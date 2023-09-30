  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
УТА Арад
0:0
Конец матча
Волунтари
0'
45' Желтая карточка
Думитер Андрей
45' Желтая карточка
Миковши Клаудиу
70' Желтая карточка
Cristian Paz II
72' Желтая карточка
Сигурьонссон Рунар
90'+7
93
Якоб
Флорин
2
Diogo
Rodrigues
30
Столник
Марко
4
Бенга
Александру
18
Абейд
Али
21
Cristian
Mihai
14
Marcelo
Freitas
7
Стахл
Алберт
10
Фабри
Андрей
19
Миковши
Клаудиу
9
Купер
Годберг
88
Фернандес
Хесус
34
Матрикарди
Патрисио
2
Cristian
Paz
II
28
Ionut
Andres
17
Doru
Cristian
Andrei
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
24
Рикардинью
XI
16
Сигурьонссон
Рунар
9
Думитер
Андрей
11
Флоря
Даниэль
УТА Арад
Волунтари

История личных встреч

УТА Арад
Волунтари

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

С
1:1
С
1:1
С
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
0.6

Среднее время на гол

90
150

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

1.2
0.33

Среднее время на гол

75
270

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.13
0.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

80
180

Бомбардиры внутри турнира

УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купер Годберг 3 0.3
Фабри Андрей 2 (1) 0.2
Карп Кэтэлин 2 0.2
Поп Рареш 1 0.1
Думитрашку Денис 0 0
Стахл Алберт 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 3 0.27
Мерлой Джордже 3 0.27
Думитер Андрей 2 0.18
Сигурьонссон Рунар 2 0.18
Раду Бобок 1 0.09
Матрикарди Патрисио 1 0.09
Doru Cristian Andrei 1 0.09
Andreas Nita 1 0.09
Армаш Игорь 0 0
Рикардинью XI 0 0

Карточки

УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абейд Али 4 0
Карп Кэтэлин 2 1
Фабри Андрей 3 0
Думитрашку Денис 3 0
Купер Годберг 2 0
Cristian Mihai 2 0
Столник Марко 1 0
Якоб Флорин 1 0
Marcelo Freitas 1 0
Роганович Марко 1 0
Лейдсман Кивон 1 0
Стахл Алберт 1 0
Миковши Клаудиу 1 0
Исак Дамьян 1 0
Поп Рареш 1 0
Марку Геральд 1 0
Robert Mustaca 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 4 1
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Раца Вадим 2 0
Рикардинью XI 2 0
Cristian Paz II 2 0
Думитер Андрей 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Армаш Игорь 0 1
Алийи Насер 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

УТА Арад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Волунтари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5
УТА Арад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Волунтари
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

3
4
УТА Арад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Волунтари
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90

Пропущено

9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
4
44%
2
18%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Забито

9
15
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
4
27%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
7
47%
76-90

Пропущено

13
23
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
3
13%
1-15
2
15%
5
22%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
4
31%
5
22%
46-60
2
15%
1
4%
61-75
3
23%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

УТА Арад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Глория Бузау - УТА Арад 1:2 Ботошани - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 1:0
УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0
Волунтари
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4
Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2

Результаты матчей

УТА Арад
Волунтари

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 50%
2
5 раз 50%

Тоталы голов в матче

УТА Арад
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 8 1 1 22 - 9 25
2.
ЧФР Клуж
 9 6 1 2 19 - 11 19
3.
Рапид Бухарест
 10 5 3 2 21 - 11 18
4.
Университатя Крайова
 10 5 3 2 14 - 9 18
5.
Германнштадт
 10 3 5 2 15 - 12 14
6.
Петролул Плоешти
 10 3 5 2 14 - 13 14
7.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
8.
Сепси
 8 3 3 2 10 - 9 12
9.
Фарул Констанца
 9 4 0 5 13 - 15 12
10.
У Крайова 1948
 10 4 0 6 19 - 20 12
11.
Университатя Клуж
 10 2 5 3 14 - 18 11
12.
Волунтари
 11 3 2 6 15 - 23 11
13.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 11 - 15 10
14.
УТА Арад
 10 2 3 5 8 - 14 9
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 10 0 6 4 10 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Рапид Бухарест
 6 3 2 1 12 - 6 11
3.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 10 - 10 9
6.
Германнштадт
 5 2 2 1 9 - 7 8
7.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
8.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
9.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
10.
Фарул Констанца
 4 2 0 2 7 - 5 6
11.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
12.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
13.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Германнштадт
 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 3 1 1 1 4 - 2 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
Волунтари Рэдуц Михай 4
Волунтари Сигурьонссон Рунар 4
Динамо Бухарест Рошу Нелуц 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: УТА Арад: 62%, Волунтари: 38%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет Волунтари
  • 96'
    Фабри Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 96'
    УТА Арад пытается что-то создать.
  • 95'
    Marcelo Freitas ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Божичкович Лука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 91'
      Тактическая замена. Сигурьонссон Рунар уходит с поля и его заменяет Божичкович Лука
    • 91'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для УТА Арад.
    • 91'
      Удар от ворот произведет Волунтари
    • 90'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 90'
      Контроль мяча: УТА Арад: 62%, Волунтари: 38%.
    • 90'
      Поп Рареш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 90'
      Раду Бобок из команды Волунтари перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Francisc Neuman. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч УТА Арад 0:0 Волунтари онлайн

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