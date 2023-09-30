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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем
Фейеноорд
2:0
Второй тайм: 63'
Гоу Эхед Иглс
0'
33' Желтая карточка
Наубер Геррит
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Минте Янкуба
1:0
45' Гол
Минте Янкуба
2:0
56' Гол
Стенгс Келвин

Ход матча

33'
 
Наубер Геррит
39'
Минте Янкуба
 
45'
Минте Янкуба
(Гертрейда Лютсхарел)
1:0
56'
Стенгс Келвин
(Хартман Квилиндси)
2:0
61'
 
Льянсана Энрик
Линторст Эверт

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 0
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 281 Количество передач 153
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Фейеноорд
Ничья
Гоу Эхед Иглс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
3
Наубер
Геррит
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
Фейеноорд
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
3:0
ТМК
7:4
Э
3:4
Э
0:1
Э
2:0
Э
8:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:4
К
2:0
Э
5:0
Э
2:2
К
2:1

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

4.17
1.71

Среднее время на гол

21
52

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.83

Среднее время на гол

63
108

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

2.69
1.31

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

33
68

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 11 (1) 1.57
Пайшао Игор 4 0.57
Минте Янкуба 3 0.43
Виффер Матс 2 0.29
Стенгс Келвин 1 0.14
Тимбер Квинтен 1 0.14
Лингр Ондржей 1 0.14
Иванушец Лука 1 0.14
Гертрейда Лютсхарел 1 0.14
Уэда Аясэ 1 0.14
Сейер Лео 1 0.14
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Ганцко Давид 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромменс Филипп 3 (1) 0.43
Эдвардсен Оливер 3 0.43
Кюйперс Бас 2 0.29
Со Силла 2 0.29
Виллюмссон Виллюм 1 0.14
Льянсана Энрик 1 0.14
Дейл Матс 0 0
Эдвардсен Виктор 0 0
Адеканье Бобби 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Ниукоп Барт 0 1
Ганцко Давид 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 3 1
Адеканье Бобби 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
10
Фейеноорд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

12
2
6 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
3
25%
0
0%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
100%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
22%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

23
12
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
5
22%
1
8%
1-15
5
22%
1
8%
16-30
1
4%
4
33%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
4
17%
3
25%
61-75
4
17%
3
25%
76-90

Пропущено

5
12
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
1
20%
4
33%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5
Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2
Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0

Результаты матчей

Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

6:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

6
2 раза 67%
0
1 раз 33%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

6:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

6
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
2
1
3.5
1
2
2
1
4.5
2
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
3
3
4
2
2.5
3
3
4
2
3.5
1
5
3
3
4.5
2
4
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 1 18
2.
Фейеноорд
 2:0 Заявка 7 5 2 0 28 - 5 17
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
4.
Твенте
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 0 4 9 - 16 6
13.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
14.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
15.
Витесс
 Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
16.
Утрехт
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
17.
Волендам
 Заявка 5 0 1 4 5 - 13 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 6 0 1 5 4 - 18 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 2:0 Заявка 4 3 1 0 14 - 2 10
2.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 9 - 0 9
3.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
4.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Утрехт
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 2:0 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Витесс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 0:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
18.
Волендам
 Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 11 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
Фейеноорд Пайшао Игор 4 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 3
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Эксельсиор Загре Артур 3
Весь список
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