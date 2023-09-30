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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
0:0
Перерыв
Аустрия Клагенфурт
0'
30' Желтая карточка
Michael Brandner
35' Желтая карточка
Ronivaldo II

Ход матча

30'
Michael Brandner
 
35'
Ronivaldo II
 
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Блау-Вайсс Линц
Ничья
Аустрия Клагенфурт
3.75
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2.45
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2.75
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Все Коэффициенты
1
Nicolas
Schmid
5
Митрович
Данило
15
Маранда
Мануэль
6
Кох
Тобиас
14
Голлес
Джулиан
8
Simon
Pirkl
13
Michael
Brandner
4
Marco
Krainz
10
Paul
Mensah
7
Носс
Конор
9
Ronivaldo
II
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
17
Штрауди
Симон
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
33
Шумахер
Тилль
10
Sinan
Karweina
39
Арвайлер
Йонас
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1
Аустрия Клагенфурт
3-5-2

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

15 матчей

6.7%
20%
73.3%
1 победа 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ВЛ
0:1
ВЛ
3:1
ВЛ
1:2
ВЛ
3:1
ВЛ
5:0
ВЛ
3:1
РЛЦ
0:2
РЛЦ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

2.18
1.73

Среднее время на гол

41
52

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.87
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 3 0.33
Simon Pirkl 2 0.22
Голлес Джулиан 2 0.22
Носс Конор 1 0.11
Paul Mensah 1 0.11
Кох Тобиас 1 (1) 0.11
Фейертаг Штефан 0 0
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 5 0.56
Andy Irving 3 0.33
Kosmas Gezos 1 0.11
Christopher Cvetko 1 0.11
Верницниг Кристофер 1 0.11
Бонна Соломон 1 0.11
Florian Jaritz 0 0
Арвайлер Йонас 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 3 0
Хаудум Штефан 2 0
Michael Brandner 2 0
Штраусс Фабио 2 0
Ronivaldo II 2 0
Кох Тобиас 2 0
Marco Krainz 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Paul Mensah 1 0
Митрович Данило 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенателли Рико 3 0
Kosmas Gezos 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Sinan Karweina 2 0
Turgay Gemicibasi 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Thorsten Mahrer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Штрауди Симон 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Блау-Вайсс Линц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аустрия Клагенфурт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
3
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Аустрия Клагенфурт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
4
36%
2
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
5
26%
1
10%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
2
20%
61-75
3
16%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

0:5
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
3
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
3
1
1
4
2.5
2
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
4
4
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3:0 9 7 1 1 21 - 5 22
2.
Штурм Грац
 8 5 3 0 15 - 5 18
3.
ЛАСК
 0:2 9 4 3 2 11 - 7 15
4.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 3 5 1 13 - 9 14
5.
Вольфсбергер
 2:0 9 3 4 2 14 - 14 13
6.
Хартберг
 8 3 3 2 12 - 14 12
7.
Альтах
 8 3 2 3 9 - 11 11
8.
Рапид Вена
 8 2 4 2 15 - 9 10
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 9 2 3 4 11 - 19 9
10.
Аустрия Вена
 8 1 2 5 6 - 13 5
11.
Сваровски Тироль
 8 1 2 5 10 - 18 5
12.
Аустрия Лустенау
 0:3 9 0 2 7 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:2 5 3 2 0 7 - 1 11
2.
Зальцбург
 3:0 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Штурм Грац
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Вольфсбергер
 2:0 5 2 1 2 6 - 7 7
5.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хартберг
 4 1 1 2 5 - 11 4
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 4 0 3 1 4 - 9 3
10.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 0:3 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3:0 5 4 1 0 14 - 4 13
2.
Штурм Грац
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Хартберг
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Вольфсбергер
 2:0 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 5 2 0 3 7 - 10 6
7.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
9.
ЛАСК
 0:2 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Аустрия Вена
 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 0:3 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 5
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
ЛАСК Хорват Саша 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Ronivaldo получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Michael Brandner получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Блау-Вайсс Линц
Ничья
Аустрия Клагенфурт
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