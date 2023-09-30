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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 28323 Главный судья: Вилленборг Франк
Вольфсбург
2:0
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
5' Желтая карточка
Пачо Вильям
1:0
31' Гол
Винд Йонас
42' Желтая карточка
Гётце Марио
45' Желтая карточка
Бута
58' Вторая желтая карточка
Гётце Марио
73' Желтая карточка
Зесигер Седрик
1:0
84' Не забитый пенальти
Винд Йонас
2:0
84' Гол
Винд Йонас
89' Желтая карточка
Кнауфф Ансгар
90' Желтая карточка
Нганкам Жессик
90'+6

Ход матча

5'
 
Пачо Вильям
31'
Винд Йонас
1:0
42'
 
Гётце Марио
45'
 
Бута
58'
 
Гётце Марио
60'
 
Кнауфф Ансгар
Бута
68'
 
Нкунку Нильс
Шаиби Фарес
73'
Зесигер Седрик
 
79'
Паредес Кевин
Томаш Тьягу
 
79'
Вранкс Астер
Сванберг Маттиас
 
82'
 
Хёуге Йенс
Эбимбе Эрик
82'
 
Ааронсон Пакстен
Тута
82'
 
Нганкам Жессик
Мармуш Омар
84'
Винд Йонас
1:0
84'
Винд Йонас
2:0
87'
Каминьски Якуб
Герхардт Янник
 
89'
 
Кнауфф Ансгар
90'
Черны Вацлав
Винд Йонас
 
90'
Виммер Патрик
Майер Ловро
 
90'
 
Нганкам Жессик

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 486 Количество передач 426
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Вольфсбург 69.5% (82)
X 26.3% (31)
Айнтрахт Фр 4.2% (5)
0
матч окончится ничьей, со счетом 2:2
вот так
martik #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кастельс
Коэн
20
Баку
Ридле
4
Лакруа
Максанс
5
Зесигер
Седрик
21
Меле
Йоаким
32
Сванберг
Маттиас
27
Арнольд
Максимилиан
19
Майер
Ловро
31
Герхардт
Янник
11
Томаш
Тьягу
23
Винд
Йонас
1
Трапп
Кевин
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Пачо
Вильям
24
Бута
26
Эбимбе
Эрик
16
Ларссон
Хуго
15
Схири
Эльес
27
Гётце
Марио
8
Шаиби
Фарес
7
Мармуш
Омар
Вольфсбург
4-2-3-1
Айнтрахт Фр
3-4-2-1

История личных встреч

Вольфсбург
Айнтрахт Фр

21 матч

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
47.6%
9.5%
9 побед 10 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 4 победы

31 матч

48.4%
32.3%
19.3%
15 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

38.7%
38.7%
22.6%
12 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

29%
58.1%
12.9%
9 побед 18 ничьих 4 победы

История матчей

Б
2:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
1:1
Б
4:3
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:2
ТМК
3:3
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:3
Б
0:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
3:2
Б
2:1
Б
1:1
Б
2:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
3:1
Б
2:2
Б
0:2
Б
2:2
Б
2:3
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

21
32

Голов в среднем за матч

1.5
1.88

Среднее время на гол

60
47

Всего голов

23
20

Голов в среднем за матч

1.35
1.43

Среднее время на гол

66
63

Всего голов

44
52

Голов в среднем за матч

1.42
1.68

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
18
Больше 58%
Меньше 42%
13
12
Больше 39%
Меньше 61%
19
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
2
Больше 6%
Меньше 94%
29
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

