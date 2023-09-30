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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
Фарул Констанца
2:1
Конец матча
Сепси
0'
5' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
1:0
6' Пенальти
Ларие Йонуц
39' Желтая карточка
Артян Андрей
1:1
45' Гол
Штефэнеску Мариус
2:1
55' Гол
Будеску Константин
63' Желтая карточка
Попеску Михай
83' Желтая карточка
Кечкеш Акош
89' Желтая карточка
Штефан Флорин
90'+6
12
Айоани
Михай
22
Сырбу
Дан
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
25
Кики
Давид
6
Балута
Тудор
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
26
Мазилу
Адриан
9
Мунтяну
Луис
10
Будеску
Константин
33
Никзули
Роланд
17
Оройан
Дариус
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
3
Штефан
Флорин
8
Георге
Ион
21
Алими
Исник
10
Матей
Космин
11
Штефэнеску
Мариус
18
Шафранко
Павол
9
Домашкан
Виталий
Фарул Констанца
Сепси

История личных встреч

Фарул Констанца
Сепси

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
LIE
1:0
ПЛ
3:3
ПЛ
1:1
Л1ГБ
0:3
Л1ГБ
3:3
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
Л1ГА
3:1
Л1ГА
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
Л1
3:0
Л1
1:0

Голы

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Среднее время на гол

90
69

Всего голов

30
21

Голов в среднем за матч

1.5
1.05

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
9
Больше 45%
Меньше 55%
11
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

60
85

Бомбардиры внутри турнира

Фарул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларие Йонуц 4 (4) 0.4
Вынэ Йонуц 2 0.2
Будеску Константин 2 0.2
Мунтяну Луис 2 0.2
Мазилу Адриан 1 0.1
Кырнац Николае 1 0.1
Грамени Константин 1 0.1
Крисиума Матеус 1 0.1
Сали Энес 1 0.1
Кики Давид 0 0
Боргнино Марко 0 0
Балута Тудор 0 0
Вианна Фабио 0 0
Сырбу Дан 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шафранко Павол 3 0.33
Алими Исник 2 0.22
Аганович Аднан 2 0.22
Штефэнеску Мариус 2 0.22
Рондон Марио 1 0.11
Каллаку Шерифф 1 0.11
Варга Роланд 0 0
Матей Космин 0 0

Карточки

Фарул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларие Йонуц 3 0
Артян Андрей 3 0
Попеску Михай 3 0
Кики Давид 1 1
Будеску Константин 2 0
Вынэ Йонуц 2 0
Георге Хаджи 2 0
Неделку Драгош 1 0
Балута Тудор 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Грамени Константин 1 0
Вианна Фабио 1 0
Сырбу Дан 1 0
Думитраче Валенти 1 0
Дукуре Кевин Гробры 1 0
Маринс Густаво 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 4 0
Штефэнеску Мариус 4 0
Бэлаша Михай 3 0
Родригес Хонатан II 2 0
Отелита Богдан 2 0
Матей Космин 0 1
Аганович Аднан 1 0
Варга Роланд 1 0
Франсишку Жуниор 1 0
Кечкеш Акош 1 0
Никзули Роланд 1 0
Георге Ион 1 0
Штефан Флорин 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Паун Николае 1 0

Результаты матчей

Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Фарул Констанца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сепси
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

3
4
Фарул Констанца
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сепси
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
3
60%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
2
40%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
33%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
50%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
4
36%
31-45
3
20%
2
18%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
5
45%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
2
13%
5
45%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
4
25%
3
27%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фарул Констанца
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Волунтари - Фарул Констанца 2:0 Динамо Бухарест - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - ФКСБ 0:1 У Крайова 1948 - Фарул Констанца 4:0
ХИК - Фарул Констанца 2:0 Фарул Констанца - Университатя Крайова 2:0 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 3:1 Флора Таллин - Фарул Констанца 0:2 Фарул Констанца - Флора Таллин 3:0 Петролул Плоешти - Фарул Констанца 3:2 Урарту - Фарул Констанца 2:3 Фарул Констанца - Политехника Яссы 1:3 Фарул Констанца - Урарту 3:2 Фарул Констанца - Волунтари 4:1 Шериф - Фарул Констанца 3:0 Германнштадт - Фарул Констанца 0:1 Фарул Констанца - Шериф 1:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 Варта Познань - Фарул Констанца 3:0
Сепси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ФКСБ 2:5 Университатя Крайова - Сепси 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0
Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Сепси - Германнштадт 1:1 Актобе - Сепси 0:1 Сепси - Актобе 1:1 Сепси - Оцелул Галац 1:1 Сепси - ЦСКА София 4:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:3 ЦСКА София - Сепси 0:2 Сепси - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Сепси 0:0 Фарул Констанца - Сепси 0:1 ЦСКА-1948 - Сепси 3:1 Сепси - Полесье 1:0 Ференцварош - Сепси 1:0 Университатя Крайова - Сепси 0:1

