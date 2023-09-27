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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 10. Стадион: .
Локомотив Москва
 
Позже
Пари НН
Прогнозы 56
Локомотив Москва 87.5% (49)
X 8.9% (5)
Пари НН 3.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Локомотив Москва
Ничья
Пари НН
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История личных встреч

Локомотив Москва
Пари НН

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:4
К
3:1
К
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тикнизян Наир 4 0.44
Глушенков Максим 2 0.22
Дзюба Артём 2 0.22
Миранчук Антон 2 0.22
Пиняев Сергей 1 0.11
Баринов Дмитрий 1 0.11
Марадишвили Константин 1 0.11
Изидор Вильсон 1 0.11
Погостнов Егор 1 0.11
Самошников Илья 0 0
Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Севикян Эдгар 3 0.33
Калинский Николай 2 (1) 0.22
Зе Турбо Жозе 1 0.11
Боселли Хуан 1 0.11
Кутателадзе Николоз 1 0.11
Сулейманов Тимур 1 0.11
Каккоев Никита 0 0

Карточки

Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тикнизян Наир 1 1
Баринов Дмитрий 2 0
Пиняев Сергей 2 0
Дзюба Артём 1 0
Миранчук Антон 1 0
Лантратов Илья 1 0
Жемалетдинов Рифат 1 0
Рыбчинский Дмитрий 1 0
Ненахов Максим 1 0
Глушенков Максим 1 0
Изидор Вильсон 1 0
Фассон Лукас 1 0
Карпукас Артём 1 0
Погостнов Егор 1 0
Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Александров Виктор 3 2
Сергей Юран 2 1
Майга Мамаду 3 0
Стаматов Матео 2 0
Севикян Эдгар 2 0
Нигматуллин Артур 1 0
Калинский Николай 1 0
Масоэро Лукас Габриэль 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Каккоев Никита 1 0

Результаты матчей

Локомотив Москва
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Пари НН
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
1
Локомотив Москва
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Пари НН
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

8
9
Локомотив Москва
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Пари НН
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

11
10

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
100%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Забито

9
9
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
33%
3
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
1
11%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 4
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
2
20%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
3
20%
3
30%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Пропущено

14
7
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
1
7%
1
14%
1-15
2
14%
2
29%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
14%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Локомотив Москва
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Зенит - Локомотив Москва 1:2 Урал - Локомотив Москва 0:0 Локомотив Москва - Оренбург 0:2 Локомотив Москва - Балтика 3:2
Ростов - Локомотив Москва 2:1 Сочи - Локомотив Москва 0:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:1 Локомотив Москва - Крылья Советов 1:1 Рубин - Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 4:1 Факел - Локомотив Москва 1:4 Локомотив Москва - Урал 2:1 Локомотив Москва - Рубин 2:2 Локомотив Москва - Квант 7:0 Локомотив Москва - СКА-Хабаровск 3:0 Локомотив Москва - Балтика 0:1 Локомотив Москва - Волгарь 4:2 Локомотив Москва - Иртыш Омск 1:1 Локомотив Москва - Торпедо Москва 3:1 Динамо Москва - Локомотив Москва 2:4
Пари НН
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Пари НН - Оренбург 3:1 Пари НН - Спартак Москва 0:3 Динамо Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Рубин 2:1
Пари НН - Краснодар 0:1 Пари НН - Ростов 1:0 Факел - Пари НН 2:0 Пари НН - Ахмат 2:0 Спартак Москва - Пари НН 5:4 Краснодар - Пари НН 1:0 Урал - Пари НН 0:0 Пари НН - Динамо Москва 1:1 Пари НН - Зенит 0:2 Динамо Москва - Пари НН 4:3 Пари НН - Леон Сатурн 2:0 Пари НН - Текстильщик 2:0 Пари НН - Родина Москва 0:2 Родина Москва - Пари НН 0:3 Пари НН - Химки 2:0 Спартак Москва - Пари НН 0:0

Результаты матчей

Локомотив Москва
Пари НН

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Локомотив Москва
Пари НН

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 9 6 3 0 14 - 3 21
2.
Крылья Советов
 Заявка 9 5 3 1 21 - 12 18
3.
Зенит
 Заявка 9 5 2 2 19 - 8 17
4.
Спартак Москва
 Заявка 9 5 1 3 14 - 12 16
5.
Динамо Москва
 Заявка 9 4 3 2 16 - 14 15
6.
Локомотив Москва
 Заявка 9 4 3 2 15 - 14 15
7.
Пари НН
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Урал
 Заявка 9 4 2 3 8 - 10 14
9.
ЦСКА Москва
 Заявка 9 3 4 2 19 - 15 13
10.
Ахмат
 Заявка 9 3 2 4 11 - 10 11
11.
Ростов
 Заявка 9 2 3 4 13 - 19 9
12.
Рубин
 Заявка 9 2 3 4 10 - 18 9
13.
Оренбург
 Заявка 9 2 2 5 10 - 16 8
14.
Балтика
 Заявка 9 2 1 6 9 - 15 7
15.
Сочи
 Заявка 9 2 0 7 9 - 14 6
16.
Факел
 Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крылья Советов
 Заявка 5 4 1 0 15 - 6 13
2.
Краснодар
 Заявка 5 4 1 0 8 - 1 13
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 1 1 8 - 6 13
4.
Пари НН
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 4 2 2 0 10 - 5 8
6.
Ростов
 Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
7.
Урал
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8.
Балтика
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
9.
Динамо Москва
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 7 - 3 6
11.
Зенит
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
12.
Локомотив Москва
 Заявка 4 1 2 1 6 - 7 5
13.
Рубин
 Заявка 5 1 2 2 6 - 11 5
14.
Ахмат
 Заявка 4 1 1 2 8 - 6 4
15.
Оренбург
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Факел
 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
3.
Краснодар
 Заявка 4 2 2 0 6 - 2 8
4.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
5.
Ахмат
 Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
6.
Урал
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Крылья Советов
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 1 2 2 9 - 10 5
9.
Рубин
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
10.
Оренбург
 Заявка 5 1 1 3 6 - 11 4
11.
Спартак Москва
 Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
12.
Пари НН
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
13.
Ростов
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
14.
Факел
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
15.
Балтика
 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
16.
Сочи
 Заявка 5 0 0 5 2 - 11 0
  • — Выход в плей-офф за право сохранения прописки в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Зенит Кассьерра Матео 8 (1)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 6 (1)
ЦСКА Москва Заболотный Антон 5 (1)
Краснодар Сперцян Эдуард 4 (2)
Спартак Москва Бонгонда Тео 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пари НН Александров Виктор 2 3
ЦСКА Москва Виллиан Роша 1 4
Ахмат Семёнов Андрей 1 3
Крылья Советов Бейл Гленн 1 3
Факел Божин Сергей 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Пари НН от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2023, осталось 2 дня 7 часов 4 минуты.



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    • Прогнозы 56
    Локомотив Москва 87.5% (49)
    X 8.9% (5)
    Пари НН 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Локомотив Москва
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - Пари НН

    Исход игры
    Локомотив Москва
    87.5% (49)
    Ничья
    8.9% (5)
    Пари НН
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.27% (26)
    Меньше
    52.73% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    54.55% (30)
    Нет
    45.45% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Локомотив Москва
    37.5% (21)
    1:0 Локомотив Москва
    25% (14)
    2:0 Локомотив Москва
    17.9% (10)
    1:1 Ничья
    7.1% (4)
    3:1 Локомотив Москва
    5.4% (3)
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