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|14.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|15.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|16.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|17.
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|18.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 5
|8
|2.
|4
|2
|1
|1
|8 - 2
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 5
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|8 - 7
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 9
|4
|11.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|13.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|7 - 12
|3
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
|17.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|4
|Магдебург
|Атик Бариш
|4