Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' Бекер Шеральдо бьет со штрафного в створ, но Kevin Mueller держит все под контролем

87' Лайдуни Аисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Тоеркауф Норман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Хактаб Траоре Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Руссийон Жером выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

82' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

79' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Динкчи Эрен не смог попасть в створ ударом издали

78' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Хактаб Траоре Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

72' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Динкчи Эрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Хайденхайм

69' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Унион Берлин совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

66' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

65' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Унион Берлин

64' Триммель Кристофер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Унион Берлин совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Триммель Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Тоеркауф Норман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Фёренбах Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Тоеркауф Норман не смог попасть в створ ударом издали

61' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Динкчи Эрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Г О О О О Л - Бесте Ян-Никлас левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

58' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

58' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Госенс Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

57' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Удар от ворот произведет Хайденхайм

57' Госенс Робин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Фофана Датро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Бесте Ян-Никлас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Динкчи Эрен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Малони Леннард не смог попасть в створ ударом издали

55' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Духи Данило выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Крал Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Хайденхайм

52' Бекер Шеральдо не смог попасть в створ ударом издали

52' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Унион Берлин идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Бесте Ян-Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Бехренс Кевин нанес удар головой, но Kevin Mueller спокойно отбил мяч.

49' Бекер Шеральдо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Пирингер Марвин совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

48' Хорошую попытку сделал Малони Леннард . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Триммель Кристофер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Хайденхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника