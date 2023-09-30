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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Мехелен
0:0
Второй тайм: 53'
Антверпен
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Антверпен
4.30
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3.95
3.65
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Все Коэффициенты
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
30
Ванлерберге
Йорди
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
8
Конате
Мори
16
Схоофс
Роб
77
Флюке
Патрик
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
20
Лаубербах
Лион
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
23
Алдервейрельд
Тоби
44
Кулибали
Сумайла
5
Вейндал
Оуэн
27
Кейта
Мандела
7
Керк
Джирано
48
Вермирен
Артур
24
Эккеленкамп
Юрген
11
Муйя
Арбнор
18
Янссен
Винсент
Мехелен
4-2-3-1
Антверпен
4-1-4-1

История личных встреч

Мехелен
Антверпен

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

15 матчей

33.3%
6.7%
60%
5 побед 1 ничья 9 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:1
К
0:2
ПДА
5:0
ПДА
0:2
ТМК
4:0
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
3:0
ПДА
4:1
ПДА
1:0
ПДА
3:1
К
3:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.86
0.5

Среднее время на гол

48
180

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.13
1.43

Среднее время на гол

42
63

Всего голов

30
14

Голов в среднем за матч

2
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12

Среднее время на гол

45
96

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 2 0.22
Лаубербах Лион 2 0.22
Хайреманс Джеффри 1 0.11
Флюке Патрик 1 0.11
Мрабти Керим 1 0.11
Rafik Belghali 1 0.11
Бейтс Дэвид 1 0.11
Сторм Никола 0 0
Маледе Йонас 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 5 0.56
Муйя Арбнор 2 0.22
Керк Джирано 1 0.11
Батай Йелле 1 0.11
Эккеленкамп Юрген 1 0.11
Винс Сэмюэл 1 0.11
Баликвиша Мишель-Анже 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Ондрейка Якоб 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Вермирен Артур 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Фулон Дам 2 0
Хайреманс Джеффри 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Бейтс Дэвид 1 0
Нгой Жульен 1 0
Конате Мори 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Маледе Йонас 1 0
Rafik Belghali 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вермирен Артур 2 0
Кулибали Сумайла 1 0
Янссен Винсент 1 0
Керк Джирано 1 0
Эккеленкамп Юрген 1 0
Баликвиша Мишель-Анже 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Антверпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Мехелен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5
Мехелен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Антверпен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
11
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
5
50%
1
9%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1
Антверпен
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1

Результаты матчей

Мехелен
Антверпен

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 8 5 3 0 14 - 8 18
2.
Андерлехт
 9 5 3 1 13 - 9 18
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 5 1 2 15 - 11 16
4.
Брюгге
 8 4 3 1 21 - 8 15
5.
Антверпен
 0:0 9 3 5 1 13 - 4 14
6.
Генк
 8 3 4 1 12 - 6 13
7.
Сент-Трейден
 8 3 3 2 10 - 9 12
8.
Серкль Брюгге
 9 4 0 5 9 - 9 12
9.
РВДМ 47
 8 3 2 3 9 - 17 11
10.
Мехелен
 0:0 9 3 2 4 10 - 9 11
11.
Эйпен
 9 3 1 5 12 - 18 10
12.
Стандард
 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
АХ Лёвен
 9 2 3 4 12 - 16 9
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Кортрейк
 9 1 2 6 8 - 21 5
16.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Брюгге
 4 2 2 0 13 - 5 8
4.
Антверпен
 0:0 4 2 2 0 7 - 0 8
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
Мехелен
 0:0 5 2 1 2 6 - 3 7
7.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
8.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
РВДМ 47
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
12.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Генк
 4 0 3 1 4 - 5 3
15.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Сент-Трейден
 4 1 3 0 7 - 6 6
9.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Антверпен
 0:0 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 5 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Стандард Nathan Ngoy 1 3
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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