Результаты матчей

Фарул Констанца
Сепси

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Фарул Констанца
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
5
5
1.5
2
7
1
9
2.5
1
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 10 8 1 1 22 - 9 25
2.
ЧФР Клуж
 9 6 1 2 19 - 11 19
3.
Рапид Бухарест
 10 5 3 2 21 - 11 18
4.
Университатя Крайова
 10 5 3 2 14 - 9 18
5.
Фарул Констанца
 10 5 0 5 15 - 16 15
6.
Германнштадт
 10 3 5 2 15 - 12 14
7.
Петролул Плоешти
 10 3 5 2 14 - 13 14
8.
Оцелул Галац
 11 2 8 1 10 - 9 14
9.
Сепси
 9 3 3 3 11 - 11 12
10.
У Крайова 1948
 10 4 0 6 19 - 20 12
11.
Университатя Клуж
 10 2 5 3 14 - 18 11
12.
Волунтари
 11 3 2 6 15 - 23 11
13.
Политехника Яссы
 9 3 1 5 11 - 15 10
14.
УТА Арад
 10 2 3 5 8 - 14 9
15.
Динамо Бухарест
 11 2 2 7 7 - 19 8
16.
Ботошани
 10 0 6 4 10 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 4 4 0 0 8 - 2 12
2.
Рапид Бухарест
 6 3 2 1 12 - 6 11
3.
Университатя Крайова
 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
ЧФР Клуж
 4 3 1 0 7 - 2 10
5.
Фарул Констанца
 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 10 - 10 9
7.
Германнштадт
 5 2 2 1 9 - 7 8
8.
Сепси
 5 2 2 1 6 - 7 8
9.
УТА Арад
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Оцелул Галац
 6 1 4 1 5 - 6 7
11.
Волунтари
 5 2 0 3 8 - 11 6
12.
У Крайова 1948
 6 2 0 4 14 - 15 6
13.
Ботошани
 5 0 4 1 5 - 6 4
14.
Динамо Бухарест
 6 1 1 4 2 - 9 4
15.
Университатя Клуж
 5 0 2 3 5 - 11 2
16.
Политехника Яссы
 3 0 1 2 3 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 6 4 1 1 14 - 7 13
2.
ЧФР Клуж
 5 3 0 2 12 - 9 9
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 9 - 7 9
4.
Политехника Яссы
 6 3 0 3 8 - 7 9
5.
Университатя Крайова
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Рапид Бухарест
 4 2 1 1 9 - 5 7
7.
Оцелул Галац
 5 1 4 0 5 - 3 7
8.
У Крайова 1948
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Фарул Констанца
 5 2 0 3 6 - 10 6
10.
Германнштадт
 5 1 3 1 6 - 5 6
11.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 4 - 3 5
12.
Волунтари
 6 1 2 3 7 - 12 5
13.
Сепси
 4 1 1 2 5 - 4 4
14.
Динамо Бухарест
 5 1 1 3 5 - 10 4
15.
Ботошани
 5 0 2 3 5 - 9 2
16.
УТА Арад
 5 0 2 3 4 - 9 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
У Крайова 1948 Кицу Аурелиан 6 (3)
ФКСБ Олару Дариус 6 (2)
Германнштадт Паращив Даниэль 6 (2)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 6 (1)
Рапид Бухарест Дуганджич Марко 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 1 4
Университатя Крайова Иван Андрей 1 3
Волунтари Рэдуц Михай 4
Волунтари Сигурьонссон Рунар 4
Сепси Ниняй Бранислав 4
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 93'
      Вынэ Йонуц нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 93'
      Фарул Констанца начинает контратаку
    • 93'
      Фарул Констанца пытается что-то создать.
    • 93'
      Боли Кевин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 92'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Удар от ворот произведет Фарул Констанца
    • 92'
      Матч возобновлен
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 92'
      Marius Stefanescu не смог попасть в створ ударом издали
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Viitorul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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