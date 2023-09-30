Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

49' Команда Вольфсбург имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Арнольд Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Удар от ворот произведет Вольфсбург

47' Пачо Вильям нанес удар головой, но Кун Кастельс спокойно отбил мяч.

47' Бута получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Майер Ловро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

43' Арнольд Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Гётце Марио получает желтую карточку за неспортивное поведение

42' Тута задерживает мяч рукой

42' Удар от ворот произведет Вольфсбург

41' Винд Йонас не смог попасть в створ ударом издали

37' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Шаиби Фарес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Оооо... вот это был удар! Мармуш Омар должен был забить с этой позиции.

36' Хорошую попытку сделал Мармуш Омар . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Арнольд Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Команда Вольфсбург забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

31' Г О О О О Л - Винд Йонас первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

31' Хорошую попытку сделал Майер Ловро . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Томаш Тьягу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Майер Ловро из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Герхардт Янник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновится спорным мячом

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Матч возобновлен

27' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

26' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Винд Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Оооо... вот это был удар! Схири Эльес должен был забить с этой позиции.

23' Хорошую попытку сделал Схири Эльес . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Хорошую попытку сделал Схири Эльес . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Мармуш Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

18' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Кох Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Ларссон Хуго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' Ох, нехорошо это выглядит. Мармуш Омар получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Мармуш Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Баку Ридле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Арнольд Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

6' Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Пачо Вильям - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

3' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре