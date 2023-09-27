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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
ЦСКА Москва
 
Позже
Балтика
Прогнозы 57
ЦСКА Москва 84.2% (48)
X 7% (4)
Балтика 8.8% (5)
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ЦСКА Москва
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История личных встреч

ЦСКА Москва
Балтика

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 6 (4) 0.67
Заболотный Антон 5 (1) 0.56
Мухин Максим 2 0.22
Файзуллаев Аббосбек 1 0.11
Гайич Милан III 1 0.11
Рядно Михаил 1 0.11
Мойзес Роберто 1 0.11
Келлвен Дуглас 1 0.11
Обляков Иван 0 0
Гайч Адольфо 0 0
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 2 0.22
Мусаев Тамерлан 2 0.22
Бистрович Кристиян 1 0.11
Гузина Гедеон 1 0.11
Пряхин Сергей 1 0.11
Кузьмин Максим 0 0
Фернандес Роберто II 0 0
Лазарев Владислав 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан Роша 4 1
Заболотный Антон 2 0
Зделар Саша 2 0
Мойзес Роберто 2 0
Гайич Милан III 0 1
Чалов Фёдор 1 0
Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Федотов Владимир 1 0
Мухин Максим 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Мендес Виктор 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радмановац Никола 2 0
Дудиев Аслан 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Маляров Кирилл 1 0
Латышонок Евгений 1 0
Гузина Гедеон 1 0
Мусаев Тамерлан 1 0
Пряхин Сергей 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Балтика
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4
ЦСКА Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Балтика
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
3
ЦСКА Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Балтика
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

10
7

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
2
22%
2
50%
76-90

Пропущено

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Забито

9
3
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
67%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
20%
2
33%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

18
7
8 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
2
11%
2
29%
46-60
5
28%
1
14%
61-75
3
17%
4
57%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
3
19%
4
24%
1-15
3
19%
2
12%
16-30
1
6%
4
24%
31-45
4
25%
3
18%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
3
19%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ростов - ЦСКА Москва 3:3 ЦСКА Москва - Сочи 1:1 ЦСКА Москва - Крылья Советов 2:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:1
Сочи - ЦСКА Москва 0:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 ЦСКА Москва - Сочи 3:1 ЦСКА Москва - Факел 0:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Ахмат - ЦСКА Москва 2:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:6 Урал - ЦСКА Москва 2:1 Зенит - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 6:3 ЦСКА Москва - Динамо Москва 0:5 Нефтехимик - ЦСКА Москва 0:4 Краснодар - ЦСКА Москва 1:1 ЦСКА Москва - Ростов 4:1 Краснодар - ЦСКА Москва 0:0
Балтика
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2
Балтика - Зенит 1:0 Крылья Советов - Балтика 2:1 Балтика - Урал 0:1 Динамо Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 0:2 Балтика - Факел 2:1 Спартак Москва - Балтика 2:1 Крылья Советов - Балтика 2:3 Сочи - Балтика 2:0 Ислочь Минск - Балтика 0:5 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Балтика - Шинник 0:1 Балтика - Велес Москва 2:1 Алания - Балтика 3:1 Балтика - Рубин 0:1 Волга Ульяновск - Балтика 0:2

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Балтика

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
3
6
4
5
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 14 - 3 21
2.
Крылья Советов
 Заявка 9 5 3 1 21 - 12 18
3.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 19 - 8 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 9 5 1 3 14 - 12 16
5.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
6.
Локомотив Москва
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
7.
Пари НН
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Урал
 Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 4 2 19 - 15 13
10.
Ахмат
 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
11.
Ростов
 Заявка 9 2 3 4 13 - 19 9
12.
Рубин
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Оренбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Балтика
 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
15.
Сочи
 Заявка 9 2 0 7 9 - 14 6
16.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
2.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
7.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
12.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
15.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Факел
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
3.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
12.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
16.
Сочи
 Заявка 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 8 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 3
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2023, осталось 2 дня 11 часов 49 минут.



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  • 26 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 57
    ЦСКА Москва 84.2% (48)
    X 7% (4)
    Балтика 8.8% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Балтика

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    84.2% (48)
    Ничья
    7% (4)
    Балтика
    8.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.22% (19)
    Меньше
    57.78% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    35.56% (16)
    Нет
    64.44% (29)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    33.3% (19)
    2:1 ЦСКА Москва
    19.3% (11)
    1:0 ЦСКА Москва
    8.8% (5)
    3:1 ЦСКА Москва
    5.3% (3)
    3:0 ЦСКА Москва
    5.3% (3)
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    ЦСКА Москва
    Балтика
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