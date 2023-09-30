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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Бранд Бенжамин
Майнц
0:3
Конец матча
Байер Л
0'
4' Желтая карточка
Джака Гранит
0:1
18' Гол в свои ворота
Ван дер Берг Сепп
58' Желтая карточка
Фернандес Эдимилсон
0:2
59' Гол
Гримальдо Алехандро
0:3
65' Гол
Хофманн Йонас
75' Желтая карточка
Груда Брайан
90' Желтая карточка
Рихтер Марко
90' Желтая карточка
Баррейро Леандро
90'+5

Ход матча

4'
 
Джака Гранит
18'
0:1
Ван дер Берг Сепп
58'
Фернандес Эдимилсон
 
59'
0:2
Гримальдо Алехандро
63'
 
Адли Амин
Вирц Флориан
65'
0:3
Хофманн Йонас
(Адли Амин)
69'
Баркок Аймен
Ли Чхэ-Сон
 
69'
Эль-Гази Анвар
Да Коста Данни
 
70'
Краусс Том
Кор Доминик
 
75'
Груда Брайан
 
76'
Ажорк Людовик
Груда Брайан
 
79'
 
Гложек Адам
Бонифасе Виктор
79'
 
Андрих Роберт
Джака Гранит
84'
Рихтер Марко
Онисиво Карим
 
86'
 
Амири Надим
Хофманн Йонас
86'
 
Станишич Йосип
Фримпонг Жереми
90'
Рихтер Марко
 
90'
Баррейро Леандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 479 Количество передач 605
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 119
Майнц 3.4% (4)
X 9.2% (11)
Байер Л 87.4% (104)
0
выиграет Байер Л, со счетом 0:1
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
3
Ван
дер
Берг
Сепп
16
Бель
Штефан
20
Фернандес
Эдимилсон
21
Да
Коста
Данни
19
Каси
Антони
8
Баррейро
Леандро
31
Кор
Доминик
43
Груда
Брайан
7
Чхэ-Сон
Ли
II
9
Онисиво
Карим
1
Градецки
Лукаш
6
Коссуну
Одилон
4
Та
Джонатан
12
Тапсоба
Эдмон
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
25
Паласиос
Эсекиэль
34
Джака
Гранит
10
Вирц
Флориан
7
Хофманн
Йонас
22
Бонифасе
Виктор
Майнц
3-4-2-1
Байер Л
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
Байер Л

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
50%
9 побед 5 ничьих 0 побед

19 матчей

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

Первый тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

31%
13.8%
55.2%
9 побед 4 ничьи 16 побед

Первый тайм

20.7%
37.9%
41.4%
6 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Б
2:3
Б
0:3
Б
3:2
Б
1:0
Б
2:2
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
2:0
Б
3:1
Б
0:2
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:3
Б
0:0
Б
0:1
Б
1:4
Б
1:0
Б
2:2
Б
3:2
Б
2:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
4:2
Б
2:2
К
4:1

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.43
1.07

Среднее время на гол

63
84

Всего голов

23
27

Голов в среднем за матч

1.53
1.93

Среднее время на гол

58
46

Всего голов

43
43

Голов в среднем за матч

1.48
1.48

Тотал матчей

2.5
28
Больше 97%
Меньше 3%
1
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
15
Больше 52%
Меньше 48%
14
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
9
Больше 31%
Меньше 69%
20
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

