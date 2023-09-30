Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Луи Мунтяну пробил со штрафного прямо в стенку

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Отличный гол забил Marius Stefanescu

47' Г О О О О Л - Marius Stefanescu из команды Сепси правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

47' Алими Исник из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Домашкан Виталий пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

46' Florin Stefan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Удар от ворот произведет Сепси

46' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Мазилу Адриан не смог попасть в створ ударом издали

45' Будеску Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Хорошую попытку сделал Луи Мунтяну. Удар в створ, но вратарь начеку

43' Florin Stefan ослабляет давление, выбив мяч.

43' Игра в одни ворота сейчас. Фарул Констанца доминирует и владеет мячом

42' Матей Космин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Георге Ион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Матей Космин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Артян Андрей совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

39' Удар от ворот произведет Сепси

38' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновлен

37' Неделку Драгош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Будеску Константин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Florin Stefan ослабляет давление, выбив мяч.

33' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матей Космин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Оройан Дариус из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Мазилу Адриан наказан за толчок Florin Stefan

29' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Удар от ворот произведет Сепси

28' Балута Тудор не смог попасть в створ ударом издали

28' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Florin Stefan из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Луи Мунтяну оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Мазилу Адриан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Сепси

24' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

23' Матей Космин наказан за толчок Mihai Aioani

23' Mihai Aioani из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Roland Niczuly из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Будеску Константин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Сепси

18' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Mihai Aioani ошибается в защите.

10' Mihai Aioani из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

9' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Команда Фарул Констанца забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' 'Г О О О О О Л - Ларие Йонуц из команды Фарул Констанца забивает с пенальти! Он пробил правой. Roland Niczuly был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

5' Ниняй Бранислав получает желтую карточку за игру рукой

5' После проверки VAR судья изменил решение - Фарул Констанца пробьет пенальти!

5' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Фарул Констанца

5' Неделку Драгош не смог попасть в створ ударом издали

4' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Mihai Aioani делает важнейший сейв!

3' Оооо... вот это был удар! Домашкан Виталий должен был забить с этой позиции.

3' Хорошую попытку сделал Шафранко Павол . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Домашкан Виталий из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Грамени Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сепси начинает с центра поля