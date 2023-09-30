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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Серветт
2:1
Конец матча
Лозанна
0'
13' Желтая карточка
Anel Husic
18' Желтая карточка
Цунэмото Кэйго
0:1
39' Гол
Саншеш Алвин
41' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
42' Желтая карточка
Кутеса Дерек
42' Желтая карточка
Саншеш Алвин
1:1
54' Гол
Стеванович Мирослав
2:1
56' Гол
Кутеса Дерек
89' Желтая карточка
Антунес Алексис
90' Желтая карточка
Кривелли Энцо
90'+5

Ход матча

13'
 
Anel Husic
18'
Цунэмото Кэйго
 
22'
Севрен Йоан
Руй Стив
 
39'
0:1
Саншеш Алвин
(Илие Рареш)
41'
Стеванович Мирослав
 
42'
Кутеса Дерек
 
42'
 
Саншеш Алвин
44'
Вуйоз Николя
Онгене Жером
 
46'
Кривелли Энцо
Гийемено Джереми
 
46'
Кутеса Дерек
Конья Тимоте
 
54'
Стеванович Мирослав
(Бедья Крис)
1:1
56'
Кутеса Дерек
2:1
66'
 
Роше Джейми
Кустодио Оливье
66'
 
Калу Самуэль
Илие Рареш
75'
 
Поати Морган
Anel Husic
77'
Ондуа Гаэль
Бедья Крис
 
84'
 
Лабо Бригтон
Диабате Фуссейни
84'
 
Койл Трей
Сене Кали
89'
Антунес Алексис
 
90'
Кривелли Энцо
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 470 Количество передач 315
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Малл
Джоэл
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
68
Онгене
Жером
18
Мазику
Брэдли
9
Стеванович
Мирослав
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
10
Антунес
Алексис
21
Гийемено
Джереми
29
Бедья
Крис
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
5
Дабанлы
Беркай
6
Дюссенн
Ноэ
4
Anel
Husic
80
Саншеш
Алвин
24
Бернед
Антуан
10
Кустодио
Оливье
11
Диабате
Фуссейни
9
Сене
Кали
19
Илие
Рареш
Серветт
4-4-2
Лозанна
4-3-3

История личных встреч

Серветт
Лозанна

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

34 матча

44.1%
20.6%
35.3%
15 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед

История матчей

С
4:1
С
1:0
С
0:3
С
1:1
С
1:4
С
3:1
С
1:1
С
2:1
ТМК
3:2
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:1
КШ
0:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
5:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
4:2
ТМС
1:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:2

Голы

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

1.41
1.47

Среднее время на гол

63
61

Всего голов

27
20

Голов в среднем за матч

1.59
1.18

Среднее время на гол

56
76

Всего голов

51
45

Голов в среднем за матч

1.5
1.32

Тотал матчей

2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
30

Среднее время на гол

60
68

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бедья Крис 5 (1) 0.56
Кутеса Дерек 2 0.22
Стеванович Мирослав 2 0.22
Роделен Ронни 1 0.11
Флюке Патрик 1 0.11
Кривелли Энцо 1 (1) 0.11
Ондуа Гаэль 0 0
Конья Тимоте 0 0
Севрен Йоан 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Барон Энтони 0 0
Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саншеш Алвин 3 0.33
Дюссенн Ноэ 2 0.22
Бальде Алиу 2 0.22
Илие Рареш 1 0.11
Сене Кали 1 0.11
Лабо Бригтон 1 0.11
Кукурузович Степан 0 0
Бернед Антуан 0 0
Сузуки Тоити 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дулин Давид 2 0
Бедья Крис 2 0
Ондуа Гаэль 2 0
Кутеса Дерек 2 0
Гийемено Джереми 2 0
Малл Джоэл 1 0
Стеванович Мирослав 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Руй Стив 1 0
Севрен Йоан 1 0
Антунес Алексис 1 0
Барон Энтони 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 5 0
Сене Кали 2 1
Anel Husic 3 0
Кустодио Оливье 2 0
Бальде Алиу 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Шпигель Рафаэль 1 0
Калу Самуэль 1 0
Raoul Giger 1 0
Каблан Крис 1 0

Результаты матчей

Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лозанна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
4
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лозанна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

4
1
Серветт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лозанна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

10
5

Голы по времени матча

Забито

6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
50%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
50%
76-90

Забито

12
10
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
5
50%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
25%
1
7%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
17%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4
Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1
Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна 1:0

Результаты матчей

Серветт
Лозанна

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Серветт
Лозанна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 4 0 15 - 6 16
2.
Лугано
 8 5 0 3 18 - 14 15
3.
Люцерн
 8 4 3 1 11 - 7 15
4.
Санкт-Галлен
 8 4 3 1 11 - 8 15
5.
Янг Бойз
 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ивердон
 8 3 3 2 14 - 16 12
7.
Винтертур
 9 3 3 3 19 - 20 12
8.
Серветт
 9 2 4 3 12 - 15 10
9.
Базель
 7 1 2 4 13 - 15 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 2 4 6 - 13 5
11.
Грасcхоппер
 8 1 2 5 9 - 14 5
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Люцерн
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
5.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
Ивердон
 3 2 1 0 9 - 5 7
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 4 1 2 1 9 - 7 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 2 2 4 - 9 5
11.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
3.
Янг Бойз
 4 1 2 1 5 - 5 5
4.
Люцерн
 4 1 2 1 3 - 3 5
5.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
6.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
7.
Винтертур
 4 1 1 2 11 - 14 4
8.
Санкт-Галлен
 4 0 3 1 3 - 4 3
9.
Лозанна
 5 1 0 4 6 - 9 3
10.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 4 - 8 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5
Ивердон Ташар Варол 4 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Весь список
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