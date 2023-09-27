  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: .
РБ Лейпциг
 
Позже
Бавария
Прогнозы 45
РБ Лейпциг 6.7% (3)
X 15.6% (7)
Бавария 77.8% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Бавария
3.70
Реклама, betcity.ru
4.20
Реклама, ligastavok.ru
3.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
РБ Лейпциг
Бавария

История личных встреч

РБ Лейпциг
Бавария

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

18 матчей

16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:3
Б
1:3
Б
1:1
С
3:5
Б
3:2
Б
1:4
Б
0:1
Б
3:3
Б
0:0
Б
1:1
К
0:3
Б
0:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
К
1:1
Б
4:5
Б
3:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
1.38

Среднее время на гол

69
65

Всего голов

13
22

Голов в среднем за матч

1.63
2.2

Среднее время на гол

55
40

Всего голов

26
33

Голов в среднем за матч

1.44
1.83

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

62
49

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 3 0.6
Опенда Лои 3 0.6
Ольмо Дани 2 0.4
Сеско Бенджамин 2 0.4
Раум Давид 1 0.2
Хенрихс Бенджамин 1 0.2
Кампль Кевин 1 0.2
Вернер Тимо 1 0.2
Поульсен Юссуф 0 0
Симакан Мохамед 0 0
Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 7 (2) 1.4
Сане Лерой 4 0.8
Тель Матис 3 0.6
Чупо-Мотинг Эрик 1 0.2
Горецка Леон 1 0.2
Де Лигт Маттейс 1 0.2
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Мюллер Томас 0 0
Коман Кингсли 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 1 0
Хенрихс Бенджамин 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Раум Давид 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Кингсли 1 0
Мин-Чжэ Ким 1 0
Мазрауи Нуссаир 1 0
Гравенберх Райан 1 0
Томас Тухель 1 0

Результаты матчей

РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
11
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бавария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
2
33%
3
27%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
14%
4
24%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
5
36%
2
12%
61-75
3
21%
6
35%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

РБ Лейпциг
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0
Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5
Бавария
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2
Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1

Результаты матчей

РБ Лейпциг
Бавария

Точный счет

3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

РБ Лейпциг
Бавария

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
3.5
Больше Меньше
1
2
1
1
4.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5
3
2
1
4
3.5
2
3
1
4
4.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 18 - 4 13
2.
Байер Л
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
3.
Штутгарт
 Заявка 5 4 0 1 17 - 7 12
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
5.
Хоффенхайм
 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
6.
Боруссия Д
 Заявка 5 3 2 0 9 - 5 11
7.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 0 2 7 - 6 9
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
10.
Унион Берлин
 Заявка 5 2 0 3 9 - 9 6
11.
Вердер
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Аугсбург
 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
13.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 9 - 13 4
14.
Бохум
 Заявка 5 0 3 2 4 - 16 3
15.
Боруссия М
 Заявка 5 0 2 3 8 - 13 2
16.
Кёльн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1
17.
Майнц
 Заявка 5 0 1 4 4 - 14 1
18.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
4.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
6.
Вольфсбург
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Хоффенхайм
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11.
Хайденхайм
 Заявка 2 1 0 1 6 - 5 3
12.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
15.
Майнц
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
16.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
17.
Кёльн
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
18.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
4.
Байер Л
 Заявка 2 1 1 0 5 - 2 4
5.
Боруссия Д
 Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
6.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
7.
Унион Берлин
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Штутгарт
 Заявка 2 1 0 1 4 - 6 3
9.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
11.
Боруссия М
 Заявка 2 0 2 0 7 - 7 2
12.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Вольфсбург Винд Йонас 5 (1)
Унион Берлин Бехренс Кевин 4
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Кох Робин 3
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 3
Майнц Ван дер Берг Сепп 3
Фрайбург Хёфлер Николас 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 сентября 2023, осталось 2 дня 12 часов 18 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 46.7% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 45
    РБ Лейпциг 6.7% (3)
    X 15.6% (7)
    Бавария 77.8% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Бавария
    3.70
    Реклама, betcity.ru
    4.20
    Реклама, ligastavok.ru
    3.60
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч РБ Лейпциг - Бавария онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Бавария

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    6.7% (3)
    Ничья
    15.6% (7)
    Бавария
    77.8% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    90.7% (39)
    Меньше
    9.3% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    95.35% (41)
    Нет
    4.65% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    46.7% (21)
    2:3 Бавария
    11.1% (5)
    1:3 Бавария
    11.1% (5)
    2:2 Ничья
    8.9% (4)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
    2:1 РБ Лейпциг
    4.4% (2)
    0:1 Бавария
    4.4% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    РБ Лейпциг
    Бавария
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (0) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     