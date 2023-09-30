Тур: 11. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Петреску Раду
2:1
Второй тайм: 65'
0'
5' Желтая карточкаНиняй Бранислав
1:0
6' ПенальтиЛарие Йонуц
39' Желтая карточкаАртян Андрей
1:1
45' ГолШтефэнеску Мариус
2:1
55' ГолБудеску Константин
64' Желтая карточкаПопеску Михай
Ход матча
6'
1:0
39'
45'
1:1
55'
2:1
64'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
25
Кики
Давид
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
История личных встреч
Фарул Констанца
Сепси
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
20 матчей
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Среднее время на гол
90
69
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
60
85
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|4 (4)
|0.4
|Вынэ Йонуц
|2
|0.2
|Будеску Константин
|2
|0.2
|Мунтяну Луис
|2
|0.2
|Мазилу Адриан
|1
|0.1
|Кырнац Николае
|1
|0.1
|Грамени Константин
|1
|0.1
|Крисиума Матеус
|1
|0.1
|Сали Энес
|1
|0.1
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Балута Тудор
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шафранко Павол
|3
|0.33
|Алими Исник
|2
|0.22
|Аганович Аднан
|2
|0.22
|Штефэнеску Мариус
|2
|0.22
|Рондон Марио
|1
|0.11
|Каллаку Шерифф
|1
|0.11
|Варга Роланд
|0
|0
|Матей Космин
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Кики Давид
|1
|1
|Будеску Константин
|2
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Попеску Михай
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Балута Тудор
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|4
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Бэлаша Михай
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Матей Космин
|0
|1
|Аганович Аднан
|1
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Франсишку Жуниор
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
3
4
Фарул Констанца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сепси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
2
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
50%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
5
50%
76-90
Пропущено
15
9
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
13%
4
44%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
2
22%
46-60
1
7%
2
22%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0
ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0
Сепси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0
Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
Сепси
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
14
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
21
23
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
45
26
18
17
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|22 - 9
|25
|2.
|9
|6
|1
|2
|19 - 11
|19
|3.
|10
|5
|3
|2
|21 - 11
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|14 - 9
|18
|5.
|2:1
|10
|5
|0
|5
|15 - 16
|15
|6.
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|8.
|11
|2
|8
|1
|10 - 9
|14
|9.
|1:2
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|10.
|10
|4
|0
|6
|19 - 20
|12
|11.
|10
|2
|5
|3
|14 - 18
|11
|12.
|11
|3
|2
|6
|15 - 23
|11
|13.
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|15.
|11
|2
|2
|7
|7 - 19
|8
|16.
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|2.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|5.
|2:1
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|10 - 10
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|8.
|1:2
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|10.
|6
|1
|4
|1
|5 - 6
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 11
|6
|12.
|6
|2
|0
|4
|14 - 15
|6
|13.
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|2 - 9
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|14 - 7
|13
|2.
|5
|3
|0
|2
|12 - 9
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|4.
|6
|3
|0
|3
|8 - 7
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|6 - 10
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|13.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|16.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Волунтари
|Сигурьонссон Рунар
|4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|4