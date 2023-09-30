вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|3
|0.3
|Даку Мирлинд
|2 (1)
|0.2
|Мартынович Александр
|1
|0.1
|Вада Валентин
|1
|0.1
|Грицаенко Алексей
|1
|0.1
|Иву Угучукву
|1
|0.1
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|4 (3)
|0.4
|Кордоба Джон
|3
|0.3
|Батчи Жоау
|1
|0.1
|Кайо Панталеао
|1
|0.1
|Ахметов Ильзат
|1
|0.1
|Черников Александр
|1
|0.1
|Кади
|1
|0.1
|Ленини Пина
|1
|0.1
|Олаcа Лукас
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даку Мирлинд
|3
|0
|Иву Угучукву
|3
|0
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Джон
|3
|0
|Черников Александр
|3
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Олаcа Лукас
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кади
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Олусегун Джуниор
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|10
|6
|4
|0
|14 - 3
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 12
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 11
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|19 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 21
|10
|13.
|0:0 Заявка
|10
|2
|4
|4
|10 - 18
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|2.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|3.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|Зенит
|Кассьерра Матео
|8 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|4 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Ростов
|Байрамян Хорен
|4