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  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Аустрия Лустенау
0:3
Перерыв
Зальцбург
0'
0:1
21' Гол
Шимич Роко
0:2
25' Гол
Соле Умар
27' Желтая карточка
Domenik Schierl
0:3
39' Гол
Конате Карим

Ход матча

21'
0:1
Шимич Роко
(Форсон Аманква)
25'
0:2
Соле Умар
(Форсон Аманква)
27'
Domenik Schierl
 
32'
 
Капальдо Николас
Бидструп Мадс
39'
0:3
Конате Карим
(Дедич Амар)
Лучшие коэффициенты
Аустрия Лустенау
Ничья
Зальцбург
7.10
7.40
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1.24
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Все Коэффициенты
27
Domenik
Schierl
7
Fabian
Gmeiner
5
Leo
Matzler
6
Dario
Grujic
11
Диалло
Байла
33
Daniel
Tiefenbach
23
Pius
Grabher
28
Оливейра
Андерсон
8
Torben
Rhein
18
Anthony
Schmid
9
Фредериксен
Николай
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
31
Павлович
Страхинья
3
Терзич
Алекса
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
32
Форсон
Аманква
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
Аустрия Лустенау
4-2-3-1
Зальцбург
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Лустенау
Зальцбург

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

Б
4:0
Б
0:6
К
5:0
К
0:1

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

4.5
3.5

Среднее время на гол

20
25

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
51

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Лустенау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anthony Schmid 2 0.22
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.22
Namory Cisse 1 0.11
Оливейра Андерсон 0 0
Dario Grujic 0 0
Torben Rhein 0 0
Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Карим 4 0.44
Шимич Роко 3 0.33
Койта Секу 3 (1) 0.33
Дедич Амар 2 0.22
Беду Самсон 2 0.22
Павлович Страхинья 1 0.11
Форсон Аманква 1 0.11
Соле Умар 1 0.11
Доргелес Нене 1 0.11
Глух Оскар 1 0.11
Ратков Петар 1 0.11
Кьергаард Мауриц 0 0
Фернандо Педро 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Бидструп Мадс 0 0

Карточки

Аустрия Лустенау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маак Маттиас 2 0
Domenik Schierl 2 0
Stefano Surdanovic 2 0
Dario Grujic 2 0
Leo Matzler 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Pius Grabher 1 0
Daniel Tiefenbach 1 0
Фредериксен Николай 1 0
Диалло Байла 1 0
Namory Cisse 1 0
Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 3 0
Конате Карим 3 0
Ульмер Андреас 1 0
Койта Секу 1 0
Дедич Амар 1 0
Кьергаард Мауриц 1 0
Гурна-Дуат Люка 1 0
Глух Оскар 1 0

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Зальцбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Аустрия Лустенау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зальцбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
7
Аустрия Лустенау
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Зальцбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
2
67%
3
27%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
2
50%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
2
25%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

7
18
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
14%
1
6%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
4
57%
5
28%
46-60
1
14%
4
22%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Лустенау
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0
ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1
Зальцбург
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аустрия Зальцбург - Зальцбург 0:4 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2
Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Зальцбург - Штурм-2 2:1

Результаты матчей

Аустрия Лустенау
Зальцбург

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
5 раз 63%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аустрия Лустенау
Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
7
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3:0 9 7 1 1 21 - 5 22
2.
Штурм Грац
 8 5 3 0 15 - 5 18
3.
ЛАСК
 0:2 9 4 3 2 11 - 7 15
4.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 9 3 5 1 13 - 9 14
5.
Вольфсбергер
 2:0 9 3 4 2 14 - 14 13
6.
Хартберг
 8 3 3 2 12 - 14 12
7.
Альтах
 8 3 2 3 9 - 11 11
8.
Рапид Вена
 8 2 4 2 15 - 9 10
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 9 2 3 4 11 - 19 9
10.
Аустрия Вена
 8 1 2 5 6 - 13 5
11.
Сваровски Тироль
 8 1 2 5 10 - 18 5
12.
Аустрия Лустенау
 0:3 9 0 2 7 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:2 5 3 2 0 7 - 1 11
2.
Зальцбург
 3:0 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Штурм Грац
 4 2 2 0 8 - 3 8
4.
Вольфсбергер
 2:0 5 2 1 2 6 - 7 7
5.
Альтах
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Рапид Вена
 5 1 3 1 9 - 6 6
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Хартберг
 4 1 1 2 5 - 11 4
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 4 0 3 1 4 - 9 3
10.
Аустрия Вена
 3 0 2 1 2 - 5 2
11.
Сваровски Тироль
 4 0 1 3 6 - 11 1
12.
Аустрия Лустенау
 0:3 5 0 0 5 2 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 3:0 5 4 1 0 14 - 4 13
2.
Штурм Грац
 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:0 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Хартберг
 4 2 2 0 7 - 3 8
5.
Вольфсбергер
 2:0 4 1 3 0 8 - 7 6
6.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 5 2 0 3 7 - 10 6
7.
Альтах
 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Рапид Вена
 3 1 1 1 6 - 3 4
9.
ЛАСК
 0:2 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Сваровски Тироль
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Аустрия Вена
 5 1 0 4 4 - 8 3
12.
Аустрия Лустенау
 0:3 4 0 2 2 3 - 6 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 5 (3)
Хартберг Энтруп Максимилиан 5 (1)
Вольфсбергер Mohamed Bamba 5
Зальцбург Конате Карим 4 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 4
Весь список

Топ нарушителей
Хартберг Диаките Усман 1 5
Штурм Грац Китеишвили Отар 5
Альтах Нухиу Атдхи 1 3
ЛАСК Жуль Роберт 4
ЛАСК Хорват Саша 4
Весь список
  • 21'
    Г О О О О Л - Шимич Роко бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Лустенау
Ничья
Зальцбург
7.10
7.40
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Где смотреть матч Аустрия Лустенау 0:3 Зальцбург онлайн

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