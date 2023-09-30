  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
АХ Лёвен
1:2
Второй тайм: 82'
Стандард
0'
0:1
45' Гол
Канга Вилфрид
1:1
65' Гол
Мендиль Хамза
76' Желтая карточка
Nachon Nsingi
78' Желтая карточка
Плетинкс Эвауд
78' Желтая карточка
1:2
82' Гол

Ход матча

45'
0:1
Канга Вилфрид
(Альсате Стивен)
46'
Влитинк Тибо
Richie Sagrado
 
65'
Мендиль Хамза
(Торстейнссон Йон)
1:1
70'
 
Прайс Айзек
Фосси Марлон
70'
 
Cihan Canak
Дженепо Мусса
71'
 
О'Нил Эйден
Хэйден Айзак
76'
Nachon Nsingi
 
78'
Плетинкс Эвауд
 
78'
 
82'
1:2
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Стандард
4.66
Реклама, olimp.bet
3.65
Реклама, ligastavok.ru
3.92
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
16
Прево
Максенс
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
18
Мигель
Флориан
52
Richie
Sagrado
20
Мендиль
Хамза
8
Шрейверс
Сьебе
6
Дом
Джорен
88
Мазиз
Юссеф
7
Торстейнссон
Йон
43
Nachon
Nsingi
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
20
Бокади
Мервей
3
Nathan
Ngoy
13
Фосси
Марлон
17
Альсате
Стивен
11
Хэйден
Айзак
6
Кавабэ
Хаяо
19
Дженепо
Мусса
14
Канга
Вилфрид
18
Сова
Камал
АХ Лёвен
3-4-2-1
Стандард
3-5-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Стандард

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
3:2
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ТМК
0:1
ТМК
1:1
ТМС
1:2
ТМК
0:1
ТМК
1:2
ЛП
0:2
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:0

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.88
1.33

Среднее время на гол

102
67

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.5

Среднее время на гол

73
60

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.06
1.41

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
63

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 2 0.22
Торстейнссон Йон 2 0.22
Richie Sagrado 2 0.22
Мендиль Хамза 1 0.11
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.11
Рикка Федерико 1 0.11
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.11
Joel Schingtienne 1 0.11
Шрейверс Сьебе 1 (1) 0.11
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Nachon Nsingi 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 3 0.33
Кавабэ Хаяо 2 0.22
Драгус Денис 1 0.11
Сова Камал 1 0.11
Бокади Мервей 0 0
Альсате Стивен 0 0
Доннум Арон 0 0
Cihan Canak 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 5 1
Влитинк Тибо 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Richie Sagrado 2 0
Дом Джорен 1 0
Шрейверс Сьебе 1 0
Мертенс Матье 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 2 1
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Хефкенс Карл 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Доннум Арон 2 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Хэйден Айзак 1 0
Кавабэ Хаяо 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Драгус Денис 1 0
Мандл Ромейн 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Стандард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
АХ Лёвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Стандард
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
1
АХ Лёвен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Стандард
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
67%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 4
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
43%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
1
14%
61-75
2
14%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2
Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1
Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0

Результаты матчей

АХ Лёвен
Стандард

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
1
7
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 8 5 3 0 14 - 8 18
2.
Андерлехт
 9 5 3 1 13 - 9 18
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 5 1 2 15 - 11 16
4.
Брюгге
 8 4 3 1 21 - 8 15
5.
Антверпен
 8 3 4 1 13 - 4 13
6.
Генк
 8 3 4 1 12 - 6 13
7.
Сент-Трейден
 8 3 3 2 10 - 9 12
8.
Серкль Брюгге
 9 4 0 5 9 - 9 12
9.
РВДМ 47
 8 3 2 3 9 - 17 11
10.
Мехелен
 8 3 1 4 10 - 9 10
11.
Эйпен
 9 3 1 5 12 - 18 10
12.
АХ Лёвен
 1:1 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Стандард
 1:1 9 1 5 3 7 - 8 8
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Кортрейк
 9 1 2 6 8 - 21 5
16.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Брюгге
 4 2 2 0 13 - 5 8
4.
Антверпен
 4 2 2 0 7 - 0 8
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
Мехелен
 4 2 0 2 6 - 3 6
7.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
8.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
РВДМ 47
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 1:1 5 1 3 1 7 - 5 6
12.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Генк
 4 0 3 1 4 - 5 3
15.
Стандард
 1:1 4 0 2 2 1 - 3 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
6.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Сент-Трейден
 4 1 3 0 7 - 6 6
8.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
9.
Стандард
 1:1 5 1 3 1 6 - 5 6
10.
Антверпен
 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 1:1 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 5 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Стандард Nathan Ngoy 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Альсате Стивен сделал результативную передачу.
  • 45'
    Г О О О О Л - Канга Вилфрид бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    АХ Лёвен
    Ничья
    Стандард
    4.66
    Реклама, olimp.bet
    3.65
    Реклама, ligastavok.ru
    3.92
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч АХ Лёвен 1:2 Стандард онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    АХ Лёвен
    Стандард
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     