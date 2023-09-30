Тур: 9. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
0'
22
Коббо
Элиас
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
77
Флюке
Патрик
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
34
Батай
Йелле
11
Муйя
Арбнор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стивен Дефур
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Муйя АрбнорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мехелен
Антверпен
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
10%
90%
0 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
15 матчей
33.3%
6.7%
60%
5 побед 1 ничья 9 побед
Первый тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
20%
46.7%
5 побед 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.5
Среднее время на гол
48
180
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.13
1.43
Среднее время на гол
42
63
Всего голов
30
14
Голов в среднем за матч
2
0.93
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
Среднее время на гол
45
96
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|2
|0.22
|Лаубербах Лион
|2
|0.22
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.11
|Флюке Патрик
|1
|0.11
|Мрабти Керим
|1
|0.11
|Rafik Belghali
|1
|0.11
|Бейтс Дэвид
|1
|0.11
|Сторм Никола
|0
|0
|Маледе Йонас
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|5
|0.56
|Муйя Арбнор
|2
|0.22
|Керк Джирано
|1
|0.11
|Батай Йелле
|1
|0.11
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0.11
|Винс Сэмюэл
|1
|0.11
|Баликвиша Мишель-Анже
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Ондрейка Якоб
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
|Вермирен Артур
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Хайреманс Джеффри
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Бейтс Дэвид
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вермирен Артур
|2
|0
|Кулибали Сумайла
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Эккеленкамп Юрген
|1
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Антверпен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Мехелен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Антверпен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Мехелен
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)
Антверпен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
57%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
1
50%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
50%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
10
11
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
20%
4
36%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
5
50%
1
9%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
2
22%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 1:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:0 Вестерло - Мехелен 2:3
Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 4:0 РВДМ 47 - Мехелен 1:0 Мехелен - Гент 0:1 Брюгге - Мехелен 1:1 Антверпен - Мехелен 1:1 Мехелен - Маккаби Нетания 3:2 Васланд-Беверен - Мехелен 0:3 Рюпель Бом - Мехелен 0:3 Темпо Оверийсе - Мехелен 0:5 Мехелен - Антверпен 0:2 Андерлехт - Мехелен 2:3 Мехелен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Мехелен - Брюгге 0:3 Мехелен - Ломмель 0:4 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:1
Антверпен
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3
Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0 Андерлехт - Антверпен 1:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Антверпен - Мехелен 1:1 Антверпен - Герта 1:0 Антверпен - АЕК 0:3 Антверпен - Льерс Кемпензонен 1:1 Генк - Антверпен 2:2 Антверпен - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Брюгге - Антверпен 2:0 Антверпен - Брюгге 3:2 Антверпен - Генк 2:1
Результаты матчей
Мехелен
Антверпен
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
26
35
26
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|2.
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|21 - 8
|15
|5.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|13 - 4
|14
|6.
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|9 - 9
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|9 - 17
|11
|10.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|15.
|9
|1
|2
|6
|8 - 21
|5
|16.
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|13 - 5
|8
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 0
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 9
|5
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|5 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2