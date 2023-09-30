Тур: 9. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
0:1
22' ГолВляди Шкельчим
31' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
33' Желтая карточкаХайдари Альбиан
49' Желтая карточкаМацек Роман
62' Желтая карточкаШеттин Тобиас
62' Желтая карточкаКиминьяни Янис
1:1
68' ГолБуркарт Нишан
1:2
70' ГолМаркеш Мартим
1:3
73' ГолМахмуд Хадж
83' Желтая карточкаШтеффен Ренато
85' Желтая карточкаЯнкевиц Александр
89' Желтая карточкаСаббатини Хонатан
2:3
90' ГолБуэсс Роман
90'+4
Ход матча
22'
31'
33'
49'
62'
62'
68'
70'
1:2
73'
1:3
83'
90'
2:3
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 8
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
387 Количество передач 405
-
49 Владение мячом, % 51
25
Шмид
Янник
77
Дзуффи
Лука
11
Туркес
Алдин
16
Гргич
Анто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Дзуффи ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Туркес АлдинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Араз МусаПолузащитник
-
16 Арнольд РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Гргич АнтоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Диана СтивенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Махмуд ХаджПолузащитник
- Нападающий
-
27 Бабич БорисНападающий
-
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Винтертур
Лугано
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
27 матчей
37%
11.1%
51.9%
10 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.29
1.08
Среднее время на гол
70
83
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.62
1.43
Среднее время на гол
55
63
Всего голов
39
34
Голов в среднем за матч
1.44
1.26
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
Среднее время на гол
62
71
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|0.33
|Samuel Ballet
|3
|0.33
|Лтайеф Сайфалла
|3
|0.33
|Туркес Алдин
|3 (1)
|0.33
|Буэсс Роман
|2 (1)
|0.22
|Randy Schneider
|1
|0.11
|Adrian Gantenbein
|1
|0.11
|Стильхарт Базиль
|1
|0.11
|Буркарт Нишан
|1
|0.11
|Янкевиц Александр
|0
|0
|Samir Ramizi
|0
|0
|Шеттин Тобиас
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|3
|0.38
|Вляди Шкельчим
|3
|0.38
|Штеффен Ренато
|2
|0.25
|Киминьяни Янис
|2
|0.25
|Боттани Маттиа
|1
|0.13
|Саббатини Хонатан
|1
|0.13
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0.13
|Валенсуэла Мильтон
|1
|0.13
|Эспиноса Джон
|1
|0.13
|Махмуд Хадж
|1
|0.13
|Маркеш Мартим
|1
|0.13
|Гргич Анто
|0
|0
|Мацек Роман
|0
|0
|Бислими Уран
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидлер Сильван
|4
|0
|Стильхарт Базиль
|3
|0
|Samuel Ballet
|3
|0
|Янкевиц Александр
|3
|0
|Буэсс Роман
|2
|0
|Лтайеф Сайфалла
|2
|0
|Диаби Сулейман
|1
|0
|Араз Муса
|1
|0
|Thibault Corbaz
|1
|0
|Арнольд Ремо
|1
|0
|Шмид Янник
|1
|0
|Туркес Алдин
|1
|0
|Шеттин Тобиас
|1
|0
|Randy Schneider
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайдари Альбиан
|4
|0
|Эспиноса Джон
|1
|1
|Боттани Маттиа
|2
|0
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|Бислими Уран
|2
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Саббатини Хонатан
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Киминьяни Янис
|1
|0
|Вляди Шкельчим
|1
|0
|Махмуд Хадж
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лугано
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
3
Винтертур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Лугано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
6
8
Винтертур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лугано
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
1
17%
3
25%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Пропущено
15
3
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
13%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
67%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
0
0%
76-90
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
11%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
6
35%
61-75
6
33%
3
18%
76-90
Пропущено
21
15
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
8
38%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1
Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1
Лугано
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3
Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1
Результаты матчей
Винтертур
Лугано
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
Точный счет
5:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
5:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
21
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
72
53
27
35
18
17
18
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|4
|0
|15 - 6
|16
|2.
|8
|5
|0
|3
|18 - 14
|15
|3.
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|8
|3
|3
|2
|14 - 16
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|19 - 20
|12
|8.
|2:1
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|9.
|7
|1
|2
|4
|13 - 15
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|6 - 13
|5
|11.
|8
|1
|2
|5
|9 - 14
|5
|12.
|1:2
|9
|1
|2
|6
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|5.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|8.
|2:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|9 - 7
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|12.
|1:2
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|1
|3
|0
|7 - 4
|6
|2.
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|4.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|6.
|2:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|11 - 14
|4
|8.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|9.
|1:2
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|10.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|11.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|12.
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Ивердон
|Ташар Варол
|4 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4