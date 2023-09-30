Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Narek Grigoryan наказан за толчок Florin Stefan

91' Florin Stefan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

90' Florin Stefan из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

89' Florin Stefan тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

89' Игрок из команды Сепси делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

89' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Игрок из команды Фарул Констанца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

87' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

83' Кечкеш Акош получает желтую карточку за толчок соперника.

83' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

83' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

82' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч возобновлен

82' Будеску Константин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Аганович Аднан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

81' Удар от ворот произведет Сепси

80' Кечкеш Акош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Сепси

79' Игра в одни ворота сейчас. Фарул Констанца доминирует и владеет мячом

78' Удар от ворот произведет Сепси

78' Ривалдиньо не смог попасть в створ ударом издали

78' Narek Grigoryan создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Ривалдиньо нанес удар, но тот был заблокирован.

78' Будеску Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Тактическая замена. Мазилу Адриан уходит с поля и его заменяет Narek Grigoryan

77' Тактическая замена. Луи Мунтяну уходит с поля и его заменяет Ривалдиньо

76' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

74' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фарул Констанца

74' Луи Мунтяну из команды Фарул Констанца в офсайде

74' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Луи Мунтяну нанес удар, но тот был заблокирован.

72' Будеску Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Мазилу Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Оройан Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Хорошую попытку сделал Мазилу Адриан . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Будеску Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Будеску Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Балута Тудор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Фарул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Ларие Йонуц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Габриэл Дебелюх наказан за толчок Mihai Aioani

66' Marius Stefanescu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

66' Florin Stefan из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

66' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Луи Мунтяну наказан за толчок Бэлаша Михай

63' Попеску Михай совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

63' Луи Мунтяну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Тактическая замена. Домашкан Виталий уходит с поля и его заменяет Габриэл Дебелюх

62' Оооо... вот это был удар! Будеску Константин должен был забить с этой позиции.

61' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

61' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Матч возобновится спорным мячом

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Луи Мунтяну пробил со штрафного прямо в стенку

57' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

55' Г О О О О Л - Будеску Константин забивает с правой ноги!

55' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

54' Луи Мунтяну нанес удар головой, но Roland Niczuly спокойно отбил мяч.

54' Mihai Aioani из команды Фарул Констанца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Домашкан Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Хорошую попытку сделал Будеску Константин . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Фарул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Хорошую попытку сделал Будеску Константин . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Алими Исник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Фарул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Сырбу Дан наказан за толчок Florin Stefan