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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 34000 Главный судья: Линдхут Аллард
ПСВ
3:1
Конец матча
Волендам
0'
1:0
12' Гол
Ланг Ноа
2:0
47' Гол
Тиль Гус
63' Желтая карточка
Бенамар Бенаисса
2:1
76' Пенальти
Твигт Калвин
79' Желтая карточка
Пепи Рикардо
88' Вторая желтая карточка
Бенамар Бенаисса
3:1
90' Гол
Тильман Малик
90'+8

Ход матча

12'
Ланг Ноа
(Бакайоко Жоан)
1:0
46'
Тиль Гус
Сайбари Исмаэль
 
46'
 
Джонсон Дариус
Куол Гаранг
47'
Тиль Гус
(Тильман Малик)
2:0
62'
 
Зеефейк Ликвинсио
Мюрен Роберт
63'
 
Бенамар Бенаисса
70'
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
 
72'
 
Буур Оскар
Пайн Дерон
72'
 
Zach Booth
Улд-Ших Биляль
76'
2:1
Твигт Калвин
79'
Пепи Рикардо
 
86'
Вертессен Йорбе
Ланг Ноа
 
86'
Рамальо Андре
Белла-Кочап Армель
 
88'
 
Бенамар Бенаисса
90'
Тильман Малик
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 16 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 0
  • 5 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 4
  • 545 Количество передач 111
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
6
Белла-Кочап
Армель
18
Боскальи
Оливье
30
Ван
Анхольт
Патрик
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
10
Тильман
Малик
34
Сайбари
Исмаэль
7
Ланг
Ноа
9
Де
Йонг
Люк
1
Мио
Бакхаус
3
Плат
Брайан
6
Бенамар
Бенаисса
28
Флинт
Джош
26
Пайн
Дерон
4
Мирани
Деймон
36
Milan
de
Haan
17
Твигт
Калвин
11
Улд-Ших
Биляль
14
Куол
Гаранг
21
Мюрен
Роберт
ПСВ
4-1-4-1
Волендам
4-2-3-1

История личных встреч

ПСВ
Волендам

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Э
2:3
Э
7:1
К
0:2
К
0:2
ПЛ
3:5
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.17
2.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

41
41

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 6 (2) 0.86
Ланг Ноа 4 0.57
Тиль Гус 3 0.43
Веерман Йоэй 2 0.29
Вертессен Йорбе 2 0.29
Тильман Малик 2 0.29
Пепи Рикардо 2 (1) 0.29
Сайбари Исмаэль 1 0.14
Лосано Ирвинг 1 0.14
Тезе Джордан 0 0
Бакайоко Жоан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 2 0.33
Ван Мигем Дарил 1 0.17
Бенамар Бенаисса 1 0.17
Куол Гаранг 1 0.17
Твигт Калвин 1 (1) 0.17
Улд-Ших Биляль 0 0
Мирани Деймон 0 0
Зеефейк Ликвинсио 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенамар Бенаисса 1 1
Мюрен Роберт 0 1
Улд-Ших Биляль 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Плат Брайан 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Куол Гаранг 1 0
Мио Бакхаус 1 0
Пайн Дерон 1 0
Хуве Квинси 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Волендам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Волендам
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

11
2
ПСВ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Волендам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
100%
3
30%
76-90

Забито

11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
33%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

23
6
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
4%
1
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
1
17%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
4
17%
2
33%
61-75
5
22%
2
33%
76-90

Пропущено

2
16
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
50%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0
Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1
Волендам
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1
Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1

Результаты матчей

ПСВ
Волендам

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:4
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:4
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

