Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Удар от ворот произведет Кёльн

90' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Г О О О О Л - Ундав Дениз первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

88' ШТАНГА! Так было близко к голу - Мвумпа Силас нанес удар в каркас ворот!

88' Шабо Юлиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Гирасси Серу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Расмус Карстенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Хорошую попытку сделал Алиду Фариде . Удар в створ, но вратарь начеку

84' Пакарада Леарт пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем

83' Пакарада Леарт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Майна Линтон из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Пакарада Леарт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Anthony Rouault из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

80' Нюбель Александр взял и забрал мяч на выходе

79' Мийо Энцо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

79' Удар от ворот произведет Кёльн

79' Штенцель Паскаль не смог попасть в створ ударом издали

78' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Ундав Дениз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Кёльн

76' Мийо Энцо не смог попасть в створ ударом издали

76' Фюрих Крис не смог попасть в створ ударом издали

76' Штиллер Анджело навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Вальдшмидт Лука оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Удар от ворот произведет Штутгарт

73' Пакарада Леарт из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Алиду Фариде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Anthony Rouault выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

71' Левелинг Джейми на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Левелинг Джейми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Супер-замена от тренера! Ундав Дениз только вышел на поле и уже забил!

68' Г О О О О Л - Ундав Дениз забивает с правой ноги!

68' Фюрих Крис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Антон Вальдемар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Хорошую попытку сделал Алиду Фариде . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Майна Линтон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Вальдшмидт Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Матч возобновлен

66' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Матч возобновлен

61' Каразор Атакан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Пакарада Леарт пробует нанести удар издали, но Александр Нюбель держит все под контролем

59' Anthony Rouault из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Удар от ворот произведет Штутгарт

58' Кайнц Флориан из команды Кёльн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

58' Anthony Rouault из команды Штутгарт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

58' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Хорошую попытку сделал Левелинг Джейми . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Гирасси Серу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Ито Хироки из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Гусенбашич Денис получил желтую карточку от судьи

55' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Тиггес Штеффен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Левелинг Джейми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Расмус Карстенсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Штутгарт совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Кёльн совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Штенцель Паскаль из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

53' Хюберс Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Штенцель Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Кёльн

52' Ито Хироки из команды Штутгарт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

51' Удар от ворот произведет Штутгарт

50' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Каразор Атакан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Кёльн совершает вбрасывание на половине поля противника