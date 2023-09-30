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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Винтертур
2:3
Конец матча
Лугано
0'
0:1
22' Гол
Вляди Шкельчим
31' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
33' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
49' Желтая карточка
Мацек Роман
62' Желтая карточка
Шеттин Тобиас
62' Желтая карточка
Киминьяни Янис
1:1
68' Гол
Буркарт Нишан
1:2
70' Гол
Маркеш Мартим
1:3
73' Гол
Махмуд Хадж
83' Желтая карточка
Штеффен Ренато
85' Желтая карточка
Янкевиц Александр
89' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
2:3
90' Гол
Буэсс Роман
90'+4
33
Келлер
Марвин
19
Adrian
Gantenbein
25
Шмид
Янник
4
Стильхарт
Базиль
3
Шеттин
Тобиас
45
Янкевиц
Александр
77
Дзуффи
Лука
17
Samuel
Ballet
10
Ди
Джусто
Маттео
70
Лтайеф
Сайфалла
11
Туркес
Алдин
1
Саипи
Амир
6
Эспиноса
Джон
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
26
Маркеш
Мартим
16
Гргич
Анто
21
Киминьяни
Янис
7
Мацек
Роман
14
Саббатини
Хонатан
31
Алиседа
Игнасио
19
Вляди
Шкельчим
Винтертур
4-2-3-1
Лугано
4-1-4-1

История личных встреч

Винтертур
Лугано

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

27 матчей

37%
11.1%
51.9%
10 побед 3 ничьи 14 побед

Первый тайм

25.9%
29.6%
44.5%
7 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
3:1
К
1:0
С
1:4
ТМК
0:0
К
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
3:0
ЧЛ
0:0
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:2
ЧЛ
0:3
ЧЛ
0:2
ЧЛ
2:1
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:3
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:2
ЧЛ
4:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.29
1.08

Среднее время на гол

70
83

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.62
1.43

Среднее время на гол

55
63

Всего голов

39
34

Голов в среднем за матч

1.44
1.26

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23

Среднее время на гол

62
71

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 0.33
Samuel Ballet 3 0.33
Лтайеф Сайфалла 3 0.33
Туркес Алдин 3 (1) 0.33
Буэсс Роман 2 (1) 0.22
Randy Schneider 1 0.11
Adrian Gantenbein 1 0.11
Стильхарт Базиль 1 0.11
Буркарт Нишан 1 0.11
Янкевиц Александр 0 0
Samir Ramizi 0 0
Шеттин Тобиас 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 3 0.38
Вляди Шкельчим 3 0.38
Штеффен Ренато 2 0.25
Киминьяни Янис 2 0.25
Боттани Маттиа 1 0.13
Саббатини Хонатан 1 0.13
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.13
Валенсуэла Мильтон 1 0.13
Эспиноса Джон 1 0.13
Махмуд Хадж 1 0.13
Маркеш Мартим 1 0.13
Гргич Анто 0 0
Мацек Роман 0 0
Бислими Уран 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидлер Сильван 4 0
Стильхарт Базиль 3 0
Samuel Ballet 3 0
Янкевиц Александр 3 0
Буэсс Роман 2 0
Лтайеф Сайфалла 2 0
Диаби Сулейман 1 0
Араз Муса 1 0
Thibault Corbaz 1 0
Арнольд Ремо 1 0
Шмид Янник 1 0
Туркес Алдин 1 0
Шеттин Тобиас 1 0
Randy Schneider 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайдари Альбиан 4 0
Эспиноса Джон 1 1
Боттани Маттиа 2 0
Валенсуэла Мильтон 2 0
Бислими Уран 2 0
Штеффен Ренато 1 0
Гргич Анто 1 0
Саббатини Хонатан 1 0
Мацек Роман 1 0
Киминьяни Янис 1 0
Вляди Шкельчим 1 0
Махмуд Хадж 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0

Результаты матчей

Винтертур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Лугано
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
Винтертур
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Лугано
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

6
8
Винтертур
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Лугано
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Пропущено

6
12
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
25%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
33%
3
25%
61-75
1
17%
3
25%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Пропущено

15
3
4 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
13%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
2
67%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
0
0%
76-90

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
11%
2
12%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
5
28%
3
18%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
6
35%
61-75
6
33%
3
18%
76-90

Пропущено

21
15
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
14%
1
7%
1-15
1
5%
3
20%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
3
14%
3
20%
61-75
8
38%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Серветт - Винтертур 2:2 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Арау - Винтертур 1:2 Винтертур - Ивердон 1:1
Лозанна - Винтертур 2:5 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 0:2 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Базель - Винтертур 5:2 Винтертур - Люцерн 0:0 Винтертур - Вильярреал-2 3:1 Винтертур - Баден 5:0 Винтертур - Брюль 5:0 Винтертур - Арау 2:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 7:0 Янг Бойз - Винтертур 2:1 Винтертур - Цюрих 0:2 Винтертур - Серветт 0:1 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Винтертур 0:1
Лугано
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3
Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1 Цюрих - Лугано 3:0 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Лугано - Парадисо 5:1 Унтерахинг - Лугано 1:1 Лугано - Беллинцона 3:2 Янг Бойз - Лугано 3:2 Цюрих - Лугано 2:3 Лугано - Янг Бойз 2:0 Базель - Лугано 1:1 Лугано - Винтертур 2:1

Результаты матчей

Винтертур
Лугано

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

5:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
2:5
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
5
1 раз 25%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

5:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
1
1
4
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
2
3
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
7
2
1.5
5
3
2
7
2.5
3
5
1
8
3.5
1
7
1
8
4.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 8 4 4 0 15 - 6 16
2.
Лугано
 8 5 0 3 18 - 14 15
3.
Люцерн
 8 4 3 1 11 - 7 15
4.
Санкт-Галлен
 8 4 3 1 11 - 8 15
5.
Янг Бойз
 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ивердон
 8 3 3 2 14 - 16 12
7.
Винтертур
 9 3 3 3 19 - 20 12
8.
Серветт
 2:1 9 2 4 3 12 - 15 10
9.
Базель
 7 1 2 4 13 - 15 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 2 4 6 - 13 5
11.
Грасcхоппер
 8 1 2 5 9 - 14 5
12.
Лозанна
 1:2 9 1 2 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Люцерн
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
5.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
Ивердон
 3 2 1 0 9 - 5 7
8.
Серветт
 2:1 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 4 1 2 1 9 - 7 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 2 2 4 - 9 5
11.
Грасcхоппер
 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Лозанна
 1:2 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
2.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
3.
Янг Бойз
 4 1 2 1 5 - 5 5
4.
Люцерн
 4 1 2 1 3 - 3 5
5.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
6.
Серветт
 2:1 4 1 1 2 5 - 8 4
7.
Винтертур
 4 1 1 2 11 - 14 4
8.
Санкт-Галлен
 4 0 3 1 3 - 4 3
9.
Лозанна
 1:2 5 1 0 4 6 - 9 3
10.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 4 - 8 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5
Ивердон Ташар Варол 4 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Весь список
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