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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Ганза
1:0
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
59' Желтая карточка
Россипаль Александер
82' Желтая карточка
Штраус Джон-Патрик
1:0
87' Гол
Ван дер Верфф Яспер
90' Желтая карточка
Иванов Роберт
90' Желтая карточка
Давид Йонас
90'+5

Ход матча

59'
Россипаль Александер
 
68'
Прёгер Кай
Ингельссон Сванте
 
68'
Фролинг Нильс
Brumado Junior
 
69'
 
Филипп Райан
Кауфманн Фабио
69'
 
Амин Юссеф
Крюгер Флориан
81'
 
Ихорст Лук
Калисканер Каан
81'
 
Хельгасон Торир
Johan Gomez
82'
Штраус Джон-Патрик
 
87'
Ван дер Верфф Яспер
(Россипаль Александер)
1:0
90'
Хинтерзеер Лукас
Василиадис Себастиан
 
90'
Давид Йонас
Переа Хуан
 
90'
 
Иванов Роберт
90'
Давид Йонас
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 20
  • 6 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 20 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 338 Количество передач 348
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
1
Кольке
Маркус
22
Ван
дер
Верфф
Яспер
4
Россбах
Дамиан
21
Россипаль
Александер
24
Штраус
Джон-Патрик
19
Василиадис
Себастиан
6
Dennis
Dressel
14
Ингельссон
Сванте
13
Шумахер
Кевин
18
Переа
Хуан
49
Brumado
Junior
1
Хофманн
Роб-Торбен
23
Виб
Данило
33
Гризбек
Себастьян
5
Иванов
Роберт
19
Донкор
Антон
39
Краусе
Робин
4
Николау
Яннис
37
Кауфманн
Фабио
44
Johan
Gomez
10
Крюгер
Флориан
36
Калисканер
Каан
Ганза
3-5-2
Айнтрахт Бр
4-2-3-1

История личных встреч

Ганза
Айнтрахт Бр

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
2:1
Б2
0:1
ТМС
0:1
Б3
3:0
Б3
1:2
Б3
2:0
Б3
2:0
Б2
3:2
Б2
0:0
Б3
2:1
Б3
2:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.8
1.17

Среднее время на гол

50
77

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.4

Среднее время на гол

67
225

Всего голов

17
9

Голов в среднем за матч

1.55
0.82

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
110

Бомбардиры внутри турнира

Ганза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 3 0.38
Ван дер Верфф Яспер 2 0.25
Штраус Джон-Патрик 1 0.13
Прёгер Кай 1 0.13
Фролинг Нильс 1 0.13
Brumado Junior 1 0.13
Хинтерзеер Лукас 0 0
Россбах Дамиан 0 0
Ингельссон Сванте 0 0
Россипаль Александер 0 0
Шумахер Кевин 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 3 0.38
Кауфманн Фабио 1 0.13
Хельгасон Торир 1 0.13
Декарли Сауло 0 0
Донкор Антон 0 0
Крюгер Флориан 0 0

Карточки

Ганза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Россбах Дамиан 4 0
Найдхарт Нико 3 0
Ингельссон Сванте 3 0
Россипаль Александер 3 0
Шумахер Кевин 3 0
Штраус Джон-Патрик 1 0
Прёгер Кай 1 0
Василиадис Себастиан 1 0
Бахманн Яник 1 0
Ван дер Верфф Яспер 1 0
Давид Йонас 1 0
Кинсомби Кристиан 1 0
Dennis Dressel 1 0
Переа Хуан 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Роберт 3 0
Николау Яннис 1 1
Берендт Бриан 1 1
Hasan Kurucay 1 1
Декарли Сауло 2 0
Johan Gomez 2 0
Кауфманн Фабио 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Риттмюллер Марвин 1 0

Результаты матчей

Ганза
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Айнтрахт Бр
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Ганза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
4
Ганза
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Айнтрахт Бр
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
25%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
40%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
3
23%
5
42%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
23%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ганза
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Кайзерслаутерн - Ганза 3:1 Ганза - Фортуна 1:3 Гамбург - Ганза 2:0 Ганза - Оснабрюк 2:1
Ганза - Ганновер 96 1:2 Франкфурт - Ганза 1:1 Эльвeрсберг - Ганза 1:2 Ганза - Нюрнберг 2:0 Ганза - Севилья 2:1 Ганза - Динамо Берлин 1:1 Ганза - Погонь Щецин 2:0 Альтглинике - Ганза 3:2 Мальховер - Ганза 0:9 Элменхорст - Ганза 0:17 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Нюрнберг - Ганза 0:0 Зандхаузен - Ганза 1:2 Ганза - Ян 2:0 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 2:0
Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:0 Айнтрахт Бр - Шальке 04 1:3 Магдебург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 0:1 Айнтрахт Бр - Рот-Вайсс Эссен 1:0 Айнтрахт Бр - Хапоэль Тель-Авив 0:0 Айнтрахт Бр - Бетис 3:1 Пройссен Мюнстер - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Фортуна 0:1 Оснабрюк - Айнтрахт Бр 0:0 Касторф ФК - Айнтрахт Бр 0:6 Волкенроде - Айнтрахт Бр 1:14 Ганза - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Ян 1:2 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1

Результаты матчей

Ганза
Айнтрахт Бр

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ганза
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 5 1 2 16 - 9 16
2.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
3.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
4.
Фортуна
 8 4 2 2 14 - 6 14
5.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 13 - 11 13
6.
Санкт-Паули
 7 3 4 0 11 - 4 13
7.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
8.
Ганза
 8 4 0 4 10 - 12 12
9.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
10.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 10 - 13 10
11.
Герта
 7 3 0 4 15 - 13 9
12.
Нюрнберг
 7 2 3 2 11 - 13 9
13.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 12 - 14 8
14.
Карлсруэ
 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Веен Висбаден
 8 2 2 4 6 - 10 8
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 4 3 0 1 10 - 6 9
3.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Санкт-Паули
 4 2 2 0 8 - 2 8
5.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
6.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
7.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
8.
Фортуна
 4 2 1 1 6 - 4 7
9.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
10.
Герта
 3 2 0 1 8 - 1 6
11.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
12.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
13.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
14.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Ганновер 96
 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
4.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
5.
Санкт-Паули
 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
7.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Герта
 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Ганза Россбах Дамиан 4
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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