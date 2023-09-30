Тур: 9. Стадион: На Сихоти.
1:0
Конец матча
0'
31' Желтая карточкаLukas Migala
51' Желтая карточкаГодал Борис
53' Желтая карточкаГонг Хилари
1:0
62' ГолКупусович Негош
88' Желтая карточкаРымаренко Мартин
90'+6
Ход матча
31'
51'
53'
62'
1:0
88'
11
Кмет
Матуш
27
Бариш
Дамьян
22
Гонг
Хилари
22
Грушка
Матуш
33
Годал
Борис
21
Lukas
Migala
88
Глинка
Марек
29
Enzo
Arevalo
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Кмет МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гонг ХилариПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Джуд СандейНападающий
-
93 Акила ЖессеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Столица Илия
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
-
29 Enzo ArevaloНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
16 Adam Hanes
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Тренчин
Дукла Банска-Бистрица
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
20 матчей
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.67
1.09
Среднее время на гол
54
82
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.27
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.45
1.05
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
Среднее время на гол
62
85
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Купусович Негош
|5
|0.56
|Rahim Ibrahim
|4
|0.44
|Гонг Хилари
|2
|0.22
|Eynel Soares
|2
|0.22
|Кмет Матуш
|1
|0.11
|Samuel Kozlovsky
|1
|0.11
|Гайдош Артур
|0
|0
|Бариш Дамьян
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|5 (1)
|0.56
|Enzo Arevalo
|4
|0.44
|Рымаренко Мартин
|3
|0.33
|Загуменски Тимотей
|1
|0.11
|Глинка Марек
|1
|0.11
|Jakub Uhrincat
|1
|0.11
|Lukas Migala
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rahim Ibrahim
|4
|1
|Бариш Дамьян
|4
|0
|Холли Доминик
|3
|0
|Возинья Жозимар
|1
|0
|Кмет Матуш
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0
|Акила Жессе
|1
|0
|Купусович Негош
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|4
|0
|Lukas Migala
|4
|0
|Рихтарех Давид
|3
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Jakub Uhrincat
|2
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Рымаренко Мартин
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
0
2
Тренчин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Дукла Банска-Бистрица
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
5
4
Тренчин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Дукла Банска-Бистрица
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
1
13%
3
27%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
3
43%
76-90
Забито
15
16
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
1
7%
5
31%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
6
40%
1
6%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
2
13%
3
19%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
43%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кастковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2
Результаты матчей
Тренчин
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
27
27
18
18
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Железярне Подбрезова
|Ковачик Петер
|5 (3)
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|5 (3)
|Жилина
|Henry Addo
|5 (2)
|Жилина
|Дурис Давид
|5 (1)
|Тренчин
|Купусович Негош
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 4
|Кошице
|Голиков Александр
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|4
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|4
|Дукла Банска-Бистрица
|Lukas Migala
|4