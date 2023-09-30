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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Тренчин
1:0
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
31' Желтая карточка
Lukas Migala
51' Желтая карточка
Годал Борис
53' Желтая карточка
Гонг Хилари
1:0
62' Гол
Купусович Негош
88' Желтая карточка
Рымаренко Мартин
90'+6
1
Возинья
Жозимар
11
Кмет
Матуш
15
Lazar
Stojsavljevic
14
Бондаренко
Тарас
4
Samuel
Kozlovsky
20
Rahim
Ibrahim
27
Бариш
Дамьян
7
Eynel
Soares
8
Гайдош
Артур
22
Гонг
Хилари
29
Купусович
Негош
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
33
Годал
Борис
41
Lubomir
Willweber
21
Lukas
Migala
44
Загуменски
Тимотей
11
Рымаренко
Мартин
6
Рихтарех
Давид
88
Глинка
Марек
29
Enzo
Arevalo
17
Полиевка
Роберт
Тренчин
4-2-3-1
Дукла Банска-Бистрица
5-3-2

История личных встреч

Тренчин
Дукла Банска-Бистрица

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

81.8%
18.2%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

20 матчей

45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

С
3:0
С
0:2
С
0:1
К
0:1
КС
2:0
К
2:0
С
2:0
С
2:0
С
1:3
С
2:2
С
3:1
С
2:2
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
1:2
CL
2:2
CL
2:0
CL
1:3
CL
1:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.67
1.09

Среднее время на гол

54
82

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.27
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.45
1.05

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14

Среднее время на гол

62
85

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Купусович Негош 5 0.56
Rahim Ibrahim 4 0.44
Гонг Хилари 2 0.22
Eynel Soares 2 0.22
Кмет Матуш 1 0.11
Samuel Kozlovsky 1 0.11
Гайдош Артур 0 0
Бариш Дамьян 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полиевка Роберт 5 (1) 0.56
Enzo Arevalo 4 0.44
Рымаренко Мартин 3 0.33
Загуменски Тимотей 1 0.11
Глинка Марек 1 0.11
Jakub Uhrincat 1 0.11
Lukas Migala 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rahim Ibrahim 4 1
Бариш Дамьян 4 0
Холли Доминик 3 0
Возинья Жозимар 1 0
Кмет Матуш 1 0
Гонг Хилари 1 0
Lazar Stojsavljevic 1 0
Акила Жессе 1 0
Купусович Негош 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годал Борис 4 0
Lukas Migala 4 0
Рихтарех Давид 3 0
Lubomir Willweber 2 0
Слебодник Тибор 2 0
Jakub Uhrincat 2 0
Branislav Luptak 1 0
Рымаренко Мартин 1 0

Результаты матчей

Тренчин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

0
2
Тренчин
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Дукла Банска-Бистрица
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

5
4
Тренчин
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Дукла Банска-Бистрица
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
3
38%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
1
13%
3
27%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
3
23%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
38%
3
43%
76-90

Забито

15
16
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
1
7%
5
31%
1-15
2
13%
4
25%
16-30
6
40%
1
6%
31-45
1
7%
2
13%
46-60
3
20%
1
6%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
1
7%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
3
21%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
6
43%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Кастковце - Тренчин 1:2 Кошице - Тренчин 0:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Тренчин - ДАК 1:0
Железярне Подбрезова - Тренчин 2:2 Тренчин - Ружомберок 4:1 Жилина - Тренчин 5:2 Тренчин - Михаловце 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 1:2 СТК-1914 Саморин - Тренчин 3:4 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 2:1 Погронье - Тренчин 1:1 Пухов - Тренчин 1:1 Тренчин - Скалица 1:3 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Михаловце - Тренчин 0:2 Тренчин - Татран Липтовски-Микулаш 2:2 Ружомберок - Тренчин 4:1
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Слован Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Железярне Подбрезова 1:4 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Зброёвка - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Сигма Оломоуц - Дукла Банска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 4:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:2

Результаты матчей

Тренчин
Дукла Банска-Бистрица

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Дукла Банска-Бистрица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
2.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
5
4
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 9 7 1 1 19 - 10 22
2.
Жилина
 9 6 0 3 22 - 16 18
3.
Железярне Подбрезова
 8 5 1 2 17 - 9 16
4.
Дукла Банска-Бистрица
 9 4 3 2 16 - 12 15
5.
Слован Братислава
 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
ДАК
 8 4 2 2 13 - 7 14
7.
Спартак Трнава
 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
Ружомберок
 9 2 4 3 10 - 14 10
9.
Кошице
 8 2 1 5 5 - 15 7
10.
Скалица
 9 2 1 6 10 - 14 7
11.
Злате Моравце
 8 0 2 6 5 - 13 2
12.
Михаловце
 8 0 2 6 5 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тренчин
 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Жилина
 5 4 0 1 17 - 12 12
3.
Железярне Подбрезова
 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Ружомберок
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Слован Братислава
 3 2 1 0 7 - 4 7
6.
Спартак Трнава
 5 2 1 2 8 - 6 7
7.
Скалица
 5 2 1 2 5 - 4 7
8.
ДАК
 3 2 0 1 9 - 5 6
9.
Дукла Банска-Бистрица
 4 1 2 1 5 - 7 5
10.
Кошице
 4 1 1 2 1 - 6 4
11.
Злате Моравце
 3 0 1 2 2 - 5 1
12.
Михаловце
 5 0 1 4 4 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дукла Банска-Бистрица
 5 3 1 1 11 - 5 10
2.
Тренчин
 5 3 1 1 11 - 9 10
3.
ДАК
 5 2 2 1 4 - 2 8
4.
Слован Братислава
 4 2 1 1 5 - 5 7
5.
Железярне Подбрезова
 4 2 0 2 11 - 7 6
6.
Жилина
 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спартак Трнава
 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Кошице
 4 1 0 3 4 - 9 3
9.
Ружомберок
 4 0 2 2 5 - 10 2
10.
Михаловце
 3 0 1 2 1 - 4 1
11.
Злате Моравце
 5 0 1 4 3 - 8 1
12.
Скалица
 4 0 0 4 5 - 10 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Железярне Подбрезова Ковачик Петер 5 (3)
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 5 (3)
Жилина Henry Addo 5 (2)
Жилина Дурис Давид 5 (1)
Тренчин Купусович Негош 5
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 4
Кошице Голиков Александр 4
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 4
Тренчин Бариш Дамьян 4
Дукла Банска-Бистрица Lukas Migala 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Lukas Migala получил желтую карточку от судьи
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