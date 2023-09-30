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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Хайденхайм
1:0
Конец матча
Унион Берлин
0'
40' Желтая карточка
Лейте Диогу
48' Желтая карточка
Пирингер Марвин
1:0
59' Гол
Бесте Ян-Никлас
77' Желтая карточка
Крал Алекс
90'+6

Ход матча

40'
 
Лейте Диогу
48'
Пирингер Марвин
 
59'
Бесте Ян-Никлас
1:0
61'
 
Еккель Пауль
Лейте Диогу
74'
 
Руссийон Жером
Госенс Робин
74'
 
Кауфманн Миккель
Бонуччи Леонардо
74'
 
Холлербах Бенедикт
Фофана Датро
77'
 
Крал Алекс
78'
 
Лайдуни Аисса
Тусар Люка
81'
Томалла Денис
Пирингер Марвин
 
90'
Пик Флориан
Динкчи Эрен
 
90'
Келлер Томас
Тоеркауф Норман
 
90'
Шиммер Штефан
Бесте Ян-Никлас
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 403 Количество передач 423
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Хайденхайм 11.8% (14)
X 21.8% (26)
Унион Берлин 66.4% (79)
0
выиграет Хайденхайм, со счетом 2:0
вот так
martik #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
23
Хактаб
Траоре
Омар
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
30
Тоеркауф
Норман
8
Динкчи
Эрен
18
Пирингер
Марвин
37
Бесте
Ян-Никлас
10
Кляйндинст
Тим
1
Рённов
Фредерик
5
Духи
Данило
23
Бонуччи
Леонардо
4
Лейте
Диогу
28
Триммель
Кристофер
29
Тусар
Люка
33
Крал
Алекс
6
Госенс
Робин
27
Бекер
Шеральдо
17
Бехренс
Кевин
11
Фофана
Датро
Хайденхайм
4-2-3-1
Унион Берлин
3-4-3

История личных встреч

Хайденхайм
Унион Берлин

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
2:0
Б2
2:1
Б2
1:1
Б2
1:1
Б2
4:3
Б2
0:1
ТМК
3:0
Б2
3:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
3:1
Б2
3:1
К
2:1

Голы

Всего голов

17
4

Голов в среднем за матч

2.43
0.67

Среднее время на гол

37
135

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.14

Среднее время на гол

67
78

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

1.92
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
97

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динкчи Эрен 4 0.67
Бесте Ян-Никлас 3 0.5
Кляйндинст Тим 2 (2) 0.33
Пирингер Марвин 1 0.17
Тоеркауф Норман 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бехренс Кевин 4 0.67
Госенс Робин 3 0.5
Пантович Милош 1 0.17
Духи Данило 1 0.17
Лайдуни Аисса 0 0
Юранович Йосип 0 0
Фолланд Кевин 0 0
Руссийон Жером 0 0
Бекер Шеральдо 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирингер Марвин 2 0
Динкчи Эрен 2 0
Тоеркауф Норман 1 0
Бесте Ян-Никлас 1 0
Хактаб Траоре Омар 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ааронсон Бренден 1 1
Крал Алекс 2 0
Фолланд Кевин 0 1
Бехренс Кевин 1 0
Госенс Робин 1 0
Хаберер Яник 1 0
Тусар Люка 1 0
Лейте Диогу 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Унион Берлин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
1
Хайденхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Унион Берлин
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

2
4
Хайденхайм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Унион Берлин
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
4
50%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Забито

10
9
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
10%
3
33%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
2
20%
1
11%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
4
31%
1
10%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Байер Л - Хайденхайм 4:1 Хайденхайм - Вердер 4:2 Нюрнберг - Хайденхайм 3:1 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2
Хайденхайм - Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Ростокер 1895 - Хайденхайм 0:8 Хайденхайм - Верона 3:2 Хайденхайм - Пафос 1:1 Хайденхайм - Эмполи 2:1 Ингольштадт - Хайденхайм 1:1 СВ Мергельштеттен - Хайденхайм 0:14 Ян - Хайденхайм 2:3 Хайденхайм - Зандхаузен 1:0 Падерборн - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Магдебург 0:0 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Ганновер 96 - Хайденхайм 0:3 Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1
Унион Берлин
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3
Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Пафос 1:2 Унион Берлин - Хольштайн Киль 1:2 Унион Берлин - Рапид Вена 3:0 Залаэгерсег - Унион Берлин 3:2 Лукенвальде - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Фрайбург 4:2 Аугсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 0:1

Результаты матчей

Хайденхайм
Унион Берлин

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
2.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
3.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
4.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 18 - 4 13
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
6.
Хоффенхайм
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Вердер
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Унион Берлин
 Заявка 6 2 0 4 9 - 10 6
13.
Аугсбург
 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
14.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Бохум
 Заявка 6 0 3 3 5 - 19 3
16.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
17.
Кёльн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Майнц
 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
11.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
18.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
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Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Кох Робин 3
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    Прогнозы 119
    Хайденхайм 11.8% (14)
    X 21.8% (26)
    Унион Берлин 66.4% (79)
    0
    выиграет Хайденхайм, со счетом 2:0
    вот так
    martik #
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 1:0 Унион Берлин

    Исход игры
    Хайденхайм
    11.8% (14)
    Ничья
    21.8% (26)
    Унион Берлин
    66.4% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.34% (70)
    Меньше
    39.66% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    78.45% (91)
    Нет
    21.55% (25)
    Популярный счёт
    1:2 Унион Берлин
    38.7% (46)
    1:1 Ничья
    19.3% (23)
    0:1 Унион Берлин
    9.2% (11)
    0:2 Унион Берлин
    6.7% (8)
    2:1 Хайденхайм
    5% (6)
    1:3 Унион Берлин
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:0 Хайденхайм
    2.5% (3)
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