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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Оренбург
 
Позже
Зенит
Прогнозы 67
Оренбург 1.5% (1)
X 6% (4)
Зенит 92.5% (62)
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Оренбург
Зенит

История личных встреч

Оренбург
Зенит

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
8:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Среднее время на гол

120
180

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

4
1.75

Среднее время на гол

22
51

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.38
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

37
80

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0.22
Перес Матиас 2 0.22
Вера Лукас Габриэль 1 0.11
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 (1) 0.11
Обухов Владимир 1 0.11
Флорентин Сесар Габриэль 1 0.11
Башич Иван 1 0.11
Куэро Джастин 1 (1) 0.11
Марин Джимми 0 0
Капленко Кирилл 0 0
Гюрлюк Эмирджан 0 0
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассьерра Матео 8 0.89
Сергеев Иван 3 0.33
Вендел Маркус 2 0.22
Клаудиньо 2 0.22
Мантуан Густаво 1 0.11
Дуглас Сантос 1 0.11
Изидор Вильсон 1 0.11
Караваев Вячеслав 0 0
Ерохин Александр 0 0
Сутормин Алексей 0 0
Барриос Вильмар 0 0
Бакаев Зелимхан 0 0

Карточки

Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Матиас 4 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 1 1
Гойкович Ренато 2 0
Флорентин Сесар Габриэль 2 0
Обухов Владимир 1 0
Ковалёв Юрий 1 0
Гогличидзе Лео 1 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 1 0
Капленко Кирилл 1 0
Сысуев Николай 1 0
Вера Лукас Габриэль 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алип Нуралы 3 0
Барриос Вильмар 1 1
Дуглас Сантос 2 0
Кассьерра Матео 2 0
Эракович Страхинья 2 0
Вендел Маркус 2 0
Родригао де Соуза 1 0
Караваев Вячеслав 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Бакаев Зелимхан 1 0
Сергеев Иван 1 0
Клаудиньо 1 0
Мантуан Густаво 1 0

Результаты матчей

Оренбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зенит
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
2
Оренбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Зенит
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

3
6
Оренбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Зенит
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

4
10
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
1
25%
1
10%
61-75
1
25%
3
30%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

6
8
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
3
50%
2
25%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
9%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
36%
2
33%
76-90

Забито

10
18
1 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
0
0%
2
11%
1-15
1
10%
3
17%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
30%
3
17%
46-60
2
20%
2
11%
61-75
4
40%
5
28%
76-90

Пропущено

16
9
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
6%
3
33%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
5
31%
1
11%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
4
44%
76-90

Результаты последних матчей

Оренбург
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пари НН - Оренбург 3:1 Оренбург - Факел 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Оренбург - Сочи 3:0
Факел - Оренбург 0:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Оренбург 4:0 Оренбург - Краснодар 0:2 Оренбург - Сочи 2:0 Оренбург - Урал 0:2 Рубин - Оренбург 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Спартак Москва - Оренбург 3:2 Оренбург - Габала 1:1 Суклея - Оренбург 1:6 Оренбург - Маниса ФК 2:2 Газиантепспор - Оренбург 2:2 Оренбург - Трактор 3:3 Оренбург - Эгнатия 0:0 Оренбург - Динамо Москва 3:0
Зенит
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Зенит - Локомотив Москва 1:2 Ахмат - Зенит 3:3 Рубин - Зенит 0:3 Зенит - Сепахан 4:1
ЦСКА Москва - Зенит 1:1 Балтика - Зенит 1:0 Зенит - Урал 4:0 Спартак Москва - Зенит 1:3 Зенит - Факел 2:0 Крылья Советов - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 2:3 Ростов - Зенит 1:1 Зенит - Ахмат 2:0 Пари НН - Зенит 0:2 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Зенит - Фенербахче 0:0 Црвена Звезда - Зенит 2:1 Зенит - Нефтчи 3:1 Зенит - Факел 1:0 Сочи - Зенит 1:1

Результаты матчей

Оренбург
Зенит

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Оренбург
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
6
3
1
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 14 - 3 21
2.
Крылья Советов
 Заявка 9 5 3 1 21 - 12 18
3.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 19 - 8 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 9 5 1 3 14 - 12 16
5.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
6.
Локомотив Москва
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
7.
Пари НН
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Урал
 Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 4 2 19 - 15 13
10.
Ахмат
 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
11.
Ростов
 Заявка 9 2 3 4 13 - 19 9
12.
Рубин
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Оренбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Балтика
 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
15.
Сочи
 Заявка 9 2 0 7 9 - 14 6
16.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
2.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
7.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
12.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
15.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Факел
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
3.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
12.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
16.
Сочи
 Заявка 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 8 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 3
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2023, осталось 2 дня 4 часа 49 минут.



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    • Прогнозы 67
    Оренбург 1.5% (1)
    X 6% (4)
    Зенит 92.5% (62)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Оренбург - Зенит

    Исход игры
    Оренбург
    1.5% (1)
    Ничья
    6% (4)
    Зенит
    92.5% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (45)
    Меньше
    25% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    63.33% (38)
    Нет
    36.67% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    41.8% (28)
    0:2 Зенит
    14.9% (10)
    0:3 Зенит
    11.9% (8)
    1:3 Зенит
    7.5% (5)
    0:1 Зенит
    6% (4)
    2:2 Ничья
    4.5% (3)
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