Тур: 9. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
0:1
43' ГолКанга Вилфрид
1:1
64' ГолМендиль Хамза
75' Желтая карточкаNachon Nsingi
77' Желтая карточкаNathan Ngoy
77' Желтая карточкаПлетинкс Эвауд
1:2
80' ГолСова Камал
90'+4
Ход матча
43'
0:1
64'
75'
77'
77'
80'
1:2
88
Мазиз
Юссеф
16
Бодар
Арно
13
Фосси
Марлон
11
Хэйден
Айзак
18
Сова
Камал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Мисао КентоПолузащитник
-
77 Влитинк ТибоНападающий
- Нападающий
-
15 Н'Дри КонанНападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Бодар АрноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Фосси МарлонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Сова КамалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
24 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Cihan Canak
-
10 Noah Ohio
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
АХ Лёвен
Стандард
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
17 матчей
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
0.88
1.33
Среднее время на гол
102
67
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.22
1.5
Среднее время на гол
73
60
Всего голов
18
24
Голов в среднем за матч
1.06
1.41
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
85
63
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|2
|0.22
|Торстейнссон Йон
|2
|0.22
|Richie Sagrado
|2
|0.22
|Мендиль Хамза
|1
|0.11
|Nathaniel Opoku
|1 (1)
|0.11
|Рикка Федерико
|1
|0.11
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.11
|Joel Schingtienne
|1
|0.11
|Шрейверс Сьебе
|1 (1)
|0.11
|Мигель Флориан
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Кийине Софиан
|0
|0
|Nachon Nsingi
|0
|0
Стандард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канга Вилфрид
|3
|0.33
|Кавабэ Хаяо
|2
|0.22
|Сова Камал
|2
|0.22
|Драгус Денис
|1
|0.11
|Бокади Мервей
|0
|0
|Альсате Стивен
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Cihan Canak
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендиль Хамза
|5
|1
|Влитинк Тибо
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Кийине Софиан
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Плетинкс Эвауд
|2
|0
|Ezechiel Banzuzi
|2
|0
|Nachon Nsingi
|2
|0
|Richie Sagrado
|2
|0
|Дом Джорен
|1
|0
|Шрейверс Сьебе
|1
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
Стандард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan Ngoy
|3
|1
|Альсате Стивен
|1
|1
|Баликвиша Вильям
|1
|1
|Хефкенс Карл
|2
|0
|Ванхесден Зиньо
|2
|0
|Доннум Арон
|2
|0
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|Хэйден Айзак
|1
|0
|Кавабэ Хаяо
|1
|0
|Канга Вилфрид
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Мандл Ромейн
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Стандард
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
АХ Лёвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Стандард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
1
АХ Лёвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Стандард
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
7
3
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
3
43%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
3
60%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
10
3
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
2
67%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
2
25%
16-30
3
25%
3
38%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Пропущено
16
8
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
38%
16-30
5
31%
0
0%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
19%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мехелен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Гент 1:1 АХ Лёвен - Кортрейк 3:0 Эйпен - АХ Лёвен 3:1
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 5:1 АХ Лёвен - РВДМ 47 1:2 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 1:1 Лестер - АХ Лёвен 4:2 АХ Лёвен - Васланд-Беверен 5:1 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен - Тинен 4:0 АХ Лёвен - Расинг Мехелен 3:0 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 9:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Остенде - АХ Лёвен 0:4 АХ Лёвен - Мехелен 4:1 Генк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Андерлехт 0:2
Стандард
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Стандард - Вестерло 0:0 Эйпен - Стандард 1:3 Стандард - РВДМ 47 1:1 Кортрейк - Стандард 1:1
Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Стандард 1:1 Стандард - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Мец - Стандард 2:2 Стандард - Герта 1:1 Фортуна Ситтард - Стандард 0:1 Гент - Стандард 3:1 Стандард - Серкль Брюгге 0:4 Вестерло - Стандард 3:0 Стандард - Вестерло 2:2 Стандард - Гент 1:2 Серкль Брюгге - Стандард 0:0 АХ Лёвен - Стандард 3:2 Стандард - Шарлеруа 3:1 Стандард - Генк 2:0
Результаты матчей
АХ Лёвен
Стандард
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:2
3 раза 33%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Стандард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|2.
|9
|5
|3
|1
|13 - 9
|18
|3.
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|21 - 8
|15
|5.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|13 - 4
|14
|6.
|8
|3
|4
|1
|12 - 6
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|8.
|9
|4
|0
|5
|9 - 9
|12
|9.
|8
|3
|2
|3
|9 - 17
|11
|10.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|10 - 9
|11
|11.
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|8 - 8
|10
|13.
|9
|2
|3
|4
|12 - 16
|9
|14.
|8
|1
|4
|3
|7 - 11
|7
|15.
|9
|1
|2
|6
|8 - 21
|5
|16.
|8
|0
|2
|6
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|3.
|4
|2
|2
|0
|13 - 5
|8
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 0
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|6.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|5 - 8
|6
|10.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|7 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|15.
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 3
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 5
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|4 - 9
|5
|12.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|14.
|4
|0
|2
|2
|4 - 6
|2
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|2 - 13
|0
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|6
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|5 (2)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эккерт Айенса Деннис
|5 (1)
|Антверпен
|Янссен Винсент
|5
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 5
|Кортрейк
|Nayel Mehssatou
|5
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 3
|Кортрейк
|Авенатти Фелипе
|1 2
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 2