  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 47500 Главный судья: Камфуис Йочем
Фейеноорд
3:1
Конец матча
Гоу Эхед Иглс
0'
33' Желтая карточка
Наубер Геррит
39' Undefined phrase: football_event_
Минте Янкуба
1:0
45' Гол
Минте Янкуба
2:0
56' Гол
Стенгс Келвин
66' Желтая карточка
Пайшао Игор
75' Желтая карточка
Амофа Джамал
3:0
76' Гол
Хименес Сантьяго Томас
3:1
85' Гол
Со Силла
90'+4

Ход матча

33'
 
Наубер Геррит
39'
Минте Янкуба
 
45'
Минте Янкуба
(Гертрейда Лютсхарел)
1:0
56'
Стенгс Келвин
(Хартман Квилиндси)
2:0
60'
 
Льянсана Энрик
Линторст Эверт
66'
Пайшао Игор
 
75'
 
Амофа Джамал
76'
Хименес Сантьяго Томас
(Стенгс Келвин)
3:0
78'
Лингр Ондржей
Стенгс Келвин
 
78'
Уэда Аясэ
Хименес Сантьяго Томас
 
79'
 
Со Силла
Эдвардсен Виктор
79'
 
Саатоф Пим
Амофа Джамал
79'
 
Фернандес Рашаан
Эдвардсен Оливер
83'
Дилросун Джавайро
Минте Янкуба
 
83'
Ван Ден Белт Томас
Тимбер Квинтен
 
83'
Лопес Маркос
Хартман Квилиндси
 
85'
3:1
Со Силла
(Дейл Матс)

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 12 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 0
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 592 Количество передач 358
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
10
Стенгс
Келвин
14
Пайшао
Игор
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
3
Наубер
Геррит
5
Кюйперс
Бас
8
Линторст
Эверт
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
Фейеноорд
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.5%
15.4%
23.1%
8 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
3:0
ТМК
7:4
Э
3:4
Э
0:1
Э
2:0
Э
8:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:4
К
2:0
Э
5:0
Э
2:2
К
2:1

Голы

Всего голов

25
12

Голов в среднем за матч

4.17
1.71

Среднее время на гол

21
52

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.43
0.83

Среднее время на гол

63
108

Всего голов

35
17

Голов в среднем за матч

2.69
1.31

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

33
68

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 12 (1) 1.71
Пайшао Игор 4 0.57
Минте Янкуба 3 0.43
Стенгс Келвин 2 0.29
Виффер Матс 2 0.29
Тимбер Квинтен 1 0.14
Лингр Ондржей 1 0.14
Иванушец Лука 1 0.14
Гертрейда Лютсхарел 1 0.14
Уэда Аясэ 1 0.14
Сейер Лео 1 0.14
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Ганцко Давид 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Со Силла 3 0.43
Ромменс Филипп 3 (1) 0.43
Эдвардсен Оливер 3 0.43
Кюйперс Бас 2 0.29
Виллюмссон Виллюм 1 0.14
Льянсана Энрик 1 0.14
Дейл Матс 0 0
Эдвардсен Виктор 0 0
Адеканье Бобби 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Велленройтер Тимон 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Ниукоп Барт 0 1
Ганцко Давид 1 0
Пайшао Игор 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амофа Джамал 4 1
Адеканье Бобби 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Дейл Матс 2 0
Крамер Йорис 1 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
10
Фейеноорд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Гоу Эхед Иглс
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
3
20%
2
67%
61-75
2
13%
1
33%
76-90

Пропущено

3
12
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
2
17%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
5
42%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
3
25%
76-90

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
18%
1
10%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
4
40%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

26
13
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
5
19%
1
8%
1-15
5
19%
1
8%
16-30
2
8%
4
31%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
4
15%
3
23%
61-75
5
19%
4
31%
76-90

Пропущено

6
15
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
1
17%
2
13%
31-45
1
17%
5
33%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
2
33%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5
Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1 Хоффенхайм - Фейеноорд 4:2 Фейеноорд - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Фейеноорд - Брюгге 2:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 Фейеноорд - Витесс 0:1 Эммен - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Эксельсиор - Фейеноорд 0:2 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 3:0 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2
Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1 Гоу Эхед Иглс - Боруссия-2 Д 0:2 Гоу Эхед Иглс - Мамелоди Сандаунс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Ден Бош 2:1 Гоу Эхед Иглс - Брюгге 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПАОК 2:1 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 1:1 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0

Результаты матчей

Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс

Точный счет

6:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

6
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

6:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

6
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
2.5
2
2
3.5
1
2
2
2
4.5
2
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
6
1
1.5
3
4
5
2
2.5
3
4
4
3
3.5
1
6
3
4
4.5
2
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 7 7 0 0 22 - 1 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
4.
Твенте
 Заявка 6 5 0 1 13 - 4 15
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Херенвен
 Заявка 6 2 0 4 9 - 16 6
13.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 5 - 13 6
14.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 7 - 13 5
15.
Утрехт
 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 14 4
16.
Витесс
 Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
17.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 7 0 2 5 4 - 18 2
18.
Волендам
 0:2 Заявка 6 0 1 5 5 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 4 4 0 0 11 - 0 12
2.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
3.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
4.
Твенте
 Заявка 3 3 0 0 7 - 2 9
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Волендам
 0:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Утрехт
 0:0 Заявка 3 0 1 2 1 - 7 1
17.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
18.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Витесс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
10.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 5 - 9 3
11.
Утрехт
 0:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
13.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 0:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
Фейеноорд Пайшао Игор 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
  • 94'
    Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Фейеноорд: 62%, Гоу Эхед Иглс: 38%.
  • 93'
    Гоу Эхед Иглс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Фейеноорд контролирует мяч.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фейеноорд 3:1 Гоу Эхед Иглс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     