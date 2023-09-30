Тур: 6. Стадион: Войт-Арена. Главный судья: Штегеманн Саша
1:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаЛейте Диогу
48' Желтая карточкаПирингер Марвин
1:0
59' ГолБесте Ян-Никлас
77' Желтая карточкаКрал Алекс
90'+6
Ход матча
40'
48'
59'
1:0
77'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 9
-
4 Удары в створ 6
-
5 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
403 Количество передач 423
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Тусар
Люка
33
Крал
Алекс
11
Фофана
Датро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
-
27 Келлер ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пик ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Фофана ДатроНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хайденхайм
Унион Берлин
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
4
Голов в среднем за матч
2.43
0.67
Среднее время на гол
37
135
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.14
Среднее время на гол
67
78
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
1.92
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
46
97
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Динкчи Эрен
|4
|0.67
|Бесте Ян-Никлас
|3
|0.5
|Кляйндинст Тим
|2 (2)
|0.33
|Пирингер Марвин
|1
|0.17
|Тоеркауф Норман
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бехренс Кевин
|4
|0.67
|Госенс Робин
|3
|0.5
|Пантович Милош
|1
|0.17
|Духи Данило
|1
|0.17
|Лайдуни Аисса
|0
|0
|Юранович Йосип
|0
|0
|Фолланд Кевин
|0
|0
|Руссийон Жером
|0
|0
|Бекер Шеральдо
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Динкчи Эрен
|2
|0
|Тоеркауф Норман
|1
|0
|Бесте Ян-Никлас
|1
|0
|Хактаб Траоре Омар
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ааронсон Бренден
|1
|1
|Крал Алекс
|2
|0
|Фолланд Кевин
|0
|1
|Бехренс Кевин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Хаберер Яник
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Унион Берлин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
1
Хайденхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
2
4
Хайденхайм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Унион Берлин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
10%
3
33%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
31%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2
Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3
Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1
Результаты матчей
Хайденхайм
Унион Берлин
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
24
15
24
15
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 13
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 19
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 16
|1
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 14
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Кох Робин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 1:0 Унион Берлин
Исход игры
Хайденхайм
11.8% (14)
Ничья
21.8% (26)
Унион Берлин
66.4% (79)
Тотал 2.5
Больше
60.34% (70)
Меньше
39.66% (46)
Обе команды забьют
Да
78.45% (91)
Нет
21.55% (25)
Популярный счёт
1:2 Унион Берлин
38.7% (46)
1:1 Ничья
19.3% (23)
0:1 Унион Берлин
9.2% (11)
0:2 Унион Берлин
6.7% (8)
2:1 Хайденхайм
5% (6)
1:3 Унион Берлин
4.2% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:0 Хайденхайм
2.5% (3)
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