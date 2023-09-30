Тур: 9. Стадион: Planet Pure Stadium.
0:4
Конец матча
0'
0:1
21' ГолШимич Роко
0:2
25' ГолСоле Умар
26' Желтая карточкаDomenik Schierl
0:3
39' ГолКонате Карим
0:4
58' ГолГлух Оскар
68' Желтая карточкаМольтенис Борис
82' Желтая карточкаFabian Gmeiner
90'+4
Ход матча
21'
0:1
25'
0:2
26'
39'
0:3
58'
0:4
59'
68'
82'
11
Диалло
Байла
23
Pius
Grabher
70
Дедич
Амар
22
Соле
Умар
30
Глух
Оскар
23
Шимич
Роко
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диалло БайлаЗащитник
- Полузащитник
-
23 Pius GrabherПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
-
22 Диаби ЯдалиПолузащитник
-
20 Шмид ЖонатанПолузащитник
-
19 Бобциен БенНападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Mader
- Основной состав
- Вратарь
-
70 Дедич АмарЗащитник
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
23 Шимич РокоНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сучич ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
21 Ратков ПетарНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Аустрия Лустенау
Зальцбург
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
4.5
3.5
Среднее время на гол
20
25
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
51
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anthony Schmid
|2
|0.22
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.22
|Namory Cisse
|1
|0.11
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Dario Grujic
|0
|0
|Torben Rhein
|0
|0
Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Карим
|5
|0.56
|Шимич Роко
|3
|0.33
|Койта Секу
|3 (1)
|0.33
|Дедич Амар
|2
|0.22
|Глух Оскар
|2
|0.22
|Беду Самсон
|2
|0.22
|Павлович Страхинья
|1
|0.11
|Форсон Аманква
|1
|0.11
|Соле Умар
|1
|0.11
|Доргелес Нене
|1
|0.11
|Ратков Петар
|1
|0.11
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Фернандо Педро
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
|Бидструп Мадс
|0
|0
Карточки
Аустрия Лустенау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маак Маттиас
|2
|0
|Domenik Schierl
|2
|0
|Stefano Surdanovic
|2
|0
|Dario Grujic
|2
|0
|Leo Matzler
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Pius Grabher
|1
|0
|Fabian Gmeiner
|1
|0
|Daniel Tiefenbach
|1
|0
|Фредериксен Николай
|1
|0
|Мольтенис Борис
|1
|0
|Диалло Байла
|1
|0
|Namory Cisse
|1
|0
Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|3
|0
|Конате Карим
|3
|0
|Ульмер Андреас
|1
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Кьергаард Мауриц
|1
|0
|Гурна-Дуат Люка
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Зальцбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Аустрия Лустенау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Зальцбург
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
7
Аустрия Лустенау
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Зальцбург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
3
15
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
2
67%
4
27%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Пропущено
12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
4
33%
2
50%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
2
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
7
22
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
1
14%
1
5%
1-15
1
14%
3
14%
16-30
0
0%
4
18%
31-45
4
57%
6
27%
46-60
1
14%
4
18%
61-75
0
0%
4
18%
76-90
Пропущено
17
5
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
4
24%
2
40%
31-45
3
18%
1
20%
46-60
2
12%
2
40%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Лустенау
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фёрст Вена - Аустрия Лустенау 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Лустенау - Сваровски Тироль 2:3 Брегенц - Аустрия Лустенау 0:0
ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Лустенау - Альтах 0:3 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:1 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 0:2 Хартберг - Аустрия Лустенау 2:2 СПГ Силз/Метц - Аустрия Лустенау 0:8 Аустрия Лустенау - Хольштайн Киль 1:6 Аустрия Лустенау - Дорнбирнер 5:0 Аустрия Лустенау - Санкт-Паули 1:7 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Аустрия Вена - Аустрия Лустенау 5:0 Аустрия Лустенау - Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Лустенау 1:2 Аустрия Лустенау - Хартберг 5:1
Зальцбург
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аустрия Зальцбург - Зальцбург 0:4 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2
Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Зальцбург 1:2 Хартберг - Зальцбург 1:5 Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Зальцбург - Интер Милан 3:4 Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Альтах - Зальцбург 0:2 Ардаггер - Зальцбург 0:6 Зальцбург - Словацко 0:3 Зальцбург - Гамбург 4:1 Зальцбург - Норшелланн 0:2 Зальцбург - Легия 0:2 Зальцбург - Ференцварош 2:1 Аустрия Вена - Зальцбург 1:1 Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 3:2 Зальцбург - Штурм-2 2:1
Результаты матчей
Аустрия Лустенау
Зальцбург
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 60%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Аустрия Лустенау
Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
31
14
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
81
27
81
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|5 (3)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|5 (1)
|Зальцбург
|Конате Карим
|5 (1)
|Вольфсбергер
|Mohamed Bamba
|5
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|4
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Хорват Саша
|5
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5
|Альтах
|Нухиу Атдхи
|1 3