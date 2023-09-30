Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

84' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Майнц

83' Хофманн Йонас не смог попасть в створ ударом издали

82' Краусс Том не смог попасть в створ ударом издали

81' Эль-Гази Анвар не смог попасть в створ ударом издали

79' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тактическая замена. Victor Okoh Boniface уходит с поля и его заменяет Гложек Адам

77' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Груда Брайан получил желтую карточку от судьи

75' Оооо... вот это был удар! Victor Okoh Boniface должен был забить с этой позиции.

75' Хорошую попытку сделал Victor Okoh Boniface. Удар в створ, но вратарь начеку

75' Victor Okoh Boniface создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Адли Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Гримальдо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Victor Okoh Boniface выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Байер Л совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Хофманн Йонас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Груда Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Г О О О О Л - Хофманн Йонас забивает с правой ноги!

65' Адли Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Г О О О О Л - Гримальдо Алехандро левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

58' Фернандес Эдимилсон получил желтую карточку от судьи

58' Судья свистит. Фернандес Эдимилсон атаковал сзади соперника. Это Victor Okoh Boniface заработал своей команде штрафной

57' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Онисиво Карим нанес удар головой, но Лукаш Градецки спокойно отбил мяч.

52' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

52' Хофманн Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Кор Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе

48' Да Коста Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Байер Л совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Майнц