4
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

ПСВ
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
2.5
Больше Меньше
3
4
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
4.
Твенте
 0:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
10.
Аякс
 2:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Херенвен
 0:0 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
14.
Валвейк
 1:2 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
15.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 6 - 18 4
16.
Витесс
 Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
17.
Утрехт
 Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
3.
Твенте
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 2:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
12.
Херенвен
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Валвейк
 1:2 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Аякс
 2:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Херенвен
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
9.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Витесс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Валвейк
 1:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
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Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
Фейеноорд Пайшао Игор 4 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
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    Контроль мяча: ПСВ: 75%, Волендам: 25%.
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 34000 болельщиков
  • 97'
    Волендам пытается что-то создать.
  • 96'
    Г О О О О Л - Тильман Малик забивает ударом с правой ноги!
  • 96'
    ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 96'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Ох, нехорошо это выглядит. Тиль Гус получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 96'
    Тиль Гус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 96'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Волендам
  • 95'
    Шанс! Боскальи Оливье из команды ПСВ пробил головой, но мимо
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    • 95'
      Тильман Малик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 95'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
    • 94'
      Josh Flint успешно блокирует удар.
    • 94'
      Тиль Гус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 94'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 93'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 93'
      Вертессен Йорбе пробует нанести удар издали, но Mio Backhaus держит все под контролем
    • 93'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 92'
      Судья сигнализирует, что Веерман Йоэй из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Zach Booth
    • 92'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 91'
      Ван Анхольт Патрик из команды ПСВ в офсайде
    • 91'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 90'
      Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали
    • 90'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 90'
      Контроль мяча: ПСВ: 76%, Волендам: 24%.
    • 89'
      Рикардо Пепи из команды ПСВ в офсайде
    • 89'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Тильман Малик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 89'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 88'
      УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Бенамар Бенаисса получает вторую желтую карточку
    • 88'
      Бенамар Бенаисса из команды Волендам заходит слишком далеко, он валит Рикардо Пепи.
    • 88'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 88'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 88'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 87'
      Твигт Калвин из команды Волендам в офсайде
    • 87'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 87'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 86'
      Белла-Кочап Армель получил травму и заменен. Рамальо Андре выходит на поле.
    • 86'
      Тактическая замена. Ланг Ноа уходит с поля и его заменяет Вертессен Йорбе
    • 86'
      Ох, нехорошо это выглядит. Белла-Кочап Армель получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 86'
      Белла-Кочап Армель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 85'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 85'
      Шанс! Josh Flint из команды Волендам пробил головой, но мимо
    • 85'
      Твигт Калвин из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 84'
      Судья сигнализирует, что Ван Анхольт Патрик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Твигт Калвин
    • 84'
      Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 83'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 83'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 83'
      Шанс! Тиль Гус из команды ПСВ пробил головой, но мимо
    • 83'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой справа.
    • 82'
      Мио Бакхаус делает важнейший сейв!
    • 81'
      Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 81'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 81'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 81'
      Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 81'
      ПСВ начинает контратаку
    • 80'
      Контроль мяча: ПСВ: 76%, Волендам: 24%.
    • 79'
      Рикардо Пепи из команды ПСВ получает желтую после опасной игры.
    • 79'
      Рикардо Пепи из команды ПСВ опасно и грубо сыграл. Твигт Калвин пострадал.
    • 79'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 79'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 79'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 79'
      Тезе Джордан из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Судья сигнализирует, что Тильман Малик из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Zach Booth
    • 78'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 78'
      Буур Оскар ослабляет давление, выбив мяч.
    • 77'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 77'
      Плат Брайан из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 77'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 77'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 76'
      'Г О О О О О Л - Твигт Калвин из команды Волендам забивает с пенальти! Он пробил правой. Вальтер Бенитес был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 76'
      Контроль мяча: ПСВ: 76%, Волендам: 24%.
    • 76'
      ПЕНАЛЬТИ - Боскальи Оливье из команды ПСВ привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Зеефейк Ликвинсио.
    • 75'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 75'
      Тезе Джордан из команды ПСВ в офсайде
    • 75'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 74'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 74'
      Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Волендам начинает контратаку
    • 74'
      Zach Booth выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 73'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 73'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 73'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Тактическая замена. Улд-Ших Биляль уходит с поля и его заменяет Zach Booth
    • 72'
      Тактическая замена. Пайн Дерон уходит с поля и его заменяет Буур Оскар
    • 72'
      Матч возобновлен
    • 71'
      Зеефейк Ликвинсио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 71'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 70'
      Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи
    • 70'
      Контроль мяча: ПСВ: 76%, Волендам: 24%.
    • 70'
      Ван Анхольт Патрик нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 70'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 70'
      Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 70'
      Тиль Гус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 69'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 69'
      Ван Анхольт Патрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 69'
      Волендам начинает контратаку
    • 69'
      Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 69'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 68'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 68'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Волендам контролирует мяч.
    • 67'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 67'
      Тильман Малик не смог попасть в створ ударом издали
    • 67'
      Бенамар Бенаисса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 66'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 66'
      Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе
    • 66'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 66'
      Волендам начинает контратаку
    • 65'
      Контроль мяча: ПСВ: 77%, Волендам: 23%.
    • 65'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 65'
      Хорошую попытку сделал Ланг Ноа. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 65'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 65'
      Веерман Йоэй нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Де Йонг Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 65'
      Ланг Ноа из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 65'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 64'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 64'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 64'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 64'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 64'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Бенамар Бенаисса получил желтую карточку от судьи
    • 63'
      Бенамар Бенаисса наказан за толчок Тильман Малик
    • 63'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 63'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 62'
      Тактическая замена. Мюрен Роберт уходит с поля и его заменяет Зеефейк Ликвинсио
    • 62'
      Боскальи Оливье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 62'
      Тильман Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 62'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 61'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 61'
      Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 60'
      Контроль мяча: ПСВ: 77%, Волендам: 23%.
    • 60'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 59'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 59'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 59'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Боскальи Оливье и попал в каркас ворот!
    • 59'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 59'
      Мио Бакхаус делает важнейший сейв!
    • 59'
      Де Йонг Люк нанес удар головой, но Mio Backhaus спокойно отбил мяч.
    • 58'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 58'
      Milan de Haan успешно блокирует удар.
    • 58'
      Тиль Гус нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 58'
      ПСВ начинает контратаку
    • 58'
      Де Йонг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 57'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 56'
      Хорошую попытку сделал Ван Анхольт Патрик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 56'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 56'
      Milan de Haan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 55'
      Улд-Ших Биляль из команды Волендам заходит слишком далеко, он валит Тильман Малик.
    • 55'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: ПСВ: 78%, Волендам: 22%.
    • 55'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 55'
      Твигт Калвин из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 54'
      Milan de Haan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 53'
      Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 53'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 53'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 52'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 52'
      Пайн Дерон из команды Волендам в офсайде
    • 51'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 51'
      Josh Flint ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 50'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: ПСВ: 78%, Волендам: 22%.
    • 50'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 49'
      Плат Брайан из команды Волендам опасно и грубо сыграл. Ланг Ноа пострадал.
    • 49'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 49'
      Пайн Дерон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
    • 48'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Тиль Гус удалось забить из легкой позиции.
    • 47'
      Тильман Малик сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О О Л - Тиль Гус из команды ПСВ легко посылает мяч в пустые ворота правой! Тиль Гус легко с этим справился!
    • 47'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 47'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 47'
      Белла-Кочап Армель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 46'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Куол Гаранг уходит с поля и его заменяет Джонсон Дариус
    • 46'
      Тактическая замена. Сайбари Исмаэль уходит с поля и его заменяет Тиль Гус
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: ПСВ: 78%, Волендам: 22%.
    • 47'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 47'
      Белла-Кочап Армель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 46'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 45'
      Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 45'
      Веерман Йоэй пробует нанести удар издали, но Mio Backhaus держит все под контролем
    • 45'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: ПСВ: 77%, Волендам: 23%.
    • 45'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 44'
      Мио Бакхаус делает важнейший сейв!
    • 44'
      Ван Анхольт Патрик пробует нанести удар издали, но Mio Backhaus держит все под контролем
    • 44'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 44'
      Мио Бакхаус из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Мюрен Роберт из команды Волендам опасно и грубо сыграл. Бакайоко Жоан пострадал.
    • 43'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 43'
      Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Белла-Кочап Армель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 43'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 43'
      Ланг Ноа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Волендам контролирует мяч.
    • 42'
      Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 42'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 42'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 41'
      Ланг Ноа из команды ПСВ в офсайде
    • 41'
      Тильман Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 41'
      ПСВ начинает контратаку
    • 41'
      Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 41'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Пайн Дерон.
