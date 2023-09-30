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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
0:0
Конец матча
Аустрия Клагенфурт
0'
30' Желтая карточка
Michael Brandner
35' Желтая карточка
Ronivaldo II
72' Желтая карточка
Turgay Gemicibasi
90' Желтая карточка
Marco Krainz
90' Желтая карточка
Thorsten Mahrer
90'+6
1
Nicolas
Schmid
5
Митрович
Данило
15
Маранда
Мануэль
6
Кох
Тобиас
14
Голлес
Джулиан
8
Simon
Pirkl
13
Michael
Brandner
4
Marco
Krainz
10
Paul
Mensah
7
Носс
Конор
9
Ronivaldo
II
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
17
Штрауди
Симон
19
Andy
Irving
20
Бенателли
Рико
14
Christopher
Cvetko
33
Шумахер
Тилль
10
Sinan
Karweina
39
Арвайлер
Йонас
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1
Аустрия Клагенфурт
3-5-2

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 10 побед

15 матчей

6.7%
20%
73.3%
1 победа 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

6.7%
33.3%
60%
1 победа 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

История матчей

ВЛ
0:1
ВЛ
3:1
ВЛ
1:2
ВЛ
3:1
ВЛ
5:0
ВЛ
3:1
РЛЦ
0:2
РЛЦ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

2.18
1.73

Среднее время на гол

41
52

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

1.87
1.47

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

48
61

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 3 0.33
Simon Pirkl 2 0.22
Голлес Джулиан 2 0.22
Носс Конор 1 0.11
Paul Mensah 1 0.11
Кох Тобиас 1 (1) 0.11
Фейертаг Штефан 0 0
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 5 0.56
Andy Irving 3 0.33
Kosmas Gezos 1 0.11
Christopher Cvetko 1 0.11
Верницниг Кристофер 1 0.11
Бонна Соломон 1 0.11
Florian Jaritz 0 0
Арвайлер Йонас 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 3 0
Хаудум Штефан 2 0
Michael Brandner 2 0
Штраусс Фабио 2 0
Marco Krainz 2 0
Ronivaldo II 2 0
Кох Тобиас 2 0
Маранда Мануэль 1 0
Paul Mensah 1 0
Митрович Данило 1 0
Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенателли Рико 3 0
Turgay Gemicibasi 3 0
Kosmas Gezos 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Sinan Karweina 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Штрауди Симон 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
2
Блау-Вайсс Линц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Аустрия Клагенфурт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
3
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Аустрия Клагенфурт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
29%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
4
36%
2
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
9%
3
25%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
3
25%
76-90

Пропущено

19
10
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
5
26%
1
10%
1-15
3
16%
1
10%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
4
21%
2
20%
61-75
3
16%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0 Амштеттен - Блау-Вайсс Линц 1:1 Фёрст Вена - Блау-Вайсс Линц 2:0 Галлнойкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:6 Блау-Вайсс Линц - Штурм-2 2:1 Рапид-2 Вена - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Хорн 0:1 Санкт-Пёльтен - Блау-Вайсс Линц 0:2
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2
Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Клагенфурт - Леобен 4:0 Аустрия Клагенфурт - Лиферинг 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 0:9 Аустрия Клагенфурт - Ферлах 8:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 2:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 1:1

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Аустрия Клагенфурт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 9 7 1 1 22 - 5 22
2.
Штурм Грац
 8 5 3 0 15 - 5 18
3.
ЛАСК
 9 4 3 2 12 - 7 15
4.
Аустрия Клагенфурт
 9 3 5 1 13 - 9 14
5.
Вольфсбергер
 9 3 4 2 14 - 15 13
6.
Хартберг
 8 3 3 2 12 - 14 12
7.
Альтах
 8 3 2 3 9 - 11 11
8.
Рапид Вена
 8 2 4 2 15 - 9 10
9.
Блау-Вайсс Линц
 9 2 3 4 11 - 19 9
10.
Аустрия Вена
 8 1 2 5 6 - 13 5
11.
Сваровски Тироль
 8 1 2 5 10 - 18 5
12.
Аустрия Лустенау
 9 0 2 7 5 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 5 3 2 0 7 - 1 11
2.
Зальцбург
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Штурм Грац
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 6 - 8 7
5.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
7.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хартберг
 4 1 1 2 5 - 11 4
9.
Блау-Вайсс Линц
 4 0 3 1 4 - 9 3
10.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 5 0 0 5 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 5 4 1 0 15 - 4 13
2.
Штурм Грац
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Хартберг
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Вольфсбергер
 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 2 0 3 7 - 10 6
7.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
9.
ЛАСК
 4 1 1 2 5 - 6 4
10.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Аустрия Вена
 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Зальцбург Конате Карим 5 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 5
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Хорват Саша 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Ronivaldo получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Michael Brandner получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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