Тур: 10. Стадион: Газовик.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Деограсия Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Семак Сергей
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оренбург
Зенит
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Среднее время на гол
120
180
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
4
1.75
Среднее время на гол
22
51
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.38
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
37
80
Бомбардиры внутри турнира
Оренбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2
|0.22
|Перес Матиас
|2
|0.22
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0.11
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1 (1)
|0.11
|Обухов Владимир
|1
|0.11
|Флорентин Сесар Габриэль
|1
|0.11
|Башич Иван
|1
|0.11
|Куэро Джастин
|1 (1)
|0.11
|Марин Джимми
|0
|0
|Капленко Кирилл
|0
|0
|Гюрлюк Эмирджан
|0
|0
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассьерра Матео
|8
|0.89
|Сергеев Иван
|3
|0.33
|Вендел Маркус
|2
|0.22
|Клаудиньо
|2
|0.22
|Мантуан Густаво
|1
|0.11
|Дуглас Сантос
|1
|0.11
|Изидор Вильсон
|1
|0.11
|Караваев Вячеслав
|0
|0
|Ерохин Александр
|0
|0
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Барриос Вильмар
|0
|0
|Бакаев Зелимхан
|0
|0
Карточки
Оренбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Матиас
|4
|0
|Мансилья Брайан Эсекиэль
|1
|1
|Гойкович Ренато
|2
|0
|Флорентин Сесар Габриэль
|2
|0
|Обухов Владимир
|1
|0
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|Гогличидзе Лео
|1
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|1
|0
|Капленко Кирилл
|1
|0
|Сысуев Николай
|1
|0
|Вера Лукас Габриэль
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алип Нуралы
|3
|0
|Барриос Вильмар
|1
|1
|Дуглас Сантос
|2
|0
|Кассьерра Матео
|2
|0
|Эракович Страхинья
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Родригао де Соуза
|1
|0
|Караваев Вячеслав
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|Сергеев Иван
|1
|0
|Клаудиньо
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
Результаты матчей
Оренбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
2
Оренбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Зенит
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
3
6
Оренбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Зенит
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
3
50%
2
25%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
9%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
2
33%
76-90
Забито
10
18
1 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
30%
3
17%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
4
40%
5
28%
76-90
Пропущено
16
9
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
3
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
4
44%
76-90
Результаты последних матчей
Оренбург
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0
Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1
Результаты матчей
Оренбург
Зенит
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Оренбург
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
63
18
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 12
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|19 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Зенит
|Кассьерра Матео
|8 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|4 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 3
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Факел
|Божин Сергей
|4
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Оренбург - Зенит
Исход игры
Оренбург
1.5% (1)
Ничья
6% (4)
Зенит
92.5% (62)
Тотал 2.5
Больше
75% (45)
Меньше
25% (15)
Обе команды забьют
Да
63.33% (38)
Нет
36.67% (22)
Популярный счёт
1:2 Зенит
41.8% (28)
0:2 Зенит
14.9% (10)
0:3 Зенит
11.9% (8)
1:3 Зенит
7.5% (5)
0:1 Зенит
6% (4)
2:2 Ничья
4.5% (3)
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