    • 40'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 40'
      Контроль мяча: ПСВ: 78%, Волендам: 22%.
    • 40'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 40'
      Мирани Деймон успешно блокирует удар.
    • 40'
      Тезе Джордан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 39'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 39'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 39'
      Плат Брайан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 39'
      Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 38'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 38'
      Бакайоко Жоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 37'
      Бенамар Бенаисса из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 37'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 36'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: ПСВ: 77%, Волендам: 23%.
    • 35'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 34'
      Пайн Дерон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 34'
      Пайн Дерон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 34'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 33'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Сайбари Исмаэль из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мюрен Роберт
    • 33'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 32'
      Пайн Дерон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 32'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 32'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Бенамар Бенаисса выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 31'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Куол Гаранг из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Белла-Кочап Армель
    • 31'
      Волендам начинает контратаку
    • 31'
      Josh Flint ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 30'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 30'
      Контроль мяча: ПСВ: 78%, Волендам: 22%.
    • 30'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 29'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 28'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 28'
      Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Судья сигнализирует, что Бенамар Бенаисса из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Сайбари Исмаэль
    • 27'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 26'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 26'
      Де Йонг Люк нанес удар головой, но Mio Backhaus спокойно отбил мяч.
    • 26'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 26'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      ПСВ начинает контратаку
    • 25'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 25'
      Тезе Джордан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: ПСВ: 79%, Волендам: 21%.
    • 25'
      Волендам контролирует мяч.
    • 24'
      Де Йонг Люк задерживает мяч рукой
    • 24'
      Веерман Йоэй из команды ПСВ подал угловой слева.
    • 24'
      Мирани Деймон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 23'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 23'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Судья сигнализирует, что Де Йонг Люк из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бенамар Бенаисса
    • 23'
      Улд-Ших Биляль из команды Волендам в офсайде
    • 22'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 22'
      Бакайоко Жоан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 22'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 22'
      Боскальи Оливье пробует нанести удар издали, но Mio Backhaus держит все под контролем
    • 21'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Пайн Дерон из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 20'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Твигт Калвин из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Веерман Йоэй
    • 20'
      Контроль мяча: ПСВ: 79%, Волендам: 21%.
    • 20'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Сайбари Исмаэль из команды ПСВ в офсайде
    • 19'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Хорошую попытку сделал Де Йонг Люк. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Оооо... вот это был удар! Сайбари Исмаэль должен был забить с этой позиции.
    • 19'
      Сайбари Исмаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 18'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 18'
      Белла-Кочап Армель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Волендам начинает контратаку
    • 17'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 17'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 16'
      Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 16'
      Плат Брайан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 16'
      Бакайоко Жоан пробует нанести удар издали, но Mio Backhaus держит все под контролем
    • 16'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 15'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: ПСВ: 77%, Волендам: 23%.
    • 15'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 15'
      Куол Гаранг из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Сайбари Исмаэль из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Мирани Деймон
    • 13'
      Волендам контролирует мяч.
    • 12'
      Бакайоко Жоан сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Ланг Ноа забивает с правой ноги!
    • 12'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 12'
      Веерман Йоэй не смог попасть в створ ударом издали
    • 12'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 11'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 11'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Josh Flint ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: ПСВ: 82%, Волендам: 18%.
    • 10'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 9'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Белла-Кочап Армель из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Улд-Ших Биляль
    • 8'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 8'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 7'
      Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      ПСВ начинает контратаку
    • 7'
      Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 6'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 6'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 6'
      Контроль мяча: ПСВ: 83%, Волендам: 17%.
    • 5'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 5'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Волендам начинает контратаку
    • 5'
      Хорошую попытку сделал Ван Анхольт Патрик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 5'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 4'
      Судья сигнализирует, что Бакайоко Жоан из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Твигт Калвин
    • 4'
      Бенамар Бенаисса ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Milan de Haan ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 3'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 3'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Плат Брайан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 1'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 1'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 1'
      Волендам начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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