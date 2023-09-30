вот так!
martik #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тикнизян Наир
|4
|0.4
|Глушенков Максим
|2
|0.2
|Дзюба Артём
|2
|0.2
|Миранчук Антон
|2
|0.2
|Пиняев Сергей
|1
|0.1
|Баринов Дмитрий
|1
|0.1
|Марадишвили Константин
|1
|0.1
|Изидор Вильсон
|1
|0.1
|Погостнов Егор
|1
|0.1
|Самошников Илья
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Севикян Эдгар
|3
|0.3
|Калинский Николай
|2 (1)
|0.2
|Зе Турбо Жозе
|1
|0.1
|Боселли Хуан
|1
|0.1
|Кутателадзе Николоз
|1
|0.1
|Сулейманов Тимур
|1
|0.1
|Каккоев Никита
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тикнизян Наир
|1
|1
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Пиняев Сергей
|2
|0
|Дзюба Артём
|1
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
|Рыбчинский Дмитрий
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Изидор Вильсон
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Карпукас Артём
|1
|0
|Погостнов Егор
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Александров Виктор
|3
|2
|Сергей Юран
|2
|1
|Майга Мамаду
|3
|0
|Стаматов Матео
|2
|0
|Севикян Эдгар
|2
|0
|Нигматуллин Артур
|1
|0
|Калинский Николай
|1
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Каккоев Никита
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|14 - 3
|21
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 12
|18
|3.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|20 - 11
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 12
|16
|5.
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|15 - 14
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 14
|15
|7.
|0:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 8
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 12
|15
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|19 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 10
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 17
|11
|12.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|15 - 21
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 18
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 15
|7
|15.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|9 - 14
|6
|16.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 6
|13
|4.
|0:0 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 3
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|9 - 5
|6
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|2.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 10
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|10.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|12.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|1 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|15.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 11
|0
|Зенит
|Кассьерра Матео
|8 (1)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|6 (1)
|ЦСКА Москва
|Заболотный Антон
|5 (1)
|Краснодар
|Сперцян Эдуард
|4 (2)
|Спартак Москва
|Бонгонда Тео
|4 (1)
|Пари НН
|Александров Виктор
|2 3
|ЦСКА Москва
|Виллиан Роша
|1 4
|Ахмат
|Семёнов Андрей
|1 3
|Крылья Советов
|Бейл Гленн
|1 3
|Ростов
|Байрамян Хорен
|4