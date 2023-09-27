Тур: 6. Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг).
Позже
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Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
РБ Лейпциг
Бавария
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
66.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
18 матчей
16.7%
27.8%
55.5%
3 победы 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
27.8%
50%
22.2%
5 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.3
1.38
Среднее время на гол
69
65
Всего голов
13
22
Голов в среднем за матч
1.63
2.2
Среднее время на гол
55
40
Всего голов
26
33
Голов в среднем за матч
1.44
1.83
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
10
Больше 56%
Меньше 44%
8
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
62
49
Бомбардиры внутри турнира
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|3
|0.6
|Опенда Лои
|3
|0.6
|Ольмо Дани
|2
|0.4
|Сеско Бенджамин
|2
|0.4
|Раум Давид
|1
|0.2
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0.2
|Кампль Кевин
|1
|0.2
|Вернер Тимо
|1
|0.2
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Симакан Мохамед
|0
|0
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|7 (2)
|1.4
|Сане Лерой
|4
|0.8
|Тель Матис
|3
|0.6
|Чупо-Мотинг Эрик
|1
|0.2
|Горецка Леон
|1
|0.2
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.2
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
|Коман Кингсли
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Карточки
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розе Марко
|1
|0
|Хенрихс Бенджамин
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Кингсли
|1
|0
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Гравенберх Райан
|1
|0
|Томас Тухель
|1
|0
Результаты матчей
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
РБ Лейпциг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
11
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Бавария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
1
17%
61-75
1
13%
3
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
2
33%
3
27%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
14%
4
24%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
1
7%
2
12%
31-45
2
14%
2
12%
46-60
5
36%
2
12%
61-75
3
21%
6
35%
76-90
Пропущено
4
5
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
РБ Лейпциг
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0
Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Лас-Пальмас 3:0 РБ Лейпциг - Альтглинике 9:2 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 РБ Лейпциг - Вердер 0:0 Ипсвич - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Удинезе 1:2 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг - Шальке 04 4:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Вердер 2:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:5
Бавария
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2
Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2 Ливерпуль - Бавария 3:4 Кавасаки Фронтале - Бавария 0:1 Бавария - Манчестер Сити 1:2 Rottach-Egern - Бавария 0:27 Кёльн - Бавария 1:2 Бавария - РБ Лейпциг 1:3 Бавария - Шальке 04 6:0 Вердер - Бавария 1:2 Бавария - Герта 2:0 Майнц - Бавария 3:1 Бавария - Манчестер Сити 1:1
Результаты матчей
РБ Лейпциг
Бавария
Точный счет
3:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 50%
5
1 раз 50%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
7
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
РБ Лейпциг
Бавария
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
23
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 4
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|17 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 5
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 13
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 13
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 16
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 13
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|5.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|3
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 6
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|7 - 7
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 14
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|5 (1)
|Унион Берлин
|Бехренс Кевин
|4
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Кох Робин
|3
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|3
|Майнц
|Ван дер Берг Сепп
|3
|Фрайбург
|Хёфлер Николас
|1 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Бавария
Исход игры
РБ Лейпциг
6.7% (3)
Ничья
15.6% (7)
Бавария
77.8% (35)
Тотал 2.5
Больше
90.7% (39)
Меньше
9.3% (4)
Обе команды забьют
Да
95.35% (41)
Нет
4.65% (2)
Популярный счёт
1:2 Бавария
46.7% (21)
2:3 Бавария
11.1% (5)
1:3 Бавария
11.1% (5)
2:2 Ничья
8.9% (4)
1:1 Ничья
4.4% (2)
2:1 РБ Лейпциг
4.4% (2)
0:1 Бавария
4.4% (2)
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