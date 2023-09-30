Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Марку Геральд навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Матч возобновится спорным мячом

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

86' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Рикардинью XI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

83' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Волунтари

80' Сигурьонссон Рунар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Albert Stahl из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

78' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Матч возобновлен

77' Матрикарди Патрисио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Albert Stahl возвращается на поле.

75' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Ох, нехорошо это выглядит. Albert Stahl получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Albert Stahl на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

73' Марку Геральд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Сигурьонссон Рунар получил желтую карточку от судьи

70' Cristian Paz получил желтую карточку от судьи

69' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

67' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

66' Тактическая замена. Ioan Dumiter уходит с поля и его заменяет Кырнац Николае

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Волунтари совершает вбрасывание на своей половине поля

63' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Бенга Александру выиграл воздушное противоборство у Ioan Dumiter.

62' Cristian Mihai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

61' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Волунтари совершает вбрасывание на половине поля противника

60' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

60' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Волунтари

59' Сигурьонссон Рунар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Ioan Dumiter нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Cristian Mihai выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Doru Cristian Andrei пробует нанести удар издали, но Florin Iacob держит все под контролем

54' Сигурьонссон Рунар не смог попасть в створ ударом издали

53' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Marcelo Freitas выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Волунтари

50' Фабри Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Ioan Dumiter из команды Волунтари в офсайде

48' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника