Первый тайм

10' Ивич в игре. Подал мяч Оласа. Ввод игрового снаряда в игру. Перевод на правый край последовал.

9' Последовал розыгрыш, мяч у Батчи, который пробил мячгко в дальний угол обводящим, отскочил игровой снардя к Ленини, но тот пробил выше цели! Дюпин бы уже не спас.

8' Передача на левый край атаки у "Краснодара". Батчи заработал угловой. Ждём подачу.

7' Дюпин выстроил стенку. Кади и Сперцян посовещались. Прямой удар? Да! В ближний угол с правой ноги, в обвод стенки от штрафной площади! Не докрутил мяч немного. Во внешнюю сторону сетки попал.

6' Вуячич насел на Кордобу. Так играть нельзя. Пять метров до линии штрафной площади казанского "Рубина". Шанс для "Краснодара" открыть счёт. Ждём подачу от Кади. Рядом Сперцян.

5' Пять минут отыграли команды. Один раз правила нарушили. Небольшое повреждение у Сперцяна. Оказывают ему врачи помощь.