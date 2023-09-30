Тур: 6. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Бранд Бенжамин
0'
4' Желтая карточкаДжака Гранит
0:1
18' Гол в свои воротаВан дер Берг Сепп
58' Желтая карточкаФернандес Эдимилсон
0:2
59' ГолГримальдо Алехандро
0:3
65' ГолХофманн Йонас
75' Желтая карточкаГруда Брайан
90' Желтая карточкаРихтер Марко
90' Желтая карточкаБаррейро Леандро
90'+5
Ход матча
4'
18'
59'
65'
0:3
75'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
479 Количество передач 605
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бель
Штефан
19
Каси
Антони
31
Кор
Доминик
43
Груда
Брайан
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кор ДоминикПолузащитник
-
43 Груда БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Бац ДаниэльВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Рихтер МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Джака ГранитПолузащитник
-
10 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Коварж МатейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Телла НейтанПолузащитник
-
21 Адли АминНападающий
-
23 Гложек АдамНападающий
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Байер Л
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
31%
13.8%
55.2%
9 побед 4 ничьи 16 побед
Первый тайм
20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.43
1.07
Среднее время на гол
63
84
Всего голов
23
27
Голов в среднем за матч
1.53
1.93
Среднее время на гол
58
46
Всего голов
43
43
Голов в среднем за матч
1.48
1.48
Тотал матчей
2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
60
60
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ажорк Людовик
|1
|0.17
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.17
|Каси Антони
|1
|0.17
|Баррейро Леандро
|1
|0.17
|Да Коста Данни
|0
|0
|Онисиво Карим
|0
|0
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|1
|Хофманн Йонас
|3
|0.5
|Гримальдо Алехандро
|2
|0.33
|Паласиос Эсекиэль
|2 (1)
|0.33
|Та Джонатан
|2
|0.33
|Фримпонг Жереми
|1
|0.17
|Вирц Флориан
|1
|0.17
|Адли Амин
|1
|0.17
|Гложек Адам
|1
|0.17
|Мбамба Ноа
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Берг Сепп
|3
|0
|Свенссон Бо
|2
|0
|Кор Доминик
|2
|0
|Фернандес Эдимилсон
|2
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0
|Баррейро Леандро
|2
|0
|Груда Брайан
|2
|0
|Да Коста Данни
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Каси Антони
|1
|0
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джака Гранит
|2
|0
|Та Джонатан
|2
|0
|Паласиос Эсекиэль
|2
|0
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|Хофманн Йонас
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Фримпонг Жереми
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
12
Майнц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Байер Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
3
14
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90
Забито
2
12
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
5
42%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
5
19
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
1
5%
1-15
2
40%
4
21%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
40%
6
32%
61-75
0
0%
3
16%
76-90
Пропущено
16
7
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
6
38%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0
Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1
Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2
Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0
Результаты матчей
Майнц
Байер Л
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:3
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Майнц
Байер Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 13
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 19
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 16
|1
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 14
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Кох Робин
|3
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 0:3 Байер Л
Исход игры
Майнц
3.4% (4)
Ничья
9.2% (11)
Байер Л
87.4% (104)
Тотал 2.5
Больше
72.41% (84)
Меньше
27.59% (32)
Обе команды забьют
Да
77.59% (90)
Нет
22.41% (26)
Популярный счёт
1:2 Байер Л
43.7% (52)
1:3 Байер Л
15.1% (18)
0:2 Байер Л
14.3% (17)
1:1 Ничья
6.7% (8)
0:1 Байер Л
5.9% (7)
2:1 Майнц
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:3 Байер Л
1.7% (2)
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