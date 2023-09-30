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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Рубин
0:0
Первый тайм: 14'
Краснодар
0'
Прогнозы 148
Рубин 13.5% (20)
X 16.9% (25)
Краснодар 69.6% (103)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Рубин
Ничья
Краснодар
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Дюпин
Юрий
4
Мартынович
Александр
15
Вуячич
Игор
27
Грицаенко
Алексей
70
Кабутов
Дмитрий
24
Чумич
Никола
6
Иву
Угучукву
7
Ранджелович
Лазар
51
Рожков
Илья
30
Вада
Валентин
44
Даку
Мирлинд
39
Сафонов
Матвей
82
Волков
Сергей
Евгеньевич
3
Тормена
Витор
4
Алонсо
Хуниор
15
Олаcа
Лукас
88
Кривцов
Никита
6
Ленини
Пина
10
Сперцян
Эдуард
11
Батчи
Жоау
9
Кордоба
Джон
20
Кади
Рубин
3-5-2
Краснодар
4-3-3

История личных встреч

Рубин
Краснодар

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
120%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

19 матчей

5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед

Первый тайм

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед

24 матча

16.7%
8.3%
75%
4 победы 2 ничьи 18 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ТМК
2:1
ТМК
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

0.92
0.5

Среднее время на гол

98
180

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.75
1.17

Среднее время на гол

51
77

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Тотал матчей

2.5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

67
108

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фамейе Джоэль 3 0.3
Даку Мирлинд 2 (1) 0.2
Мартынович Александр 1 0.1
Вада Валентин 1 0.1
Грицаенко Алексей 1 0.1
Иву Угучукву 1 0.1
Кабутов Дмитрий 0 0
Зотов Александр 0 0
Ломовицкий Александр 0 0
Рожков Илья 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сперцян Эдуард 4 (3) 0.4
Кордоба Джон 3 0.3
Батчи Жоау 1 0.1
Кайо Панталеао 1 0.1
Ахметов Ильзат 1 0.1
Черников Александр 1 0.1
Кади 1 0.1
Ленини Пина 1 0.1
Олаcа Лукас 0 0

Карточки

Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даку Мирлинд 3 0
Иву Угучукву 3 0
Грицаенко Алексей 2 0
Рахмоналиев Умарали 2 0
Зотов Александр 1 0
Мартынович Александр 1 0
Кабутов Дмитрий 1 0
Вуячич Игор 1 0
Фамейе Джоэль 1 0
Лисакович Виталий 1 0
Апшацев Марат 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кордоба Джон 3 0
Черников Александр 3 0
Кайо Панталеао 1 0
Олаcа Лукас 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кади 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Олусегун Джуниор 1 0
Ленини Пина 1 0

Результаты матчей

Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Краснодар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
7
Рубин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Краснодар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

7
8

Голы по времени матча

Забито

6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
67%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
3
27%
1
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90

Пропущено

8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
44%
4
31%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

19
4
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
11%
1
25%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
32%
1
25%
46-60
3
16%
1
25%
61-75
4
21%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Рубин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1
Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2
Краснодар
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0
Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1

Результаты матчей

Рубин
Краснодар

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Рубин
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 0:0 Заявка 10 6 4 0 14 - 3 22
2.
Крылья Советов
 Заявка 9 5 3 1 21 - 12 18
3.
Локомотив Москва
 Заявка 10 5 3 2 16 - 14 18
4.
Зенит
 Заявка 10 5 2 3 20 - 11 17
5.
Спартак Москва
 Заявка 9 5 1 3 14 - 12 16
6.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
7.
Урал
 Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
8.
Пари НН
 Заявка 10 4 2 4 9 - 9 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 4 2 19 - 15 13
10.
Ахмат
 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
11.
Оренбург
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
12.
Ростов
 Заявка 10 2 4 4 15 - 21 10
13.
Рубин
 0:0 Заявка 10 2 4 4 10 - 18 10
14.
Балтика
 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
15.
Сочи
 Заявка 9 2 0 7 9 - 14 6
16.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
2.
Краснодар
 0:0 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
7.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Локомотив Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 7 8
9.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
13.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
14.
Рубин
 0:0 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
15.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
16.
Факел
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
3.
Краснодар
 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 2 9
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
12.
Пари НН
 Заявка 5 0 2 3 1 - 5 2
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
16.
Сочи
 Заявка 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 8 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 4
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Ростов Байрамян Хорен 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 10'
    Ивич в игре. Подал мяч Оласа. Ввод игрового снаряда в игру. Перевод на правый край последовал. 
  • Угловой
    9'
    Последовал розыгрыш, мяч у Батчи, который пробил мячгко в дальний угол обводящим, отскочил игровой снардя к Ленини, но тот пробил выше цели! Дюпин бы уже не спас. 
  • 8'
    Передача на левый край атаки у "Краснодара". Батчи заработал угловой. Ждём подачу.
  • 7'
    Дюпин выстроил стенку. Кади и Сперцян посовещались. Прямой удар? Да! В ближний угол с правой ноги, в обвод стенки от штрафной площади! Не докрутил мяч немного. Во внешнюю сторону сетки попал. 
  • 6'
     Вуячич насел на Кордобу. Так играть нельзя. Пять метров до линии штрафной площади казанского "Рубина". Шанс для "Краснодара" открыть счёт. Ждём подачу от Кади. Рядом Сперцян. 
  • Травма, повреждение
    5'
    Пять минут отыграли команды. Один раз правила нарушили. Небольшое повреждение у Сперцяна. Оказывают ему врачи помощь. 
  • 3'
    Разыграли стандарт гости. Первое нарушение в матче зафиксировано. С мячом Тормена, отдал в центральную линию на Кривцова, тот на правый край, Кади решился на самостоятельный удар. Попал в защитника "Рубина".
  • Фол, нарушение
    2'
    С мячом на левом фланге Вада, отдал на Даку, который немного мяч упустил, а после этого оттолкнул подобравшего игровой снаряд Алонсо. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли игроки "Краснодара".
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится ничьей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рубин 0:0 Краснодар

Исход игры
Рубин
14.1% (21)
Ничья
16.8% (25)
Краснодар
69.1% (103)
Тотал 2.5
Больше
59.02% (72)
Меньше
40.98% (50)
Обе команды забьют
Да
74.59% (91)
Нет
25.41% (31)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
36.2% (54)
1:1 Ничья
12.8% (19)
0:1 Краснодар
11.4% (17)
0:2 Краснодар
6.7% (10)
2:1 Рубин
6% (9)
1:3 Краснодар
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
1:0 Рубин
2% (3)
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Рубин
Краснодар
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