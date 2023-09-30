Тур: 9. Стадион: Лавантталь Арена.
2:0
Перерыв
0'
1:0
25' ГолMohamed Bamba
2:0
40' ГолРидер Флориан
42' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
45' Желтая карточкаАндраде Андреас
45' Желтая карточкаВерачниг Николас
Ход матча
25'
40'
45'
45'
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
24
Хавель
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Жуль РобертНападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
11 Коне МуссаНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбергер
ЛАСК
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
21.7%
17.4%
60.9%
5 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
4.3%
43.5%
52.2%
1 победа 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.83
0.91
Среднее время на гол
108
99
Всего голов
19
29
Голов в среднем за матч
1.73
2.42
Среднее время на гол
52
37
Всего голов
29
39
Голов в среднем за матч
1.26
1.7
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
71
53
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mohamed Bamba
|5 (1)
|0.56
|Augustine Boakye
|2
|0.22
|Циммерманн Бернхард
|2 (2)
|0.22
|Балло Тьерно
|2
|0.22
|Забитцер Томас
|1
|0.11
|Ридер Флориан
|1
|0.11
|Омич Эрвин
|1
|0.11
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Писингер Симон
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|3
|0.33
|Хавель Элиас
|2
|0.22
|Цирайс Филипп
|2
|0.22
|Флеккер Флориан
|1
|0.11
|Любичич Марин
|1
|0.11
|Гойгингер Томас
|1
|0.11
|Люкенедер Феликс
|1
|0.11
|Хорват Саша
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верачниг Николас
|4
|0
|Augustine Boakye
|2
|1
|Алтунашвили Сандро
|2
|0
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Баумгартнер Доминик
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Mohamed Bamba
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
|Манфред Шмид
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|4
|0
|Хорват Саша
|4
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ЛАСК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
1
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ЛАСК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
7
Вольфсбергер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
ЛАСК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
4
33%
3
27%
76-90
Пропущено
14
5
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
60%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3
Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0
ЛАСК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3
ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0
Результаты матчей
Вольфсбергер
ЛАСК
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:0
4 раза 50%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
31
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
44
44
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|9
|7
|1
|1
|21 - 5
|22
|2.
|8
|5
|3
|0
|15 - 5
|18
|3.
|0:2
|9
|4
|3
|2
|11 - 7
|15
|4.
|0:0
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|5.
|2:0
|9
|3
|4
|2
|14 - 14
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|12 - 14
|12
|7.
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|8.
|8
|2
|4
|2
|15 - 9
|10
|9.
|0:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 19
|9
|10.
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|11.
|8
|1
|2
|5
|10 - 18
|5
|12.
|0:3
|9
|0
|2
|7
|5 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|2.
|3:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|4.
|2:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|5
|1
|3
|1
|9 - 6
|6
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|4
|1
|1
|2
|5 - 11
|4
|9.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 9
|3
|10.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|11.
|4
|0
|1
|3
|6 - 11
|1
|12.
|0:3
|5
|0
|0
|5
|2 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|5
|4
|1
|0
|14 - 4
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|5.
|2:0
|4
|1
|3
|0
|8 - 7
|6
|6.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|12.
|0:3
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Зальцбург
|Конате Карим
|4 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|4
|ЛАСК
|Хорват Саша
|4