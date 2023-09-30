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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Ружомберок
0:0
Конец матча
Михаловце
0'
90'+4
35
Крайчирик
Иван
32
Малы
Матуш
22
Симон
Габриэл
28
Селески
Александер
11
Лавринчик
Самуэль
24
Жигмунд
Марек
30
Хриен
Мартин
4
Лютеран
Оливер
15
Герец
Штефан
14
Гладик
Ян
10
Шефчик
Самуэль
1
Сараз
Беньямин
18
Ержабек
Михал
66
Беднар
Мартин
5
Polydefkis
Volanakis
21
Магда
Даниэль
91
Карасюк
Роман
10
Жофчак
Игор
12
Franck
Bahi
93
Ван
Кессел
Гино
7
Daniel
Pavuk
9
Matus
Marcin
Ружомберок
3-4-3
Михаловце
3-4-3

История личных встреч

Ружомберок
Михаловце

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

7 матчей

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

26 матчей

53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 2 победы

Первый тайм

34.6%
61.5%
3.9%
9 побед 16 ничьих 1 победа

Второй тайм

42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:0
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
0:3
С
0:0
С
2:1
С
2:0
С
4:3
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
2:1
С
3:1
С
1:3
С
4:0
С
0:0
С
1:3
С
2:2
КС
0:0

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.57
2

Среднее время на гол

57
45

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.25
0.36

Среднее время на гол

72
252

Всего голов

37
29

Голов в среднем за матч

1.42
1.12

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

63
80

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 3 0.33
Домонкос Кристоф 3 0.33
Шефчик Самуэль 2 0.22
Хриен Мартин 1 0.11
Бобчек Томаш 1 0.11
Котула Юрай 0 0
Гладик Ян 0 0
Хобот Марьян 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 2 0.25
Ван Кессел Гино 1 0.13
Марьянович Саша 1 0.13
Daniel Pavuk 1 0.13
Ержабек Михал 0 0
Stanislav Danko 0 0
Вашко Филип 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрва Марио 2 1
Герец Штефан 2 0
Жигмунд Марек 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Масло Ян 1 0
Peter Tomko 1 0
Хриен Мартин 1 0
Котула Юрай 1 0
Мудры Тимотей 1 0
Шефчик Самуэль 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franck Bahi 4 0
Жофчак Игор 1 0
Беднар Мартин 1 0
Марьянович Саша 1 0
Сараз Беньямин 1 0
Магда Даниэль 1 0
Issa Adekunle 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Михаловце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Михаловце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

3
0
Ружомберок
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Михаловце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
13
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
23%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
4
40%
3
23%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Забито

10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

14
17
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
1
7%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1
Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0
Михаловце
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1
Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 1:3

Результаты матчей

Ружомберок
Михаловце

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
1.5
Больше Меньше
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 9 7 1 1 19 - 10 22
2.
Жилина
 9 6 0 3 22 - 16 18
3.
Железярне Подбрезова
 8 5 1 2 17 - 9 16
4.
Дукла Банска-Бистрица
 9 4 3 2 16 - 12 15
5.
Слован Братислава
 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
ДАК
 8 4 2 2 13 - 7 14
7.
Спартак Трнава
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
Ружомберок
 9 2 4 3 10 - 14 10
9.
Кошице
 8 2 1 5 5 - 15 7
10.
Скалица
 9 2 1 6 10 - 14 7
11.
Злате Моравце
 8 0 2 6 5 - 13 2
12.
Михаловце
 8 0 2 6 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Жилина
 5 4 0 1 17 - 12 12
3.
Железярне Подбрезова
 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Ружомберок
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Слован Братислава
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
7.
Скалица
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
ДАК
 3 2 0 1 9 - 5 6
9.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 2 1 5 - 7 5
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Михаловце
 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
4.
Слован Братислава
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Железярне Подбрезова
 4 2 0 2 11 - 7 6
6.
Жилина
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Кошице
 4 1 0 3 4 - 9 3
9.
Ружомберок
 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Михаловце
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 8 1
12.
Скалица
 4 0 0 4 5 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Тренчин Купусович Негош 5
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 4
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Ружомберок 0:0 Михаловце онлайн

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