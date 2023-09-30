  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Вольфсбергер
2:1
Конец матча
ЛАСК
0'
1:0
25' Гол
Mohamed Bamba
2:0
40' Гол
Ридер Флориан
42' Желтая карточка
Баумгартнер Доминик
45' Желтая карточка
Андраде Андреас
45' Желтая карточка
Верачниг Николас
73' Вторая желтая карточка
Верачниг Николас
73' Желтая карточка
Хорват Саша
75' Желтая карточка
Mohamed Bamba
76' Красная карточка
Манфред Шмид
81' Желтая карточка
Цирайс Филипп
2:1
84' Пенальти
Гойгингер Томас
90'+6
1
Бонманн
Хендрик
22
Баумгартнер
Доминик
8
Писингер
Симон
4
Кеннеди
Скотт
17
Верачниг
Николас
3
Шерцер
Йонатан
6
Тиджани
Самсон
19
Алтунашвили
Сандро
23
Ридер
Флориан
12
Mohamed
Bamba
20
Augustine
Boakye
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
4
Таловеров
Максим
16
Андраде
Андреас
29
Флеккер
Флориан
18
Йовичич
Бранко
30
Хорват
Саша
2
Белло
Джордж
9
Любичич
Марин
10
Жуль
Роберт
24
Хавель
Элиас
Вольфсбергер
3-4-1-2
ЛАСК
3-4-3

История личных встреч

Вольфсбергер
ЛАСК

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
6 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 8 побед

23 матча

21.7%
17.4%
60.9%
5 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

4.3%
43.5%
52.2%
1 победа 10 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.1%
39.1%
34.8%
6 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

Б
4:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:4
Б
2:1
К
0:1
Б
0:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
3:3
Б
1:3
Б
0:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
2:0
Б
1:3
Б
0:3
Б
2:0
Б
0:0
ТМК
3:3
ЭЛ
2:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.83
0.91

Среднее время на гол

108
99

Всего голов

19
29

Голов в среднем за матч

1.73
2.42

Среднее время на гол

52
37

Всего голов

29
39

Голов в среднем за матч

1.26
1.7

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

71
53

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mohamed Bamba 5 (1) 0.56
Augustine Boakye 2 0.22
Циммерманн Бернхард 2 (2) 0.22
Балло Тьерно 2 0.22
Забитцер Томас 1 0.11
Ридер Флориан 1 0.11
Омич Эрвин 1 0.11
Баумгартнер Доминик 0 0
Писингер Симон 0 0
Ибертсбергер Лукас 0 0
Верачниг Николас 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 3 0.33
Хавель Элиас 2 0.22
Цирайс Филипп 2 0.22
Гойгингер Томас 2 (1) 0.22
Флеккер Флориан 1 0.11
Любичич Марин 1 0.11
Люкенедер Феликс 1 0.11
Хорват Саша 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верачниг Николас 5 1
Augustine Boakye 2 1
Манфред Шмид 1 1
Баумгартнер Доминик 2 0
Алтунашвили Сандро 2 0
Mohamed Bamba 2 0
Ляйтгеб Марио 1 0
Писингер Симон 1 0
Балло Тьерно 1 0
Омич Эрвин 1 0
Pascal Muller 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хорват Саша 5 0
Жуль Роберт 4 0
Йовичич Бранко 4 0
Стойкович Филип 2 0
Реннер Рене 2 0
Любич Иван 2 0
Цирайс Филипп 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Андраде Андреас 1 0
Белло Джордж 1 0
Мустафа Ибрагим 1 0
Таловеров Максим 1 0
Хавель Элиас 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
ЛАСК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
2
Вольфсбергер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ЛАСК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
7
Вольфсбергер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
ЛАСК
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
4
50%
0
0%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

8
7
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
13%
2
29%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
100%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
14%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
4
33%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
4
33%
76-90

Пропущено

15
7
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
4
57%
16-30
2
13%
1
14%
31-45
3
20%
1
14%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Рид - Вольфсбергер 1:2 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 2:3 Рапид Вена - Вольфсбергер 3:3 Вольфсбергер - Хартберг 0:3
Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 Куфштайн - Вольфсбергер 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Дебрецен 1:0 Динамо Киев - Вольфсбергер 8:0 Вольфсбергер - Жилина 2:2 Леобен - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Атус Велден - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Рид - Вольфсбергер 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 2:0
ЛАСК
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3
ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Штурм Грац - ЛАСК 2:0 ЛАСК - Рапид Вена 1:1 Рёфикс Рётис - ЛАСК 0:6 ЛАСК - Фёрст Вена 4:2 ЛАСК - Дебрецен 4:2 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 ЛАСК - Мюнхен-1860 2:0 ЛАСК - Адмира 5:2 Pregarten - ЛАСК 0:7 Штурм-2 - ЛАСК 2:0

Результаты матчей

Вольфсбергер
ЛАСК

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:0
4 раза 44%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 9 7 1 1 22 - 5 22
2.
Штурм Грац
 8 5 3 0 15 - 5 18
3.
ЛАСК
 9 4 3 2 12 - 7 15
4.
Аустрия Клагенфурт
 9 3 5 1 13 - 9 14
5.
Вольфсбергер
 9 3 4 2 14 - 15 13
6.
Хартберг
 8 3 3 2 12 - 14 12
7.
Альтах
 8 3 2 3 9 - 11 11
8.
Рапид Вена
 8 2 4 2 15 - 9 10
9.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 3 4 11 - 19 9
10.
Аустрия Вена
 8 1 2 5 6 - 13 5
11.
Сваровски Тироль
 8 1 2 5 10 - 18 5
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 2 7 5 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 5 3 2 0 7 - 1 11
2.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Штурм Грац
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 6 - 8 7
5.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
7.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хартберг
 4 1 1 2 5 - 11 4
9.
Блау-Вайсс Линц
 4 0 3 1 4 - 9 3
10.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 5 0 0 5 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 4 1 0 15 - 4 13
2.
Штурм Грац
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Хартберг
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 0 3 7 - 10 6
7.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
9.
ЛАСК
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Аустрия Вена
 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 5 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 5
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Хорват Саша 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Вольфсбергер 2:1 ЛАСК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    Букмекеры
    1 Бонус: $200 Отзывы () Обзор Играть
    2 Бонус: $150 Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     