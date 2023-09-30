Тур: 11. Стадион: Arena Francisc Neuman. Главный судья: Калин Юлиан
0'
45' Желтая карточкаДумитер Андрей
45' Желтая карточкаМиковши Клаудиу
70' Желтая карточкаCristian Paz II
72' Желтая карточкаСигурьонссон Рунар
90'+7
Ход матча
45'
45'
70'
Владение мячом
93
Якоб
Флорин
18
Абейд
Али
10
Фабри
Андрей
28
Ionut
Andres
27
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
- Основной состав
-
93 Якоб ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Абейд АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кучер ДаниилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Офусу РигиНападающий
- Нападающий
-
55 Поп РарешНападающий
-
16 Raul Stanciu
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Ionut AndresЗащитник
- Защитник
-
27 Раду БобокПолузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
-
24 РикардиньюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Andreas Nita
-
Главный тренер: Marin Duna
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
УТА Арад
Волунтари
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
0.6
Среднее время на гол
90
150
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
1.2
0.33
Среднее время на гол
75
270
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.13
0.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
80
180
Бомбардиры внутри турнира
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купер Годберг
|3
|0.3
|Фабри Андрей
|2 (1)
|0.2
|Карп Кэтэлин
|2
|0.2
|Поп Рареш
|1
|0.1
|Думитрашку Денис
|0
|0
|Стахл Алберт
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|3
|0.27
|Мерлой Джордже
|3
|0.27
|Думитер Андрей
|2
|0.18
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.18
|Раду Бобок
|1
|0.09
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.09
|Doru Cristian Andrei
|1
|0.09
|Andreas Nita
|1
|0.09
|Армаш Игорь
|0
|0
|Рикардинью XI
|0
|0
Карточки
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абейд Али
|4
|0
|Карп Кэтэлин
|2
|1
|Фабри Андрей
|3
|0
|Думитрашку Денис
|3
|0
|Купер Годберг
|2
|0
|Cristian Mihai
|2
|0
|Столник Марко
|1
|0
|Якоб Флорин
|1
|0
|Marcelo Freitas
|1
|0
|Роганович Марко
|1
|0
|Лейдсман Кивон
|1
|0
|Стахл Алберт
|1
|0
|Миковши Клаудиу
|1
|0
|Исак Дамьян
|1
|0
|Поп Рареш
|1
|0
|Марку Геральд
|1
|0
|Robert Mustaca
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|4
|1
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Раца Вадим
|2
|0
|Рикардинью XI
|2
|0
|Cristian Paz II
|2
|0
|Думитер Андрей
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Армаш Игорь
|0
|1
|Алийи Насер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
УТА Арад
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Волунтари
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
УТА Арад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Волунтари
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
3
4
УТА Арад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Волунтари
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
1
14%
1-15
2
40%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
5
71%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
25%
2
17%
1-15
1
25%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Пропущено
9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
4
44%
2
18%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Забито
9
15
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
1
11%
2
13%
1-15
2
22%
4
27%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
7
47%
76-90
Пропущено
13
23
4 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
2
15%
3
13%
1-15
2
15%
5
22%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
4
31%
5
22%
46-60
2
15%
1
4%
61-75
3
23%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
УТА Арад
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Глория Бузау - УТА Арад 1:2 Ботошани - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Университатя Клуж 0:1 Сепси - УТА Арад 1:0
УТА Арад - ФКСБ 2:1 Университатя Крайова - УТА Арад 3:0 УТА Арад - Авантул Периам 5:1 УТА Арад - Teuz Cermei 4:1 УТА Арад - Политехника Яссы 1:0 Германнштадт - УТА Арад 2:1 УТА Арад - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - УТА Арад 1:1 Решица - УТА Арад 0:1 Корвинул Хунедоара - УТА Арад 1:2 УТА Арад - Глория Бузау 5:1 Глория Бузау - УТА Арад 0:0 УТА Арад - У Крайова 1948 1:1 Миовени - УТА Арад 0:2 Арджеш - УТА Арад 2:2 УТА Арад - Германнштадт 1:0
Волунтари
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Германнштадт - Волунтари 3:1 Волунтари - ЧФР Клуж 1:4
Оцелул Галац - Волунтари 2:2 Волунтари - Динамо Бухарест 2:3 У Крайова 1948 - Волунтари 3:1 Волунтари - Рапид Бухарест 2:1 Петролул Плоешти - Волунтари 0:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Волунтари - Ботошани 2:1 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 0:3 Рух Хожув - Волунтари 0:0 ГКС Катовице - Волунтари 0:1 У Крайова 1948 - Волунтари 3:3 Киндия Тырговиште - Волунтари 2:2 Волунтари - Ботошани 2:0 Волунтари - Миовени 1:0 Университатя Клуж - Волунтари 2:3 Волунтари - Петролул Плоешти 2:2
Результаты матчей
УТА Арад
Волунтари
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 50%
2
5 раз 50%
Тоталы голов в матче
УТА Арад
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
55
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Волунтари
|Сигурьонссон Рунар
|4
|Динамо Бухарест
|Рошу Нелуц
|4