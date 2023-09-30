Тур: 9. Стадион: Лавантталь Арена.
2:1
Конец матча
0'
1:0
25' ГолMohamed Bamba
2:0
40' ГолРидер Флориан
42' Желтая карточкаБаумгартнер Доминик
45' Желтая карточкаАндраде Андреас
45' Желтая карточкаВерачниг Николас
73' Вторая желтая карточкаВерачниг Николас
73' Желтая карточкаХорват Саша
75' Желтая карточкаMohamed Bamba
76' Красная карточкаМанфред Шмид
81' Желтая карточкаЦирайс Филипп
2:1
84' ПенальтиГойгингер Томас
90'+6
Ход матча
25'
40'
45'
45'
73'
73'
75'
76'
81'
84'
2:1
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
24
Хавель
Элиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмид Манфред
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Жуль РобертНападающий
-
24 Хавель ЭлиасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ба СануссуЗащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
11 Коне МуссаНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбергер
ЛАСК
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед
23 матча
21.7%
17.4%
60.9%
5 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
4.3%
43.5%
52.2%
1 победа 10 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.83
0.91
Среднее время на гол
108
99
Всего голов
19
29
Голов в среднем за матч
1.73
2.42
Среднее время на гол
52
37
Всего голов
29
39
Голов в среднем за матч
1.26
1.7
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
71
53
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mohamed Bamba
|5 (1)
|0.56
|Augustine Boakye
|2
|0.22
|Циммерманн Бернхард
|2 (2)
|0.22
|Балло Тьерно
|2
|0.22
|Забитцер Томас
|1
|0.11
|Ридер Флориан
|1
|0.11
|Омич Эрвин
|1
|0.11
|Баумгартнер Доминик
|0
|0
|Писингер Симон
|0
|0
|Ибертсбергер Лукас
|0
|0
|Верачниг Николас
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|3
|0.33
|Хавель Элиас
|2
|0.22
|Цирайс Филипп
|2
|0.22
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.22
|Флеккер Флориан
|1
|0.11
|Любичич Марин
|1
|0.11
|Люкенедер Феликс
|1
|0.11
|Хорват Саша
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верачниг Николас
|5
|1
|Augustine Boakye
|2
|1
|Манфред Шмид
|1
|1
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Алтунашвили Сандро
|2
|0
|Mohamed Bamba
|2
|0
|Ляйтгеб Марио
|1
|0
|Писингер Симон
|1
|0
|Балло Тьерно
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Pascal Muller
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хорват Саша
|5
|0
|Жуль Роберт
|4
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Стойкович Филип
|2
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Цирайс Филипп
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Мустафа Ибрагим
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
ЛАСК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
2
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ЛАСК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
7
Вольфсбергер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
ЛАСК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90
Пропущено
15
7
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
57%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3
Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0
ЛАСК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3
ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0
Результаты матчей
Вольфсбергер
ЛАСК
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
45
27
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3