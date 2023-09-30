Тур: 7. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Камфуис Йочем
2:0
Второй тайм: 63'
0'
33' Желтая карточкаНаубер Геррит
39' Undefined phrase: football_event_Минте Янкуба
1:0
45' ГолМинте Янкуба
2:0
56' ГолСтенгс Келвин
Ход матча
33'
39'
45'
56'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 0
-
3 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
281 Количество передач 153
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
14
Пайшао
Игор
25
Амофа
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Лопес МаркосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Вратарь
-
15 Джеймс ДеанЗащитник
- Полузащитник
-
17 Серра ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Саатоф ПимПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Со СиллаНападающий
-
32 Батен ТибоНападающий
-
26 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
12
Голов в среднем за матч
4.17
1.71
Среднее время на гол
21
52
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.43
0.83
Среднее время на гол
63
108
Всего голов
35
17
Голов в среднем за матч
2.69
1.31
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
33
68
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|11 (1)
|1.57
|Пайшао Игор
|4
|0.57
|Минте Янкуба
|3
|0.43
|Виффер Матс
|2
|0.29
|Стенгс Келвин
|1
|0.14
|Тимбер Квинтен
|1
|0.14
|Лингр Ондржей
|1
|0.14
|Иванушец Лука
|1
|0.14
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.14
|Уэда Аясэ
|1
|0.14
|Сейер Лео
|1
|0.14
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Ганцко Давид
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромменс Филипп
|3 (1)
|0.43
|Эдвардсен Оливер
|3
|0.43
|Кюйперс Бас
|2
|0.29
|Со Силла
|2
|0.29
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.14
|Льянсана Энрик
|1
|0.14
|Дейл Матс
|0
|0
|Эдвардсен Виктор
|0
|0
|Адеканье Бобби
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Ниукоп Барт
|0
|1
|Ганцко Давид
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амофа Джамал
|3
|1
|Адеканье Бобби
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Крамер Йорис
|1
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
10
Фейеноорд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
12
2
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
100%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
22%
76-90
Забито
11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
23
12
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
5
22%
1
8%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
1
4%
4
33%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
4
17%
3
25%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5
Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2
Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0
Результаты матчей
Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс
Точный счет
6:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
6
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
6:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
6
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
51
33
42
33
42
15
33
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 1
|18
|2.
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|28 - 5
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|0:2 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|14 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 0
|9
|3.
|0:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|11 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|8 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5
|Фейеноорд
|Пайшао Игор
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 3
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Спарта Роттердам
|Бакари Саид
|3
|Эксельсиор
|Загре Артур
|3