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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Вольфсбергер
2:0
Перерыв
ЛАСК
0'
1:0
25' Гол
Mohamed Bamba
2:0
40' Гол
Ридер Флориан
42' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
45' Желтая карточка
Андраде Андреас
45' Желтая карточка
Верачниг Николас
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
4
Кеннеди
Скотт
17
Верачниг
Николас
3
Шерцер
Йонатан
6
Тиджани
Самсон
19
Алтунашвили
Сандро
23
Ридер
Флориан
12
Mohamed
Bamba
20
Augustine
Boakye
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
4
Таловеров
Максим
16
Андраде
Андреас
29
Флеккер
Флориан
18
Йовичич
Бранко
30
Хорват
Саша
2
Белло
Джордж
9
Любичич
Марин
10
Жуль
Роберт
24
Хавель
Элиас
Вольфсбергер
3-4-1-2
ЛАСК
3-4-3

История личных встреч

Вольфсбергер
ЛАСК

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

21.7%
17.4%
60.9%
5 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

4.3%
43.5%
52.2%
1 победа 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Б
4:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:1
К
0:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
3:3
ЭЛ
2:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.83
0.91

Среднее время на гол

108
99

Всего голов

19
29

Голов в среднем за матч

1.73
2.42

Среднее время на гол

52
37

Всего голов

29
39

Голов в среднем за матч

1.26
1.7

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

71
53

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mohamed Bamba 5 (1) 0.56
Augustine Boakye 2 0.22
Циммерманн Бернхард 2 (2) 0.22
Балло Тьерно 2 0.22
Забитцер Томас 1 0.11
Ридер Флориан 1 0.11
Омич Эрвин 1 0.11
Баумгартнер Доминик 0 0
Писингер Симон 0 0
Верачниг Николас 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 3 0.33
Хавель Элиас 2 0.22
Цирайс Филипп 2 0.22
Флеккер Флориан 1 0.11
Любичич Марин 1 0.11
Гойгингер Томас 1 0.11
Люкенедер Феликс 1 0.11
Хорват Саша 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верачниг Николас 4 0
Augustine Boakye 2 1
Алтунашвили Сандро 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Писингер Симон 1 0
Баумгартнер Доминик 1 0
Балло Тьерно 1 0
Mohamed Bamba 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0
Манфред Шмид 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 4 0
Хорват Саша 4 0
Йовичич Бранко 4 0
Стойкович Филип 2 0
Реннер Рене 2 0
Любич Иван 2 0
Люкенедер Феликс 1 0
Белло Джордж 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Таловеров Максим 1 0
Хавель Элиас 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ЛАСК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
1
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ЛАСК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
Вольфсбергер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
ЛАСК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
75%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
17%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
4
36%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
4
33%
3
27%
76-90

Пропущено

14
5
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
3
60%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
20%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3
Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0
ЛАСК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3
ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0

Результаты матчей

Вольфсбергер
ЛАСК

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:0
4 раза 50%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
3
1
1.5
1
2
2
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
4
4
2
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3:0 9 7 1 1 21 - 5 22
2.
Штурм Грац
 8 5 3 0 15 - 5 18
3.
ЛАСК
 0:2 9 4 3 2 11 - 7 15
4.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 3 5 1 13 - 9 14
5.
Вольфсбергер
 2:0 9 3 4 2 14 - 14 13
6.
Хартберг
 8 3 3 2 12 - 14 12
7.
Альтах
 8 3 2 3 9 - 11 11
8.
Рапид Вена
 8 2 4 2 15 - 9 10
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 9 2 3 4 11 - 19 9
10.
Аустрия Вена
 8 1 2 5 6 - 13 5
11.
Сваровски Тироль
 8 1 2 5 10 - 18 5
12.
Аустрия Лустенау
 0:3 9 0 2 7 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:2 5 3 2 0 7 - 1 11
2.
Зальцбург
 3:0 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Штурм Грац
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Вольфсбергер
 2:0 5 2 1 2 6 - 7 7
5.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хартберг
 4 1 1 2 5 - 11 4
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 4 0 3 1 4 - 9 3
10.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 0:3 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3:0 5 4 1 0 14 - 4 13
2.
Штурм Грац
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Хартберг
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Вольфсбергер
 2:0 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 5 2 0 3 7 - 10 6
7.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
9.
ЛАСК
 0:2 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Аустрия Вена
 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 0:3 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 5
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
ЛАСК Хорват Саша 4
Весь список
  • 27'
    Тиджани Самсон уходит с поля. Ляйтгеб Марио выходит вместо него
  • 25'
    Augustine Boakye сделал результативную передачу.
  • 25'
    Г О О О О Л - Mohamed Bamba бьет в цель!
  • 11'
    Жуль Роберт сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Любичич Марин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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