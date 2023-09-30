Тур: 8. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 66113
1:2
Конец матча
0'
0:1
25' ГолЭггештайн Йоханнес
56' Желтая карточкаКристенсен Густав
0:2
74' ГолХартель Марсель
79' Желтая карточкаBence Dardai
1:2
83' ГолШерхант Дерри
90'+6
Ход матча
25'
74'
79'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 19
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
436 Количество передач 474
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
12
Эрнст
Тьярк
11
Резе
Фабиан
21
Рицка
Ларс
26
Elias
Saad
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Bence Dardai
-
Главный тренер: Дардаи Пал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Синани ДанелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Philipp Treu
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Герта
Санкт-Паули
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.25
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
51
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|7 (1)
|0.88
|Превляк Смаил
|2
|0.25
|Marten Winkler
|2
|0.25
|Резе Фабиан
|2 (1)
|0.25
|Бухалакис Андреас
|1
|0.13
|Дардаи Палко
|1
|0.13
|Шерхант Дерри
|1
|0.13
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хартель Марсель
|5 (2)
|0.63
|Elias Saad
|2
|0.25
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.13
|Oladapo Afolayan
|1
|0.13
|Меткалф Коннор
|1
|0.13
|Смит Эрик
|1
|0.13
|Рицка Ларс
|1
|0.13
|Бухальфа Карло
|1
|0.13
|Ирвайн Джексон
|0
|0
|Аменийдо Этьенн
|0
|0
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дардаи Палко
|2
|0
|Дордой Мартон
|2
|0
|Marten Winkler
|2
|0
|Bence Dardai
|2
|0
|Ляйстнер Тони
|1
|0
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|Бухалакис Андреас
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Кристенсен Густав
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|3
|0
|Меткалф Коннор
|3
|0
|Метс Кароль
|1
|1
|Немет Давид
|2
|0
|Elias Saad
|2
|0
|Бурхерт Саша
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Смит Эрик
|1
|0
|Синани Данел
|1
|0
|Oladapo Afolayan
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
Результаты матчей
Герта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Санкт-Паули
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Герта
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
3
8
Герта
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Санкт-Паули
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
2
40%
46-60
2
22%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
2
25%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
12
2
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
5
42%
1
50%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
6%
2
15%
1-15
3
19%
2
15%
16-30
5
31%
1
8%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
3
19%
2
15%
76-90
Пропущено
15
5
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
20%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
5
33%
1
20%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
3
20%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хольштайн Киль - Герта 2:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:0 Герта Целендорф - Герта 1:4 Магдебург - Герта 6:4
Герта - Гройтер Фюрт 5:0 Гамбург - Герта 3:0 Карл Цейс - Герта 0:5 Герта - Веен Висбаден 0:1 Фортуна - Герта 1:0 Стандард - Герта 1:1 Антверпен - Герта 1:0 РВДМ 47 - Герта 1:2 Янг Бойз - Герта 4:2 Герта - Динамо Берлин 2:0 Айнтрахт Штансдорф - Герта 0:6 Вольфсбург - Герта 1:2 Герта - Бохум 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Герта - Штутгарт 2:1 Бавария - Герта 2:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Санкт-Паули - Шальке 04 3:1 Санкт-Паули - Хольштайн Киль 5:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Магдебург 0:0
Гройтер Фюрт - Санкт-Паули 0:0 Дельменхорст - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Кайзерслаутерн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Хапоэль Тель-Авив 3:0 Арминия - Санкт-Паули 0:2 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Ольденбург - Санкт-Паули 0:6 Данфермлин - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 1:1 Хольштайн Киль - Санкт-Паули 3:4 Санкт-Паули - Фортуна 0:0 Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3
Результаты матчей
Герта
Санкт-Паули
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:4
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
6:4
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Герта
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
22
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
44
44
44
26
26
17
17
17
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Герта
|Табакович Харис
|7 (2)
|Ганновер 96
|Тойхерт Седрик
|7 (1)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|6 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|6
|Гамбург
|Глацель Роберт
|5 (2)
|Веен Висбаден
|Анга-Лётшер Мартин
|1 3
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 3
|Магдебург
|Daniel Heber
|1 3
|Оснабрюк
|Айдини Басхким
|1 3
|Ганза
|Россбах Дамиан
|4