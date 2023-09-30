Тур: 6. Стадион: Фольксваген-Арена. Зрители: 28323 Главный судья: Вилленборг Франк
2:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаПачо Вильям
1:0
31' ГолВинд Йонас
42' Желтая карточкаГётце Марио
45' Желтая карточкаБута
58' Вторая желтая карточкаГётце Марио
73' Желтая карточкаЗесигер Седрик
1:0
84' Не забитый пенальтиВинд Йонас
2:0
84' ГолВинд Йонас
89' Желтая карточкаКнауфф Ансгар
90' Желтая карточкаНганкам Жессик
90'+6
Ход матча
5'
31'
1:0
42'
45'
58'
60'
73'
82'
84'
1:0
84'
2:0
89'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
486 Количество передач 426
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
20
Баку
Ридле
21
Меле
Йоаким
19
Майер
Ловро
11
Томаш
Тьягу
23
Винд
Йонас
35
Тута
24
Бута
26
Эбимбе
Эрик
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Баку РидлеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Томаш ТьягуПолузащитник
-
23 Винд ЙонасНападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 БутаЗащитник
-
26 Эбимбе ЭрикЗащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Граль ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Защитник
-
21 Аларио ЛукасНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Айнтрахт Фр
21 матч
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы
31 матч
48.4%
32.3%
19.3%
15 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
38.7%
38.7%
22.6%
12 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
29%
58.1%
12.9%
9 побед 18 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
32
Голов в среднем за матч
1.5
1.88
Среднее время на гол
60
47
Всего голов
23
20
Голов в среднем за матч
1.35
1.43
Среднее время на гол
66
63
Всего голов
44
52
Голов в среднем за матч
1.42
1.68
Тотал матчей
2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
63
53
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|7
|1.17
|Меле Йоаким
|1
|0.17
|Томаш Тьягу
|1
|0.17
|Сванберг Маттиас
|0
|0
|Майер Ловро
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбимбе Эрик
|1
|0.17
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.17
|Мармуш Омар
|1
|0.17
|Нкунку Нильс
|1
|0.17
|Макс Филипп
|0
|0
|Ааронсон Пакстен
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черны Вацлав
|2
|0
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Зесигер Седрик
|2
|0
|Арнольд Максимилиан
|1
|0
|Герхардт Янник
|1
|0
|Майер Ловро
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Винд Йонас
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Виммер Патрик
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гётце Марио
|2
|1
|Кнауфф Ансгар
|2
|1
|Кох Робин
|3
|0
|Мармуш Омар
|3
|0
|Пачо Вильям
|2
|0
|Трапп Кевин
|1
|0
|Якич Кристиян
|1
|0
|Dino Toppmoeller
|1
|0
|Бута
|1
|0
|Эбимбе Эрик
|1
|0
|Нганкам Жессик
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Вольфсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
2
Вольфсбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2
Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1
Результаты матчей
Вольфсбург
Айнтрахт Фр
Точный счет
2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|20 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|19 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|18 - 4
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 10
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 13
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 14
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 19
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 16
|1
|17.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|13 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|8 - 1
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|8 - 7
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 6
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|10 - 8
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 6
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 14
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
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|Штутгарт
|Гирасси Серу
|10 (1)
|Бавария
|Кейн Гарри
|7 (3)
|Вольфсбург
|Винд Йонас
|7 (1)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (2)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|4 (1)
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|1 3
|Айнтрахт Фр
|Гётце Марио
|1 2
|Айнтрахт Фр
|Кнауфф Ансгар
|1 2
|Боруссия Д
|Джан Эмре
|3
|Айнтрахт Фр
|Кох Робин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр
Исход игры
Вольфсбург
69.5% (82)
Ничья
26.3% (31)
Айнтрахт Фр
4.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
62.61% (72)
Меньше
37.39% (43)
Обе команды забьют
Да
84.35% (97)
Нет
15.65% (18)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
50.8% (60)
1:1 Ничья
21.2% (25)
1:0 Вольфсбург
12.7% (15)
1:2 Айнтрахт Фр
3.4% (4)
3:2 Вольфсбург
2.5% (3)
2:2 Ничья
2.5% (3)
2:0 Вольфсбург
1.7% (2)
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