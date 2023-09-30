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  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
АХ Лёвен
1:2
Конец матча
Стандард
0'
0:1
43' Гол
Канга Вилфрид
1:1
64' Гол
Мендиль Хамза
75' Желтая карточка
Nachon Nsingi
77' Желтая карточка
Nathan Ngoy
77' Желтая карточка
Плетинкс Эвауд
1:2
80' Гол
Сова Камал
90'+4
16
Прево
Максенс
23
Joel
Schingtienne
28
Плетинкс
Эвауд
18
Мигель
Флориан
52
Richie
Sagrado
20
Мендиль
Хамза
8
Шрейверс
Сьебе
6
Дом
Джорен
88
Мазиз
Юссеф
7
Торстейнссон
Йон
43
Nachon
Nsingi
16
Бодар
Арно
4
Ванхесден
Зиньо
20
Бокади
Мервей
3
Nathan
Ngoy
13
Фосси
Марлон
17
Альсате
Стивен
11
Хэйден
Айзак
6
Кавабэ
Хаяо
19
Дженепо
Мусса
14
Канга
Вилфрид
18
Сова
Камал
АХ Лёвен
3-4-2-1
Стандард
3-5-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Стандард

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

17 матчей

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
3:2
ПДА
1:3
ПДА
2:1
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ТМК
0:1
ТМК
1:1
ТМС
1:2
ТМК
0:1
ТМК
1:2
ЛП
0:2
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:4
ЛЖ
2:0

Голы

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

0.88
1.33

Среднее время на гол

102
67

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.22
1.5

Среднее время на гол

73
60

Всего голов

18
24

Голов в среднем за матч

1.06
1.41

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

85
63

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 2 0.22
Торстейнссон Йон 2 0.22
Richie Sagrado 2 0.22
Мендиль Хамза 1 0.11
Nathaniel Opoku 1 (1) 0.11
Рикка Федерико 1 0.11
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.11
Joel Schingtienne 1 0.11
Шрейверс Сьебе 1 (1) 0.11
Мигель Флориан 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Кийине Софиан 0 0
Nachon Nsingi 0 0
Стандард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Канга Вилфрид 3 0.33
Кавабэ Хаяо 2 0.22
Сова Камал 2 0.22
Драгус Денис 1 0.11
Бокади Мервей 0 0
Альсате Стивен 0 0
Доннум Арон 0 0
Cihan Canak 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендиль Хамза 5 1
Влитинк Тибо 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Кийине Софиан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Плетинкс Эвауд 2 0
Ezechiel Banzuzi 2 0
Nachon Nsingi 2 0
Richie Sagrado 2 0
Дом Джорен 1 0
Шрейверс Сьебе 1 0
Мертенс Матье 1 0
Стандард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan Ngoy 3 1
Альсате Стивен 1 1
Баликвиша Вильям 1 1
Хефкенс Карл 2 0
Ванхесден Зиньо 2 0
Доннум Арон 2 0
Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
Хэйден Айзак 1 0
Кавабэ Хаяо 1 0
Канга Вилфрид 1 0
Драгус Денис 1 0
Мандл Ромейн 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Стандард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
АХ Лёвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Стандард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

3
1
АХ Лёвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Стандард
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

7
3

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
67%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
3
38%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

16
8
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
19%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2
Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1
Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0

Результаты матчей

АХ Лёвен
Стандард

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:2
3 раза 33%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Стандард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
7
1.5
Больше Меньше
2
7
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 8 5 3 0 14 - 8 18
2.
Андерлехт
 9 5 3 1 13 - 9 18
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 8 5 1 2 15 - 11 16
4.
Брюгге
 8 4 3 1 21 - 8 15
5.
Антверпен
 0:0 9 3 5 1 13 - 4 14
6.
Генк
 8 3 4 1 12 - 6 13
7.
Сент-Трейден
 8 3 3 2 10 - 9 12
8.
Серкль Брюгге
 9 4 0 5 9 - 9 12
9.
РВДМ 47
 8 3 2 3 9 - 17 11
10.
Мехелен
 0:0 9 3 2 4 10 - 9 11
11.
Эйпен
 9 3 1 5 12 - 18 10
12.
Стандард
 9 2 4 3 8 - 8 10
13.
АХ Лёвен
 9 2 3 4 12 - 16 9
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 4 3 7 - 11 7
15.
Кортрейк
 9 1 2 6 8 - 21 5
16.
Вестерло
 8 0 2 6 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 4 3 1 0 6 - 3 10
2.
Гент
 4 3 1 0 9 - 6 10
3.
Брюгге
 4 2 2 0 13 - 5 8
4.
Антверпен
 0:0 4 2 2 0 7 - 0 8
5.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 2 1 1 9 - 5 7
6.
Мехелен
 0:0 5 2 1 2 6 - 3 7
7.
Серкль Брюгге
 4 2 0 2 4 - 4 6
8.
Сент-Трейден
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
РВДМ 47
 4 2 0 2 5 - 8 6
10.
Спортинг Шарлеруа
 4 1 3 0 4 - 3 6
11.
АХ Лёвен
 5 1 2 2 7 - 6 5
12.
Кортрейк
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Эйпен
 5 1 1 3 7 - 14 4
14.
Генк
 4 0 3 1 4 - 5 3
15.
Стандард
 4 0 2 2 1 - 3 2
16.
Вестерло
 4 0 0 4 3 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 4 3 1 0 8 - 1 10
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 4 3 0 1 6 - 6 9
3.
Гент
 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Стандард
 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Брюгге
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Эйпен
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Сент-Трейден
 4 1 3 0 7 - 6 6
9.
Серкль Брюгге
 5 2 0 3 5 - 5 6
10.
Антверпен
 0:0 5 1 3 1 6 - 4 6
11.
РВДМ 47
 4 1 2 1 4 - 9 5
12.
Мехелен
 0:0 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
АХ Лёвен
 4 1 1 2 5 - 10 4
14.
Вестерло
 4 0 2 2 4 - 6 2
15.
Спортинг Шарлеруа
 4 0 1 3 3 - 8 1
16.
Кортрейк
 4 0 0 4 2 - 13 0
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  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Койта Абубакари 6
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 5 (2)
Унион Сент-Жиллуаз Эккерт Айенса Деннис 5 (1)
Антверпен Янссен Винсент 5
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 5
Кортрейк Nayel Mehssatou 5
Стандард Nathan Ngoy 1 3
Кортрейк Авенатти Фелипе 1 2
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Г О О О О Л - Мендиль Хамза бьет в цель!
    • 46'
      Richie Sagrado уходит с поля. Влитинк Тибо выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Альсате Стивен сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Канга Вилфрид бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч АХ Лёвен 1:2 Стандард онлайн

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