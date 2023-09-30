Тур: 9. Стадион: Стад де Женев.
0'
13' Желтая карточкаAnel Husic
18' Желтая карточкаЦунэмото Кэйго
0:1
39' ГолСаншеш Алвин
41' Желтая карточкаСтеванович Мирослав
42' Желтая карточкаКутеса Дерек
42' Желтая карточкаСаншеш Алвин
1:1
54' ГолСтеванович Мирослав
2:1
56' ГолКутеса Дерек
89' Желтая карточкаАнтунес Алексис
90' Желтая карточкаКривелли Энцо
90'+5
Ход матча
13'
18'
22'
39'
0:1
42'
42'
54'
56'
2:1
89'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
8 Угловые 1
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
470 Количество передач 315
-
59 Владение мячом, % 41
4
Руй
Стив
68
Онгене
Жером
28
Дулин
Давид
29
Бедья
Крис
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
80
Саншеш
Алвин
19
Илие
Рареш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
68 Онгене ЖеромЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
- Запасные игроки
-
44 Бессон ЛеоВратарь
- Защитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
-
45 Туати ХусейнНападающий
-
Главный тренер: Вайлер Рене
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Илие РарешНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Каблан КрисЗащитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Койл ТрейПолузащитник
-
22 Калу СамуэльПолузащитник
-
96 Лабо БригтонНападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Серветт
Лозанна
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
40%
13 побед 8 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
34 матча
44.1%
20.6%
35.3%
15 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
29.4%
38.2%
32.4%
10 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.2%
38.2%
23.6%
13 побед 13 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
1.41
1.47
Среднее время на гол
63
61
Всего голов
27
20
Голов в среднем за матч
1.59
1.18
Среднее время на гол
56
76
Всего голов
51
45
Голов в среднем за матч
1.5
1.32
Тотал матчей
2.5
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
24
Больше 71%
Меньше 29%
10
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
7
Больше 21%
Меньше 79%
27
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
Среднее время на гол
60
68
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бедья Крис
|5 (1)
|0.56
|Кутеса Дерек
|2
|0.22
|Стеванович Мирослав
|2
|0.22
|Роделен Ронни
|1
|0.11
|Флюке Патрик
|1
|0.11
|Кривелли Энцо
|1 (1)
|0.11
|Ондуа Гаэль
|0
|0
|Конья Тимоте
|0
|0
|Севрен Йоан
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Барон Энтони
|0
|0
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саншеш Алвин
|3
|0.33
|Дюссенн Ноэ
|2
|0.22
|Бальде Алиу
|2
|0.22
|Илие Рареш
|1
|0.11
|Сене Кали
|1
|0.11
|Лабо Бригтон
|1
|0.11
|Кукурузович Степан
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дулин Давид
|2
|0
|Бедья Крис
|2
|0
|Ондуа Гаэль
|2
|0
|Кутеса Дерек
|2
|0
|Гийемено Джереми
|2
|0
|Малл Джоэл
|1
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Кривелли Энцо
|1
|0
|Руй Стив
|1
|0
|Севрен Йоан
|1
|0
|Антунес Алексис
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|5
|0
|Сене Кали
|2
|1
|Anel Husic
|3
|0
|Кустодио Оливье
|2
|0
|Бальде Алиу
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Шпигель Рафаэль
|1
|0
|Калу Самуэль
|1
|0
|Raoul Giger
|1
|0
|Каблан Крис
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лозанна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
4
Серветт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лозанна
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
4
1
Серветт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Лозанна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
10
5
Голы по времени матча
Забито
6
6
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
3
50%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
2
50%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
4
50%
76-90
Забито
12
10
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
6
50%
5
50%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
25%
1
7%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
3
25%
3
21%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
2
17%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Серветт - Винтертур 2:2 Люцерн - Серветт 2:0 Серветт - Славия Прага 0:2 Бюль - Серветт 1:4
Серветт - Янг Бойз 0:1 Ивердон - Серветт 4:1 Мерен - Серветт 0:8 Серветт - Рейнджерс 1:1 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Рейнджерс - Серветт 2:1 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Генк - Серветт 2:2 Серветт - Цюрих 2:2 Серветт - Генк 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Серветт - Рапперсвиль-Йона 5:2 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серветт - Стад де Ньон 1:0 Серветт - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Люцерн - Серветт 0:1
Лозанна
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лугано - Лозанна 2:1 Лозанна - Цюрих 0:0 Брюль II - Лозанна 0:4 Санкт-Галлен - Лозанна 2:1
Лозанна - Винтертур 2:5 Веве - Лозанна 0:3 Базель - Лозанна 1:2 Лозанна - Ивердон 1:2 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Лозанна - Ницца 3:1 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Лозанна - Стад де Ньон 1:2 Лозанна - Сьон 3:1 Ивердон - Лозанна 2:1 Арау - Лозанна 2:2 Лозанна - Виль 2:0 Тун - Лозанна 3:3 Лозанна - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Ивердон - Лозанна 1:0
Результаты матчей
Серветт
Лозанна
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
3 раза 75%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Серветт
Лозанна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
26
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Ивердон
|Ташар Варол
|4 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4