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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Локомотив Москва
0:0
Первый тайм: 3'
Пари НН
0'
Прогнозы 135
Локомотив Москва 85.2% (115)
X 8.9% (12)
Пари НН 5.9% (8)
0
выиграет Локомотив Москва, со счетом 1:0
вот так!
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Локомотив Москва
Ничья
Пари НН
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
85
Морозов
Евгений
3
Фассон
Лукас
45
Сильянов
Александр
93
Карпукас
Артём
6
Баринов
Дмитрий
9
Пиняев
Сергей
15
Глушенков
Максим
77
Самошников
Илья
7
Дзюба
Артём
25
Нигматуллин
Артур
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
2
Александров
Виктор
77
Карапузов
Владислав
78
Калинский
Николай
8
Майга
Мамаду
10
Трошечкин
Александр
11
Стаматов
Матео
7
Севикян
Эдгар
9
Зе
Турбо
Жозе
Локомотив Москва
4-2-3-1
Пари НН
3-5-2

История личных встреч

Локомотив Москва
Пари НН

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:4
К
3:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 4 0.4
Глушенков Максим 2 0.2
Дзюба Артём 2 0.2
Миранчук Антон 2 0.2
Пиняев Сергей 1 0.1
Баринов Дмитрий 1 0.1
Марадишвили Константин 1 0.1
Изидор Вильсон 1 0.1
Погостнов Егор 1 0.1
Самошников Илья 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 3 0.3
Калинский Николай 2 (1) 0.2
Зе Турбо Жозе 1 0.1
Боселли Хуан 1 0.1
Кутателадзе Николоз 1 0.1
Сулейманов Тимур 1 0.1
Каккоев Никита 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 1 1
Баринов Дмитрий 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Дзюба Артём 1 0
Миранчук Антон 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Ненахов Максим 1 0
Глушенков Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Фассон Лукас 1 0
Карпукас Артём 1 0
Погостнов Егор 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 3 2
Сергей Юран 2 1
Майга Мамаду 3 0
Стаматов Матео 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Калинский Николай 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Каккоев Никита 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Пари НН
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
1
Локомотив Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Пари НН
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
9
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Пари НН
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

9
9
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
33%
3
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2
Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4
Пари НН
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1
Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0

Результаты матчей

Локомотив Москва
Пари НН

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 14 - 3 21
2.
Крылья Советов
 Заявка 9 5 3 1 21 - 12 18
3.
Зенит
 Заявка 10 5 2 3 20 - 11 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 9 5 1 3 14 - 12 16
5.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 10 4 4 2 15 - 14 16
6.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
7.
Пари НН
 0:0 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
8.
Урал
 Заявка 10 4 3 3 10 - 12 15
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 4 2 19 - 15 13
10.
Ахмат
 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
11.
Оренбург
 Заявка 10 3 2 5 13 - 17 11
12.
Ростов
 Заявка 10 2 4 4 15 - 21 10
13.
Рубин
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
14.
Балтика
 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
15.
Сочи
 Заявка 9 2 0 7 9 - 14 6
16.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
2.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 0:0 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 12 - 9 9
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
7.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Оренбург
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
11.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
12.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
13.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
14.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
15.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
16.
Факел
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 3 2 1 11 - 6 11
2.
Локомотив Москва
 0:0 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
3.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
12.
Пари НН
 0:0 Заявка 5 0 3 2 1 - 4 3
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
16.
Сочи
 Заявка 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 8 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 3
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Ростов Байрамян Хорен 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    Контролируют мяч гости в первые минуты игры! Пытаются подобраться к воротам Лантратова гости, но удара дело пока не доходит.
  • 2'
    В тёмно-зелёной форме «железнодорожники» предстали, в голубо-синем комплекте гости сыграют.
     
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток даёт Владислав Безбородов, поехали!
     
  • До матча
  • Что касается формы команд, то нижегородцы не проигрывают в РПЛ уже с пятого тура – с тех пор у команды Юрана было три победы над прямыми конкурентами и одна ничья – в гостях с «Динамо».

    «Локомотив» в этом сезоне штормит: с пятого тура клуб выиграл три матча из четырёх, но неожиданно уступил дома «Оренбургу» в рамках тура восьмого.
     
  • Каждый из соперников взял в прошлом туре свои три очка. «Локо» сенсационно обыграл «Зенит» в гостях благодаря голу Тикнизяна на последних минутах, а «горожане» уверенно справились дома с «Оренбургом».

    Более того, почти вровень в турнирной таблице идут команды. 15 очков и шестое место у «железнодорожников», восьмая строчка и 14 баллов у гостей из Нижнего Новгорода.
    ​​​​​​​
  • Здравствуйте, дорогие любители футбола! Спортивный портал LiveResult.ru начинает текстовый репортаж увлекательного по вывеске матча 10 тура РПЛ – в Москве «Локомотив» принимает крепкий «Пари НН» Сергея Юрана.

    Трансляцию игры для Вас проведёт Григорий Серёдкин. Оставайтесь с нами, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени!
     
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 54% завершится победой Локомотив Москва.
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    1.86 ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 135
Локомотив Москва 85.2% (115)
X 8.9% (12)
Пари НН 5.9% (8)
0
выиграет Локомотив Москва, со счетом 1:0
вот так!
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Локомотив Москва
Ничья
Пари НН
1.88
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3.90
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4.55
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Локомотив Москва 0:0 Пари НН

Исход игры
Локомотив Москва
84.8% (117)
Ничья
9.4% (13)
Пари НН
5.8% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.74% (68)
Меньше
44.26% (54)
Обе команды забьют
Да
63.11% (77)
Нет
36.89% (45)
Популярный счёт
2:1 Локомотив Москва
37.7% (52)
1:0 Локомотив Москва
17.4% (24)
2:0 Локомотив Москва
13.8% (19)
1:1 Ничья
7.2% (10)
3:1 Локомотив Москва
5.1% (7)
3:2 Локомотив Москва
2.9% (4)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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