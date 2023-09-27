Тур: 10. Стадион: Ак Барс Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Рахимов Рашид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Ивич Владимир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Рубин
Краснодар
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
80%
120%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
19 матчей
5.3%
94.7%
0 побед 1 ничья 18 побед
Первый тайм
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 11 побед
24 матча
16.7%
8.3%
75%
4 победы 2 ничьи 18 побед
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
4 победы 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
0.92
0.5
Среднее время на гол
98
180
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.75
1.17
Среднее время на гол
51
77
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Тотал матчей
2.5
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
67
108
Бомбардиры внутри турнира
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фамейе Джоэль
|3
|0.33
|Даку Мирлинд
|2 (1)
|0.22
|Мартынович Александр
|1
|0.11
|Вада Валентин
|1
|0.11
|Грицаенко Алексей
|1
|0.11
|Иву Угучукву
|1
|0.11
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|Зотов Александр
|0
|0
|Ломовицкий Александр
|0
|0
|Рожков Илья
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сперцян Эдуард
|4 (3)
|0.44
|Кордоба Джон
|3
|0.33
|Батчи Жоау
|1
|0.11
|Кайо Панталеао
|1
|0.11
|Ахметов Ильзат
|1
|0.11
|Черников Александр
|1
|0.11
|Кади
|1
|0.11
|Ленини Пина
|1
|0.11
|Олаcа Лукас
|0
|0
Карточки
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даку Мирлинд
|3
|0
|Иву Угучукву
|3
|0
|Грицаенко Алексей
|2
|0
|Рахмоналиев Умарали
|2
|0
|Зотов Александр
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|Вуячич Игор
|1
|0
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|Лисакович Виталий
|1
|0
|Апшацев Марат
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кордоба Джон
|3
|0
|Черников Александр
|3
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Олаcа Лукас
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кади
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Олусегун Джуниор
|1
|0
|Ленини Пина
|1
|0
Результаты матчей
Рубин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Краснодар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
1
Рубин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Краснодар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
7
Рубин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Краснодар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
7
8
Голы по времени матча
Забито
6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
67%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
18%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
3
27%
1
50%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
2
29%
76-90
Пропущено
8
2
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Забито
9
13
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
44%
4
31%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
19
4
6 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
2
11%
1
25%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
6
32%
1
25%
46-60
3
16%
1
25%
61-75
4
21%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Рубин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Факел - Рубин 0:1 Рубин - Ростов 1:1 Рубин - Зенит 0:3 Пари НН - Рубин 2:1
Рубин - Урал 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Ростов - Рубин 3:0 Рубин - Локомотив Москва 0:1 Рубин - Спартак Москва 1:4 Рубин - Оренбург 1:1 Ростов - Рубин 1:0 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 Торпедо Москва - Рубин 1:1 Рубин - КАМАЗ 5:1 Родина Москва - Рубин 0:0 Рубин - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Рубин - Акрон 3:2
Краснодар
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Краснодар - Урал 2:0 Краснодар - Динамо Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 1:1 Краснодар - Спартак Москва 2:0
Пари НН - Краснодар 0:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Оренбург - Краснодар 0:2 Динамо Москва - Краснодар 4:3 Краснодар - Пари НН 1:0 Краснодар - Сочи 2:0 Краснодар - Спартак Москва 1:2 Динамо Москва - Краснодар 1:3 Краснодар - Сочи 2:2 Краснодар - Кубань 3:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 Ахмат - Краснодар 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0 Краснодар - Ростов 3:0 Краснодар - Урал 2:1
Результаты матчей
Рубин
Краснодар
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Рубин
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 12
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|19 - 8
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|15 - 14
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 10
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|19 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 19
|9
|12.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
- — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
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|Зенит
|Кассьерра Матео
|8 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|4 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 3
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Факел
|Божин Сергей
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рубин - Краснодар
Исход игры
Рубин
16.3% (8)
Ничья
14.3% (7)
Краснодар
69.4% (34)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
74.47% (35)
Нет
25.53% (12)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
44.9% (22)
0:2 Краснодар
10.2% (5)
1:1 Ничья
8.2% (4)
2:1 Рубин
8.2% (4)
0:1 Краснодар
8.2% (4)
1:3 Краснодар
4.1% (2)
1:0 Рубин
4.1% (2)
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