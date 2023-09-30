Тур: 9. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
0:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаMichael Brandner
35' Желтая карточкаRonivaldo II
72' Желтая карточкаTurgay Gemicibasi
90' Желтая карточкаMarco Krainz
90' Желтая карточкаThorsten Mahrer
90'+6
Ход матча
30'
35'
90'
90'
10
Paul
Mensah
19
Andy
Irving
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Пашич АлемПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Andy IrvingПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед
15 матчей
6.7%
20%
73.3%
1 победа 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
2.18
1.73
Среднее время на гол
41
52
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
1.87
1.47
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
48
61
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|3
|0.33
|Simon Pirkl
|2
|0.22
|Голлес Джулиан
|2
|0.22
|Носс Конор
|1
|0.11
|Paul Mensah
|1
|0.11
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.11
|Фейертаг Штефан
|0
|0
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|5
|0.56
|Andy Irving
|3
|0.33
|Kosmas Gezos
|1
|0.11
|Christopher Cvetko
|1
|0.11
|Верницниг Кристофер
|1
|0.11
|Бонна Соломон
|1
|0.11
|Florian Jaritz
|0
|0
|Арвайлер Йонас
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|3
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Штраусс Фабио
|2
|0
|Marco Krainz
|2
|0
|Ronivaldo II
|2
|0
|Кох Тобиас
|2
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Paul Mensah
|1
|0
|Митрович Данило
|1
|0
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенателли Рико
|3
|0
|Turgay Gemicibasi
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Sinan Karweina
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Штрауди Симон
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
2
Блау-Вайсс Линц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аустрия Клагенфурт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
3
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Аустрия Клагенфурт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
36%
2
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90
Пропущено
19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
5
26%
1
10%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
2
20%
61-75
3
16%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
27
45
27
27
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3