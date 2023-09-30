Тур: 6. Стадион: Рейн Энерги. Зрители: 50000 Главный судья: Стилер Тобиас
0'
26' Желтая карточкаЛюбичич Деян
55' Желтая карточкаГусенбашич Денис
0:1
68' ГолУндав Дениз
79' Желтая карточкаМийо Энцо
0:2
88' ГолУндав Дениз
90'+7
Ход матча
26'
55'
68'
0:1
79'
88'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
6 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
363 Количество передач 580
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Шабо
Юлиан
37
Майна
Линтон
27
Зельке
Дейви
29
Руо
Антони
21
Ито
Хироки
27
Фюрих
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Алиду ФаридеНападающий
- Нападающий
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
29 Руо АнтониЗащитник
- Защитник
-
21 Ито ХирокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Фюрих КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Мвумпа СиласПолузащитник
- Нападающий
-
26 Ундав ДенизНападающий
-
40 Luca Raimund
-
Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Кёльн
Штутгарт
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
40%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
24 матча
29.2%
25%
45.8%
7 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
3 победы 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
9 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
0.82
1.46
Среднее время на гол
110
61
Всего голов
14
23
Голов в среднем за матч
1.08
2.09
Среднее время на гол
83
43
Всего голов
23
42
Голов в среднем за матч
0.96
1.75
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
8
Больше 33%
Меньше 67%
16
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
93
51
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зельке Дейви
|2
|0.33
|Вальдшмидт Лука
|1
|0.17
|Кайнц Флориан
|1 (1)
|0.17
|Адамян Саркис
|0
|0
|Гусенбашич Денис
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|10
|1.67
|Фюрих Крис
|2
|0.33
|Ундав Дениз
|2
|0.33
|Мвумпа Силас
|2
|0.33
|Мийо Энцо
|2
|0.33
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.17
|Штенцель Паскаль
|0
|0
|Ито Хироки
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Антон Вальдемар
|0
|0
|Штиллер Анджело
|0
|0
|Чжон Ву-Ён
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карстенсен Расмус
|1
|1
|Любичич Деян
|2
|0
|Адамян Саркис
|1
|0
|Шмиц Бенно
|1
|0
|Хюберс Тимо
|1
|0
|Шабо Юлиан
|1
|0
|Алиду Фариде
|1
|0
|Мартель Эрик
|1
|0
|Гусенбашич Денис
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Хироки
|1
|0
|Ундав Дениз
|1
|0
|Антон Вальдемар
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Штиллер Анджело
|1
|0
|Эглофф Лилиан
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Штутгарт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Кёльн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Штутгарт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
14
Кёльн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Штутгарт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
15
Голы по времени матча
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
3
43%
4
67%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
2
14
2 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
2
100%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
4
20
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
2
50%
3
15%
31-45
1
25%
2
10%
46-60
1
25%
4
20%
61-75
0
0%
5
25%
76-90
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 2
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
4
36%
4
67%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вердер - Кёльн 2:1 Кёльн - Хоффенхайм 1:3 Бергиш Гладбах - Кёльн 0:6 Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1
Кёльн - Вольфсбург 1:2 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Оснабрюк - Кёльн 1:3 Кёльн - Нант 2:0 Кёльн - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Фортуна Кёльн - Кёльн 2:2 Кёльн - Мальорка 1:1 Кёльн - Гурник Забже 3:1 Кёльн - Ганновер 96 0:1 Кёльн - Бавария 1:2 Вердер - Кёльн 1:1 Кёльн - Герта 5:2 Байер Л - Кёльн 1:2 Кёльн - Фрайбург 0:1 Хоффенхайм - Кёльн 1:3 Кёльн - Майнц 1:1
Штутгарт
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Штутгарт - Дармштадт 3:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3 Штутгарт - Фрайбург 5:0
РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Бохум 5:0 Балинген - Штутгарт 0:4 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Мюнхен-1860 - Штутгарт 0:2 Боруссия М - Штутгарт 5:1 Штутгарт - Витесс 2:1 Ройтлинген - Штутгарт 0:4 Швебиш-Халль - Штутгарт 0:3 Гамбург - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Гамбург 3:0 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Майнц - Штутгарт 1:4 Штутгарт - Байер Л 1:1 Герта - Штутгарт 2:1 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3
Результаты матчей
Кёльн
Штутгарт
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
5
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 13
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 19
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 16
|1
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 14
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Кох Робин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кёльн 0:2 Штутгарт
Исход игры
Кёльн
23.1% (28)
Ничья
24% (29)
Штутгарт
52.9% (64)
Тотал 2.5
Больше
64.66% (75)
Меньше
35.34% (41)
Обе команды забьют
Да
85.34% (99)
Нет
14.66% (17)
Популярный счёт
1:2 Штутгарт
35.5% (43)
1:1 Ничья
19.8% (24)
2:1 Кёльн
11.6% (14)
1:3 Штутгарт
9.1% (11)
1:0 Кёльн
5.8% (7)
2:2 Ничья
4.1% (5)
0:1 Штутгарт
4.1% (5)
2:0 Кёльн
3.3% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!