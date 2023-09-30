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Что касается формы команд, то нижегородцы не проигрывают в РПЛ уже с пятого тура – с тех пор у команды Юрана было три победы над прямыми конкурентами и одна ничья – в гостях с «Динамо».



«Локомотив» в этом сезоне штормит: с пятого тура клуб выиграл три матча из четырёх, но неожиданно уступил дома «Оренбургу» в рамках тура восьмого.

