Тур: 11. Стадион: Центральный (Овидиу). Главный судья: Петреску Раду
2:1
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаНиняй Бранислав
1:0
6' ПенальтиЛарие Йонуц
39' Желтая карточкаАртян Андрей
1:1
45' ГолШтефэнеску Мариус
2:1
55' ГолБудеску Константин
63' Желтая карточкаПопеску Михай
83' Желтая карточкаКечкеш Акош
89' Желтая карточкаШтефан Флорин
90'+6
Ход матча
6'
1:0
39'
45'
1:1
55'
2:1
63'
68'
83'
89'
Владение мячом
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
25
Кики
Давид
44
Бэлаша
Михай
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
22 Сырбу ДанЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
-
18 Артян АндрейЗащитник
-
25 Кики ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Боли КевинЗащитник
-
99 Дюссо ДамьенЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Георге Хаджи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Чоботариу Ливиу
История личных встреч
Фарул Констанца
Сепси
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
20 матчей
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Среднее время на гол
90
69
Всего голов
30
21
Голов в среднем за матч
1.5
1.05
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
60
85
Бомбардиры внутри турнира
Фарул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларие Йонуц
|4 (4)
|0.4
|Вынэ Йонуц
|2
|0.2
|Будеску Константин
|2
|0.2
|Мунтяну Луис
|2
|0.2
|Мазилу Адриан
|1
|0.1
|Кырнац Николае
|1
|0.1
|Грамени Константин
|1
|0.1
|Крисиума Матеус
|1
|0.1
|Сали Энес
|1
|0.1
|Кики Давид
|0
|0
|Боргнино Марко
|0
|0
|Балута Тудор
|0
|0
|Вианна Фабио
|0
|0
|Сырбу Дан
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шафранко Павол
|3
|0.33
|Алими Исник
|2
|0.22
|Аганович Аднан
|2
|0.22
|Штефэнеску Мариус
|2
|0.22
|Рондон Марио
|1
|0.11
|Каллаку Шерифф
|1
|0.11
|Варга Роланд
|0
|0
|Матей Космин
|0
|0
Карточки
Фарул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларие Йонуц
|3
|0
|Артян Андрей
|3
|0
|Попеску Михай
|3
|0
|Кики Давид
|1
|1
|Будеску Константин
|2
|0
|Вынэ Йонуц
|2
|0
|Георге Хаджи
|2
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Балута Тудор
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Грамени Константин
|1
|0
|Вианна Фабио
|1
|0
|Сырбу Дан
|1
|0
|Думитраче Валенти
|1
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|1
|0
|Маринс Густаво
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|4
|0
|Штефэнеску Мариус
|4
|0
|Бэлаша Михай
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|2
|0
|Отелита Богдан
|2
|0
|Матей Космин
|0
|1
|Аганович Аднан
|1
|0
|Варга Роланд
|1
|0
|Франсишку Жуниор
|1
|0
|Кечкеш Акош
|1
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Георге Ион
|1
|0
|Штефан Флорин
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Паун Николае
|1
|0
Результаты матчей
Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
3
4
Фарул Констанца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сепси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
60%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
40%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
50%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
5
45%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
5
45%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
4
25%
3
27%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0
ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0
Сепси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0
Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1
Результаты матчей
Фарул Констанца
Сепси
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Фарул Констанца
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
81
55
27
19
18
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|У Крайова 1948
|Кицу Аурелиан
|6 (3)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|6 (2)
|Германнштадт
|Паращив Даниэль
|6 (2)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|6 (1)
|Рапид Бухарест
|Дуганджич Марко
|6 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|1 4
|Университатя Крайова
|Иван Андрей
|1 3
|Волунтари
|Рэдуц Михай
|4
|Волунтари
|Сигурьонссон Рунар
|4
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|4