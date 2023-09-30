  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 8. Стадион: .
Герта
0:1
Второй тайм: 64'
Санкт-Паули
0'
0:1
25' Гол
Эггештайн Йоханнес
56' Желтая карточка
Кристенсен Густав

Ход матча

25'
0:1
Эггештайн Йоханнес
47'
Кристенсен Густав
Marten Winkler
 
56'
Кристенсен Густав
 
59'
Хуссейн Билаль
Дуджак Джереми
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 11
  • 1 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Санкт-Паули
9.42
Реклама, olimp.bet
4.30
Реклама, pari.ru
3.80
Все Коэффициенты
12
Эрнст
Тьярк
6
Карбовник
Михал
37
Ляйстнер
Тони
20
Кемпф
Марк-Оливер
19
Дуджак
Джереми
5
Бухалакис
Андреас
31
Дордой
Мартон
22
Marten
Winkler
9
Превляк
Смаил
11
Резе
Фабиан
25
Табакович
Харис
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
24
Меткалф
Коннор
10
Хартель
Марсель
21
Рицка
Ларс
17
Oladapo
Afolayan
11
Эггештайн
Йоханнес
26
Elias
Saad
Герта
4-2-3-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Герта
Санкт-Паули

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:2
К
0:2
Б2
2:3
Б2
1:0

Голы

Всего голов

1
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.25
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
51

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 7 (1) 0.88
Превляк Смаил 2 0.25
Marten Winkler 2 0.25
Резе Фабиан 2 (1) 0.25
Бухалакис Андреас 1 0.13
Дардаи Палко 1 0.13
Хуссейн Билаль 0 0
Кристенсен Густав 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хартель Марсель 4 (2) 0.5
Elias Saad 2 0.25
Эггештайн Йоханнес 1 0.13
Меткалф Коннор 1 0.13
Смит Эрик 1 0.13
Oladapo Afolayan 1 0.13
Рицка Ларс 1 0.13
Бухальфа Карло 1 0.13
Ирвайн Джексон 0 0
Аменийдо Этьенн 0 0

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дардаи Палко 2 0
Дордой Мартон 2 0
Marten Winkler 2 0
Ляйстнер Тони 1 0
Нидерлехнер Флориан 1 0
Бухалакис Андреас 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Рихтер Марко 1 0
Карбовник Михал 1 0
Клеменс Паскаль 1 0
Bence Dardai 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 3 0
Меткалф Коннор 3 0
Метс Кароль 1 1
Немет Давид 2 0
Elias Saad 2 0
Бурхерт Саша 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Смит Эрик 1 0
Синани Данел 1 0
Oladapo Afolayan 1 0
Бэнкс Скотт 1 0

Результаты матчей

Герта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Герта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

3
8
Герта
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
2
67%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

12
2
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
5
42%
1
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

15
11
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
7%
2
18%
1-15
3
20%
1
9%
16-30
5
33%
1
9%
31-45
2
13%
3
27%
46-60
2
13%
2
18%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

13
4
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
5
38%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
3
23%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4
Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3

Результаты матчей

Герта
Санкт-Паули

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:4
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Герта
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
1
1.5
2
2
2
1
2.5
2
2
1
2
3.5
1
3
1
2
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
4
3
1.5
3
4
4
3
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6
1
6
4.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 8 5 1 2 16 - 9 16
2.
Санкт-Паули
 1:0 8 4 4 0 12 - 4 16
3.
Хольштайн Киль
 8 5 0 3 14 - 14 15
4.
Ганновер 96
 8 4 3 1 19 - 8 15
5.
Фортуна
 8 4 2 2 14 - 6 14
6.
Кайзерслаутерн
 7 4 1 2 13 - 11 13
7.
Магдебург
 7 3 3 1 17 - 13 12
8.
Ганза
 8 4 0 4 10 - 12 12
9.
Падерборн
 8 3 2 3 11 - 14 11
10.
Эльвeрсберг
 7 3 1 3 10 - 13 10
11.
Нюрнберг
 7 2 3 2 11 - 13 9
12.
Герта
 0:1 8 3 0 5 15 - 14 9
13.
Гройтер Фюрт
 7 2 2 3 12 - 14 8
14.
Карлсруэ
 8 2 2 4 12 - 15 8
15.
Веен Висбаден
 8 2 2 4 6 - 10 8
16.
Шальке 04
 8 2 1 5 13 - 18 7
17.
Айнтрахт Бр
 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
Оснабрюк
 7 1 1 5 8 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гамбург
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Кайзерслаутерн
 4 3 0 1 10 - 6 9
3.
Ганза
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Санкт-Паули
 1:0 4 2 2 0 8 - 2 8
5.
Магдебург
 3 2 1 0 9 - 6 7
6.
Ганновер 96
 4 2 1 1 11 - 3 7
7.
Гройтер Фюрт
 4 2 1 1 10 - 6 7
8.
Падерборн
 4 2 1 1 7 - 5 7
9.
Фортуна
 4 2 1 1 6 - 4 7
10.
Шальке 04
 3 2 0 1 7 - 5 6
11.
Герта
 0:1 4 2 0 2 8 - 2 6
12.
Хольштайн Киль
 4 2 0 2 8 - 9 6
13.
Нюрнберг
 3 1 2 0 5 - 4 5
14.
Айнтрахт Бр
 4 1 2 1 4 - 4 5
15.
Карлсруэ
 4 1 2 1 5 - 5 5
16.
Веен Висбаден
 4 1 2 1 3 - 4 5
17.
Эльвeрсберг
 3 1 0 2 3 - 8 3
18.
Оснабрюк
 4 1 0 3 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 4 3 0 1 6 - 5 9
2.
Ганновер 96
 4 2 2 0 8 - 5 8
3.
Санкт-Паули
 1:0 4 2 2 0 4 - 2 8
4.
Фортуна
 4 2 1 1 8 - 2 7
5.
Эльвeрсберг
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Магдебург
 4 1 2 1 8 - 7 5
7.
Кайзерслаутерн
 3 1 1 1 3 - 5 4
8.
Гамбург
 4 1 1 2 5 - 6 4
9.
Нюрнберг
 4 1 1 2 6 - 9 4
10.
Падерборн
 4 1 1 2 4 - 9 4
11.
Ганза
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Карлсруэ
 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Веен Висбаден
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Герта
 0:1 4 1 0 3 7 - 12 3
15.
Гройтер Фюрт
 3 0 1 2 2 - 8 1
16.
Оснабрюк
 3 0 1 2 2 - 10 1
17.
Шальке 04
 5 0 1 4 6 - 13 1
18.
Айнтрахт Бр
 4 0 0 4 1 - 8 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Герта Табакович Харис 7 (2)
Ганновер 96 Тойхерт Седрик 7 (1)
Гамбург Бенеш Ласло 6 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 6
Гамбург Глацель Роберт 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Веен Висбаден Анга-Лётшер Мартин 1 3
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 3
Магдебург Daniel Heber 1 3
Оснабрюк Айдини Басхким 1 3
Ганза Россбах Дамиан 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Г О О О О Л - Эггештайн Йоханнес бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Санкт-Паули
9.42
Реклама, olimp.bet
4.30
Реклама, pari.ru
3.80
Все Коэффициенты
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Герта 0:1 Санкт-Паули онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Герта
Санкт-Паули
Бонусы букмекеров

Букмекеры

Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 