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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Эйпен
1:3
Конец матча
Андерлехт
0'
0:1
1' Гол
Дрейер Андерс
36' Желтая карточка
Кристи-Дэвис Исаак
1:1
38' Гол
Нуху Айзек
1:2
68' Гол
Васкес Луис
1:3
88' Гол
Васкес Луис
90'+8
24
Слонина
Габриел
28
Rune
Paeshuyse
4
Палссон
Виктор
3
Дэвидсон
Джейсон
2
Yentil
van
Genechten
15
Gary
Magnee
19
Пантович
Милош
6
Байе
Брандон
23
Кристи-Дэвис
Исаак
27
Финнбогасон
Альфред
7
Нуху
Айзек
33
Шмейхель
Каспер
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
15
Аугустинссон
Людвиг
23
Ритс
Матс
21
Диавара
Амаду
17
Леони
Тео
36
Дрейер
Андерс
20
Васкес
Луис
11
Азар
Торган
Эйпен
3-4-1-2
Андерлехт
4-3-3

История личных встреч

Эйпен
Андерлехт

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

19 матчей

10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

ПДА
0:1
ПДА
4:2
К
3:1
ПДА
4:1
К
2:2
ПДА
1:1
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
6:1
ПДА
0:0
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
1:0
ПДА
2:3
ЛП
4:0
ЛП
2:2
КБ
7:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

36
11

Голов в среднем за матч

3.6
1.22

Среднее время на гол

25
73

Всего голов

48
19

Голов в среднем за матч

2.53
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

35
90

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нуху Айзек 2 0.22
Чарльз-Кук Риган 2 0.22
Gary Magnee 2 (1) 0.22
Yentil van Genechten 2 0.22
Финнбогасон Альфред 1 0.11
Пантович Милош 1 0.11
Деом Жером 1 0.11
Amadou Keita 1 0.11
Алло Тедди 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 4 (1) 0.44
Дрейер Андерс 2 0.22
Амузу Френсис 2 0.22
Леони Тео 1 0.11
Н'Диайе Мусса 1 0.11
Вертонген Ян 1 0.11
Васкес Луис 1 0.11
Сарделла Киллиан 0 0
Азар Торган 0 0

Карточки

Эйпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи-Дэвис Исаак 2 0
Нуруден Абдул Манаф 2 0
Jan Kral 2 0
Финнбогасон Альфред 1 0
Дэвидсон Джейсон 1 0
Пантович Милош 1 0
Ламбер Борис 1 0
Слонина Габриел 1 0
Нуху Айзек 1 0
Алло Тедди 1 0
Amadou Keita 1 0
Rune Paeshuyse 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дебаст Зено 1 1
Вертонген Ян 2 0
Патрис Луи 2 0
Леони Тео 2 0
Васкес Луис 2 0
Дрейер Андерс 0 1
Дилейни Томас 1 0
Ритс Матс 1 0
Азар Торган 1 0
Диавара Амаду 1 0
Флипс Алексис 1 0
Сарделла Киллиан 1 0
Арнстад Кристиан 1 0
Н'Диайе Мусса 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Brian Riemer 1 0

Результаты матчей

Эйпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Андерлехт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Эйпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
6
Эйпен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Андерлехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Пропущено

15
8
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
5
33%
2
25%
61-75
3
20%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Эйпен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1
Андерлехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1
Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2

Результаты матчей

Эйпен
Андерлехт

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Эйпен
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 8 5 3 0 14 - 8 18
2.
Андерлехт
 9 5 3 1 13 - 9 18
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 5 1 2 15 - 11 16
4.
Брюгге
 8 4 3 1 21 - 8 15
5.
Антверпен
 8 3 4 1 13 - 4 13
6.
Генк
 8 3 4 1 12 - 6 13
7.
Сент-Трейден
 8 3 3 2 10 - 9 12
8.
Серкль Брюгге
 9 4 0 5 9 - 9 12
9.
РВДМ 47
 8 3 2 3 9 - 17 11
10.
Мехелен
 8 3 1 4 10 - 9 10
11.
Эйпен
 9 3 1 5 12 - 18 10
12.
АХ Лёвен
 8 2 3 3 11 - 14 9
13.
Стандард
 8 1 4 3 6 - 7 7
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Кортрейк
 9 1 2 6 8 - 21 5
16.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Брюгге
 4 2 2 0 13 - 5 8
4.
Антверпен
 4 2 2 0 7 - 0 8
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
Мехелен
 4 2 0 2 6 - 3 6
7.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
8.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
РВДМ 47
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 4 1 2 1 6 - 4 5
12.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Генк
 4 0 3 1 4 - 5 3
15.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
6.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Сент-Трейден
 4 1 3 0 7 - 6 6
8.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
10.
Стандард
 4 1 2 1 5 - 4 5
11.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 5 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Финнбогасон Альфред сделал результативную передачу.
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