63
53

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 7 1.17
Меле Йоаким 1 0.17
Томаш Тьягу 1 0.17
Сванберг Маттиас 0 0
Майер Ловро 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбимбе Эрик 1 0.17
Коло-Муани Рандаль 1 0.17
Мармуш Омар 1 0.17
Нкунку Нильс 1 0.17
Макс Филипп 0 0
Ааронсон Пакстен 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черны Вацлав 2 0
Сванберг Маттиас 2 0
Зесигер Седрик 2 0
Арнольд Максимилиан 1 0
Герхардт Янник 1 0
Майер Ловро 1 0
Меле Йоаким 1 0
Винд Йонас 1 0
Вранкс Астер 1 0
Виммер Патрик 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гётце Марио 2 1
Кнауфф Ансгар 2 1
Кох Робин 3 0
Мармуш Омар 3 0
Пачо Вильям 2 0
Трапп Кевин 1 0
Якич Кристиян 1 0
Dino Toppmoeller 1 0
Бута 1 0
Эбимбе Эрик 1 0
Нганкам Жессик 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Вольфсбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
2
Вольфсбург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Хоффенхайм - Вольфсбург 3:1 Кёльн - Вольфсбург 1:2
Вольфсбург - Хайденхайм 2:0 Маккаби Берлин - Вольфсбург 0:6 Вольфсбург - Сельта 0:1 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Вольфсбург - Ланс 1:1 Фрайбург - Вольфсбург 2:3 Вольфсбург - Герта 1:2 Фрайбург - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д - Вольфсбург 6:0 Вольфсбург - Майнц 3:0 Бохум - Вольфсбург 1:5 Вольфсбург - Байер Л 0:0 Боруссия М - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Аугсбург 2:2
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Бохум - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Веен Висбаден 3:1
Айнтрахт Фр - Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр - Левски София 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 1:1 Левски София - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Дармштадт 1:0 Локомотив Лейпциг - Айнтрахт Фр 0:7 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Барокштадт - Айнтрахт Фр 3:2 Штайнбах - Айнтрахт Фр 2:1 Браунфельс - Айнтрахт Фр 1:15 РБ Лейпциг - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 2:1 Шальке 04 - Айнтрахт Фр 2:2 Айнтрахт Фр - Майнц 3:0 Хоффенхайм - Айнтрахт Фр 3:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Айнтрахт Фр

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Байер Л
 Заявка 6 5 1 0 20 - 6 16
2.
Штутгарт
 Заявка 6 5 0 1 19 - 7 15
3.
Боруссия Д
 Заявка 6 4 2 0 12 - 6 14
4.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 18 - 4 13
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 4 0 1 14 - 4 12
6.
Хоффенхайм
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 6 12
8.
Фрайбург
 Заявка 5 2 1 2 5 - 10 7
9.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
10.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 1 4 1 4 - 5 7
11.
Вердер
 Заявка 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Унион Берлин
 Заявка 6 2 0 4 9 - 10 6
13.
Аугсбург
 Заявка 5 1 2 2 9 - 13 5
14.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 11 - 14 5
15.
Бохум
 Заявка 6 0 3 3 5 - 19 3
16.
Дармштадт
 Заявка 5 0 1 4 6 - 16 1
17.
Кёльн
 Заявка 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Майнц
 Заявка 6 0 1 5 4 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штутгарт
 Заявка 3 3 0 0 13 - 1 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3.
Вольфсбург
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 12 - 3 7
5.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Вердер
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
10.
Аугсбург
 Заявка 3 1 2 0 8 - 7 5
11.
Фрайбург
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
14.
Бохум
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Дармштадт
 Заявка 2 0 1 1 4 - 7 1
16.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Кёльн
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
18.
Боруссия М
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хоффенхайм
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
3.
Боруссия Д
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Бавария
 Заявка 2 2 0 0 6 - 1 6
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Штутгарт
 Заявка 3 2 0 1 6 - 6 6
7.
Боруссия М
 Заявка 3 1 2 0 10 - 8 5
8.
Фрайбург
 Заявка 3 1 1 1 2 - 6 4
9.
Унион Берлин
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
10.
Вольфсбург
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
12.
Кёльн
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
13.
Хайденхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 2 - 14 1
15.
Вердер
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
16.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
17.
Дармштадт
 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
18.
Майнц
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Штутгарт Гирасси Серу 10 (1)
Бавария Кейн Гарри 7 (3)
Вольфсбург Винд Йонас 7 (1)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (2)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Боруссия Д Бенсебаини Рами 1 3
Айнтрахт Фр Гётце Марио 1 2
Айнтрахт Фр Кнауфф Ансгар 1 2
Боруссия Д Джан Эмре 3
Айнтрахт Фр Кох Робин 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 118
    Вольфсбург 69.5% (82)
    X 26.3% (31)
    Айнтрахт Фр 4.2% (5)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    вот так
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 2:0 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Вольфсбург
    69.5% (82)
    Ничья
    26.3% (31)
    Айнтрахт Фр
    4.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.61% (72)
    Меньше
    37.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    84.35% (97)
    Нет
    15.65% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    50.8% (60)
    1:1 Ничья
    21.2% (25)
    1:0 Вольфсбург
    12.7% (15)
    1:2 Айнтрахт Фр
    3.4% (4)
    3:2 Вольфсбург
    2.5% (3)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    2:0 Вольфсбург
    1.7% (2)
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