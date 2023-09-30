Тур: 9. Стадион: Ружомберок.
0:0
Конец матча
0'
90'+4
Ход матча
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
14
Гладик
Ян
10
Жофчак
Игор
12
Franck
Bahi
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
-
14 Гладик ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
17 Тучны АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хобот МарьянНападающий
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Tomko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
-
12 Franck BahiПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Вашко ФилипПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Ружомберок
Михаловце
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.4%
42.1%
10.5%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
7 матчей
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
26 матчей
53.8%
38.5%
7.7%
14 побед 10 ничьих 2 победы
Первый тайм
34.6%
61.5%
3.9%
9 побед 16 ничьих 1 победа
Второй тайм
42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.57
2
Среднее время на гол
57
45
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.25
0.36
Среднее время на гол
72
252
Всего голов
37
29
Голов в среднем за матч
1.42
1.12
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
63
80
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|3
|0.33
|Домонкос Кристоф
|3
|0.33
|Шефчик Самуэль
|2
|0.22
|Хриен Мартин
|1
|0.11
|Бобчек Томаш
|1
|0.11
|Котула Юрай
|0
|0
|Гладик Ян
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|2
|0.25
|Ван Кессел Гино
|1
|0.13
|Марьянович Саша
|1
|0.13
|Daniel Pavuk
|1
|0.13
|Ержабек Михал
|0
|0
|Stanislav Danko
|0
|0
|Вашко Филип
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мрва Марио
|2
|1
|Герец Штефан
|2
|0
|Жигмунд Марек
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Мудры Тимотей
|1
|0
|Шефчик Самуэль
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franck Bahi
|4
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Беднар Мартин
|1
|0
|Марьянович Саша
|1
|0
|Сараз Беньямин
|1
|0
|Магда Даниэль
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Михаловце
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Ружомберок
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Михаловце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
3
0
Ружомберок
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Михаловце
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
60%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
13
7 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
23%
1-15
3
30%
3
23%
16-30
4
40%
3
23%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
8%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Забито
10
6
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
4
40%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
14
17
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
7%
3
18%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
4
29%
4
24%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
3
21%
2
12%
61-75
1
7%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1
Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2 Краковия - Ружомберок 1:0 Карвина - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:3 Ганацка Славия - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 3:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Михаловце 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Злате Моравце - Ружомберок 1:0
Михаловце
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
МФК Вранов-над-Топлу - Михаловце 1:2 Михаловце - Железярне Подбрезова 1:5 Михаловце - Спартак Трнава 3:4 Скалица - Михаловце 2:1
Михаловце - Кошице 0:2 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Тренчин - Михаловце 2:0 Михаловце - ДАК 0:0 Михаловце - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Ягеллония Белосток - Михаловце 1:0 Заря - Михаловце 2:1 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Заглембе Любин - Михаловце 3:0 Михаловце - ФК Гуменне 0:0 ФК Гуменне - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 1:0 Ружомберок - Михаловце 2:0 Михаловце - Тренчин 0:2 Скалица - Михаловце 3:2 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 1:3
Результаты матчей
Ружомберок
Михаловце
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
16
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Тренчин
|Купусович Негош
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|4