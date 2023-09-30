ЦСКА Москва

вот так
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|6 (4)
|0.67
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.56
|Мухин Максим
|2
|0.22
|Файзуллаев Аббосбек
|1
|0.11
|Гайич Милан III
|1
|0.11
|Рядно Михаил
|1
|0.11
|Мойзес Роберто
|1
|0.11
|Келлвен Дуглас
|1
|0.11
|Обляков Иван
|0
|0
|Гайч Адольфо
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|2
|0.22
|Мусаев Тамерлан
|2
|0.22
|Бистрович Кристиян
|1
|0.11
|Гузина Гедеон
|1
|0.11
|Пряхин Сергей
|1
|0.11
|Кузьмин Максим
|0
|0
|Фернандес Роберто II
|0
|0
|Лазарев Владислав
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан Роша
|4
|1
|Заболотный Антон
|2
|0
|Зделар Саша
|2
|0
|Мойзес Роберто
|2
|0
|Гайич Милан III
|0
|1
|Чалов Фёдор
|1
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|Федотов Владимир
|1
|0
|Мухин Максим
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Мендес Виктор
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радмановац Никола
|2
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Кузьмин Максим
|1
|0
|Маляров Кирилл
|1
|0
|Латышонок Евгений
|1
|0
|Гузина Гедеон
|1
|0
|Мусаев Тамерлан
|1
|0
|Пряхин Сергей
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|16 - 3
|24
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 12
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 14
|18
|4.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 11
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|19 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 21
|10
|13.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 20
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|2.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|12.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|Зенит
|Кассьерра Матео
|8 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4 (2)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 4
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Ростов
|Байрамян Хорен
|4