Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

92' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

92' Удар от ворот произведет ПСВ

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Волендам

91' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

90' Удар от ворот произведет Волендам

90' Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали

89' Рикардо Пепи из команды ПСВ в офсайде

89' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

89' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' УДАЛЕНИЕ! – После тактического фола Бенамар Бенаисса получает вторую желтую карточку

88' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

88' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Удар от ворот произведет ПСВ

86' Ох, нехорошо это выглядит. Белла-Кочап Армель получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Белла-Кочап Армель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Шанс! Josh Flint из команды Волендам пробил головой, но мимо

85' Твигт Калвин из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Удар от ворот произведет Волендам

81' Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан . Удар в створ, но вратарь начеку

81' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Буур Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Рикардо Пепи из команды ПСВ получает желтую после опасной игры.

79' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

79' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Волендам

77' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

76' 'Г О О О О О Л - Твигт Калвин из команды Волендам забивает с пенальти! Он пробил правой. Вальтер Бенитес был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

75' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

74' Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Zach Booth выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Матч возобновлен

71' Зеефейк Ликвинсио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

70' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан . Удар в створ, но вратарь начеку

69' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Тезе Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Удар от ворот произведет Волендам

67' Тильман Малик не смог попасть в створ ударом издали

66' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

66' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

66' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

65' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Хорошую попытку сделал Ланг Ноа . Удар в створ, но вратарь начеку

65' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Ланг Ноа из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

65' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Бенамар Бенаисса получил желтую карточку от судьи

63' Удар от ворот произведет Волендам

62' Боскальи Оливье оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Тильман Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Волендам

60' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

59' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Боскальи Оливье и попал в каркас ворот!

59' Де Йонг Люк нанес удар головой, но Mio Backhaus спокойно отбил мяч.

58' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

58' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Де Йонг Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Удар от ворот произведет Волендам

57' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Хорошую попытку сделал Ван Анхольт Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

56' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

56' Milan de Haan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Твигт Калвин из команды Волендам своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Milan de Haan выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Плат Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

51' Josh Flint ослабляет давление, выбив мяч.

50' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

49' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Белла-Кочап Армель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе