Тур: 9. Стадион: Kehrwegstadion.
0'
0:1
1' ГолДрейер Андерс
36' Желтая карточкаКристи-Дэвис Исаак
1:1
38' ГолНуху Айзек
1:2
68' ГолВаскес Луис
1:3
88' ГолВаскес Луис
90'+8
Ход матча
1'
0:1
38'
68'
1:2
86'
88'
1:3
15
Gary
Magnee
22
Патрис
Луи
56
Дебаст
Зено
14
Вертонген
Ян
23
Ритс
Матс
17
Леони
Тео
20
Васкес
Луис
11
Азар
Торган
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Gary MagneeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Деом ЖеромПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Jan Kral
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Патрис ЛуиЗащитник
-
56 Дебаст ЗеноЗащитник
-
14 Вертонген ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
11 Азар ТорганНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ример Брайн
История личных встреч
Эйпен
Андерлехт
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
85.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 9 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
19 матчей
10.5%
31.6%
57.9%
2 победы 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
15.8%
36.8%
47.4%
3 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
36
11
Голов в среднем за матч
3.6
1.22
Среднее время на гол
25
73
Всего голов
48
19
Голов в среднем за матч
2.53
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
35
90
Бомбардиры внутри турнира
Эйпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нуху Айзек
|2
|0.22
|Чарльз-Кук Риган
|2
|0.22
|Gary Magnee
|2 (1)
|0.22
|Yentil van Genechten
|2
|0.22
|Финнбогасон Альфред
|1
|0.11
|Пантович Милош
|1
|0.11
|Деом Жером
|1
|0.11
|Amadou Keita
|1
|0.11
|Алло Тедди
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|4 (1)
|0.44
|Дрейер Андерс
|2
|0.22
|Амузу Френсис
|2
|0.22
|Леони Тео
|1
|0.11
|Н'Диайе Мусса
|1
|0.11
|Вертонген Ян
|1
|0.11
|Васкес Луис
|1
|0.11
|Сарделла Киллиан
|0
|0
|Азар Торган
|0
|0
Карточки
Эйпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристи-Дэвис Исаак
|2
|0
|Нуруден Абдул Манаф
|2
|0
|Jan Kral
|2
|0
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|Дэвидсон Джейсон
|1
|0
|Пантович Милош
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Слонина Габриел
|1
|0
|Нуху Айзек
|1
|0
|Алло Тедди
|1
|0
|Amadou Keita
|1
|0
|Rune Paeshuyse
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дебаст Зено
|1
|1
|Вертонген Ян
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Леони Тео
|2
|0
|Васкес Луис
|2
|0
|Дрейер Андерс
|0
|1
|Дилейни Томас
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Азар Торган
|1
|0
|Диавара Амаду
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Сарделла Киллиан
|1
|0
|Арнстад Кристиан
|1
|0
|Н'Диайе Мусса
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Brian Riemer
|1
|0
Результаты матчей
Эйпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Андерлехт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Эйпен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Андерлехт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
6
Эйпен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Андерлехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
2
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
4
3
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
9%
1
10%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
4
36%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Пропущено
15
8
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
5
33%
2
25%
61-75
3
20%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Эйпен
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гент - Эйпен 2:1 Эйпен - Стандард 1:3 Мехелен - Эйпен 1:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
Кортрейк - Эйпен 1:3 Эйпен - Брюгге 0:5 Генк - Эйпен 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Эйпен - Марсель 1:0 Реймс - Эйпен 2:3 Эйпен - Шарлеруа 4:0 Алемания Ахен - Эйпен 3:1 Эйпен - Льеж ФК 0:1 Брюгге - Эйпен 7:0 Эйпен - Зульте-Варегем 1:5 Кортрейк - Эйпен 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 Гент - Эйпен 3:0 Эйпен - Остенде 4:4 Унион Сент-Жиллуаз - Эйпен 2:1
Андерлехт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Андерлехт - Брюгге 1:1 Кортрейк - Андерлехт 2:2 Генк - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 2:1
Андерлехт - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Андерлехт - Антверпен 1:0 Унион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 2:0 Андерлехт - Аякс 3:0 Андерлехт - Спарта Прага 0:6 Андерлехт - Локомотив Загреб 3:1 Андерлехт - ФКСБ 5:2 Уденаарде - Андерлехт 0:5 Андерлехт - Мехелен 2:3 АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0 Генк - Андерлехт 5:2 Андерлехт - АЗ Алкмаар 2:0 Андерлехт - Вестерло 0:0 Эйпен - Андерлехт 0:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2
Результаты матчей
Эйпен
Андерлехт
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Эйпен
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
35
26
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|5 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 2