60
60

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ажорк Людовик 1 0.17
Чхэ-Сон Ли II 1 0.17
Каси Антони 1 0.17
Баррейро Леандро 1 0.17
Да Коста Данни 0 0
Онисиво Карим 0 0
Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 6 (1) 1
Хофманн Йонас 3 0.5
Гримальдо Алехандро 2 0.33
Паласиос Эсекиэль 2 (1) 0.33
Та Джонатан 2 0.33
Фримпонг Жереми 1 0.17
Вирц Флориан 1 0.17
Адли Амин 1 0.17
Гложек Адам 1 0.17
Мбамба Ноа 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Берг Сепп 3 0
Свенссон Бо 2 0
Кор Доминик 2 0
Фернандес Эдимилсон 2 0
Чхэ-Сон Ли II 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Груда Брайан 2 0
Да Коста Данни 1 0
Центнер Робин 1 0
Ханше-Ольсен Андреас 1 0
Рихтер Марко 1 0
Каси Антони 1 0
Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Гранит 2 0
Та Джонатан 2 0
Паласиос Эсекиэль 2 0
Бонифасе Виктор 2 0
Хофманн Йонас 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Фримпонг Жереми 1 0
Вирц Флориан 1 0

Результаты матчей

Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Байер Л
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Байер Л
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
12
Майнц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Байер Л
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

3
14

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
0 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
33%
76-90

Забито

2
12
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
1
50%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
5
42%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

5
19
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
1
5%
1-15
2
40%
4
21%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
2
40%
6
32%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Пропущено

16
7
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
4
25%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
6
38%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Аугсбург - Майнц 2:1 Майнц - Штутгарт 1:3 Майнц - Дуйсбург 2:0 Вердер - Майнц 4:0
Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Унион Берлин - Майнц 4:1 Эльвeрсберг - Майнц 0:1 Майнц - Бёрнли 1:0 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Кобленц - Майнц 1:6 Боруссия Д - Майнц 2:2 Майнц - Штутгарт 1:4 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Майнц - Шальке 04 2:3 Вольфсбург - Майнц 3:0 Майнц - Бавария 3:1 Кёльн - Майнц 1:1 Майнц - Вердер 2:2 РБ Лейпциг - Майнц 0:3 Майнц - Фрайбург 1:1
Байер Л
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Байер Л - Хайденхайм 4:1 Байер Л - Хеккен 4:0 Бавария - Байер Л 2:2 Байер Л - Алемания Ахен 4:2
Байер Л - Дармштадт 5:1 Боруссия М - Байер Л 0:3 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Тевтония Оттензен - Байер Л 0:8 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Марсель - Байер Л 1:2 Реал Сосьедад - Байер Л 1:0 Падерборн - Байер Л 2:1 Бохум - Байер Л 3:0 Байер Л - Боруссия М 2:2 Байер Л - Рома 0:0 Штутгарт - Байер Л 1:1 Рома - Байер Л 1:0 Байер Л - Кёльн 1:2 Унион Берлин - Байер Л 0:0 Байер Л - РБ Лейпциг 2:0

Результаты матчей

Майнц
Байер Л

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:3
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
3
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Майнц
Байер Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
2.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
3.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
4.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 18 - 4 13
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
6.
Хоффенхайм
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Вердер
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Унион Берлин
 Заявка 6 2 0 4 9 - 10 6
13.
Аугсбург
 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
14.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Бохум
 Заявка 6 0 3 3 5 - 19 3
16.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
17.
Кёльн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Майнц
 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
11.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
18.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
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Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
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Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Кох Робин 3
Весь список
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    Прогнозы 119
    Майнц 3.4% (4)
    X 9.2% (11)
    Байер Л 87.4% (104)
    0
    выиграет Байер Л, со счетом 0:1
    вот так
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 0:3 Байер Л

    Исход игры
    Майнц
    3.4% (4)
    Ничья
    9.2% (11)
    Байер Л
    87.4% (104)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.41% (84)
    Меньше
    27.59% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    77.59% (90)
    Нет
    22.41% (26)
    Популярный счёт
    1:2 Байер Л
    43.7% (52)
    1:3 Байер Л
    15.1% (18)
    0:2 Байер Л
    14.3% (17)
    1:1 Ничья
    6.7% (8)
    0:1 Байер Л
    5.9% (7)
    2:1 Майнц
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:3 Байер Л
    1.7% (2)
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