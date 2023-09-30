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  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 50000 Главный судья: Стилер Тобиас
Кёльн
0:2
Конец матча
Штутгарт
0'
26' Желтая карточка
Любичич Деян
55' Желтая карточка
Гусенбашич Денис
0:1
68' Гол
Ундав Дениз
79' Желтая карточка
Мийо Энцо
0:2
88' Гол
Ундав Дениз
90'+7

Ход матча

26'
Любичич Деян
 
55'
Гусенбашич Денис
 
60'
Вальдшмидт Лука
Кайнц Флориан
 
61'
Алиду Фариде
Тиггес Штеффен
 
62'
 
Ундав Дениз
Каразор Атакан
68'
0:1
Ундав Дениз
(Фюрих Крис)
73'
 
Мвумпа Силас
Левелинг Джейми
76'
Доунс Дамион
Гусенбашич Денис
 
79'
 
Мийо Энцо
86'
Финкгрефе Макс
Майна Линтон
 
86'
 
Загаду Дан-Аксель
Фюрих Крис
86'
 
Миттельштедт Максимилиан
Штенцель Паскаль
86'
 
Эглофф Лилиан
Мийо Энцо
88'
0:2
Ундав Дениз

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 363 Количество передач 580
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Кёльн 23.1% (28)
X 24% (29)
Штутгарт 52.9% (64)
0
выиграет Кёльн, со счетом 2:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Швебе
Марвин
18
Карстенсен
Расмус
4
Хюберс
Тимо
24
Шабо
Юлиан
17
Пакарада
Леарт
8
Гусенбашич
Денис
7
Любичич
Деян
11
Кайнц
Флориан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
21
Тиггес
Штеффен
33
Нюбель
Александр
15
Штенцель
Паскаль
29
Руо
Антони
2
Антон
Вальдемар
21
Ито
Хироки
16
Каразор
Атакан
6
Штиллер
Анджело
18
Левелинг
Джейми
8
Мийо
Энцо
27
Фюрих
Крис
9
Гирасси
Серу
Кёльн
4-1-3-2
Штутгарт
4-2-3-1

История личных встреч

Кёльн
Штутгарт

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

24 матча

29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

Б
3:0
ТМК
2:4
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:0
К
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:3
Б
2:1
ТМК
0:0
Б
1:3
Б
1:3
Б
0:0
Б
0:2
К
2:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
1:5
Б
0:2
Б
0:3
Б
1:3

Голы

Всего голов

9
19

Голов в среднем за матч

0.82
1.46

Среднее время на гол

110
61

Всего голов

14
23

Голов в среднем за матч

1.08
2.09

Среднее время на гол

83
43

Всего голов

23
42

Голов в среднем за матч

0.96
1.75

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

93
51

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зельке Дейви 2 0.33
Вальдшмидт Лука 1 0.17
Кайнц Флориан 1 (1) 0.17
Адамян Саркис 0 0
Гусенбашич Денис 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гирасси Серу 10 1.67
Фюрих Крис 2 0.33
Ундав Дениз 2 0.33
Мвумпа Силас 2 0.33
Мийо Энцо 2 0.33
Загаду Дан-Аксель 1 0.17
Штенцель Паскаль 0 0
Ито Хироки 0 0
Каразор Атакан 0 0
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Антон Вальдемар 0 0
Штиллер Анджело 0 0
Чжон Ву-Ён 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карстенсен Расмус 1 1
Любичич Деян 2 0
Адамян Саркис 1 0
Шмиц Бенно 1 0
Хюберс Тимо 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Алиду Фариде 1 0
Мартель Эрик 1 0
Гусенбашич Денис 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Хироки 1 0
Ундав Дениз 1 0
Антон Вальдемар 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Мийо Энцо 1 0
Штиллер Анджело 1 0
Эглофф Лилиан 1 0

Результаты матчей

Кёльн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Штутгарт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Кёльн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
14
Кёльн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Штутгарт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
15

Голы по времени матча

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
4
67%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

2
14
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
2
100%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

4
20
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
50%
3
15%
31-45
1
25%
2
10%
46-60
1
25%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90

Пропущено

11
6
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
4
36%
4
67%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1
Штутгарт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0
РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3

Результаты матчей

Кёльн
Штутгарт

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
5
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
2.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
3.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
4.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 18 - 4 13
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
6.
Хоффенхайм
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Вердер
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Унион Берлин
 Заявка 6 2 0 4 9 - 10 6
13.
Аугсбург
 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
14.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Бохум
 Заявка 6 0 3 3 5 - 19 3
16.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
17.
Кёльн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Майнц
 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
11.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
18.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
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Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Кох Робин 3
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Штутгарт заслуженно побеждает в отличном матче
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 50000 болельщиков
  • 97'
    Контроль мяча: Кёльн: 40%, Штутгарт: 60%.
  • 96'
    Штутгарт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Штутгарт контролирует мяч.
  • 96'
    Штутгарт пытается что-то создать.
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    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      Шанс! Зельке Дейви из команды Кёльн пробил головой, но мимо
    • 93'
      Пакарада Леарт из команды Кёльн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 92'
      Кёльн пытается что-то создать.
    • 92'
      Гирасси Серу выиграл воздушное противоборство у Хюберс Тимо.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Штутгарт
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Фанатам команды Кёльн все осточертело. Они покидают трибуны.
    • 91'
      Штиллер Анджело оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 91'
      Штутгарт начинает контратаку
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Кёльн 23.1% (28)
    X 24% (29)
    Штутгарт 52.9% (64)
    0
    выиграет Кёльн, со счетом 2:1
    вот так
    martik #
    Все прогнозы
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кёльн 0:2 Штутгарт

    Исход игры
    Кёльн
    23.1% (28)
    Ничья
    24% (29)
    Штутгарт
    52.9% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.66% (75)
    Меньше
    35.34% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    85.34% (99)
    Нет
    14.66% (17)
    Популярный счёт
    1:2 Штутгарт
    35.5% (43)
    1:1 Ничья
    19.8% (24)
    2:1 Кёльн
    11.6% (14)
    1:3 Штутгарт
    9.1% (11)
    1:0 Кёльн
    5.8% (7)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    0:1 Штутгарт
    4.1% (5)
    2:0 Кёльн
    3.3% (4)
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