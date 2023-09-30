Тур: 7. Стадион: Филипс. Зрители: 34000 Главный судья: Линдхут Аллард
0'
1:0
12' ГолЛанг Ноа
2:0
47' ГолТиль Гус
63' Желтая карточкаБенамар Бенаисса
2:1
76' ПенальтиТвигт Калвин
79' Желтая карточкаПепи Рикардо
88' Вторая желтая карточкаБенамар Бенаисса
3:1
90' ГолТильман Малик
90'+8
Ход матча
12'
1:0
47'
2:0
63'
72'
76'
2:1
79'
88'
90'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
9 Удары по воротам 1
-
16 Удары в створ 1
-
7 Угловые 0
-
5 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 4
-
545 Количество передач 111
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
7
Ланг
Ноа
28
Флинт
Джош
26
Пайн
Дерон
17
Твигт
Калвин
14
Куол
Гаранг
21
Мюрен
Роберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ланг НоаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
-
26 Пайн ДеронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Твигт КалвинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Куол ГарангПолузащитник
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Matthias Kohler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
Волендам
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.17
2.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
41
41
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|6 (2)
|0.86
|Ланг Ноа
|4
|0.57
|Тиль Гус
|3
|0.43
|Веерман Йоэй
|2
|0.29
|Вертессен Йорбе
|2
|0.29
|Тильман Малик
|2
|0.29
|Пепи Рикардо
|2 (1)
|0.29
|Сайбари Исмаэль
|1
|0.14
|Лосано Ирвинг
|1
|0.14
|Тезе Джордан
|0
|0
|Бакайоко Жоан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|2
|0.33
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.17
|Бенамар Бенаисса
|1
|0.17
|Куол Гаранг
|1
|0.17
|Твигт Калвин
|1 (1)
|0.17
|Улд-Ших Биляль
|0
|0
|Мирани Деймон
|0
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенамар Бенаисса
|1
|1
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Улд-Ших Биляль
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
|Мио Бакхаус
|1
|0
|Пайн Дерон
|1
|0
|Хуве Квинси
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Волендам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Волендам
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
11
2
ПСВ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Волендам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
33%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
100%
3
30%
76-90
Забито
11
3
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
4
36%
1
33%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
23
6
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
4%
1
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
5
22%
1
17%
31-45
6
26%
0
0%
46-60
4
17%
2
33%
61-75
5
22%
2
33%
76-90
Пропущено
2
16
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
50%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0
Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 ПСВ - Эйндховен 3:1 Аугсбург - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 ПСВ - Сент-Трейден 1:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Херенвен 3:3 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:1
Волендам
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Волендам - Хераклес 2:2 Фортуна Ситтард - Волендам 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 4:1
Волендам - Витесс 1:2 Хераклес - Волендам 1:3 Волендам - Аланьяспор 1:1 Волендам - Ламия 2:0 Кортрейк - Волендам 2:1 Волендам - Гент 1:2 СВЗВ Вирден - Волендам 1:6 Волендам - Эксельсиор 3:2 Гоу Эхед Иглс - Волендам 3:0 Волендам - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Волендам 4:1 Волендам - Камбюр 2:0 Волендам - ПСВ 2:3 Херенвен - Волендам 2:1 Утрехт - Волендам 0:0 Волендам - Фортуна Ситтард 2:1
Результаты матчей
ПСВ
Волендам
Точный счет
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:4
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
4
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:4
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
4
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
ПСВ
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|29 - 6
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 3
|16
|4.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 15
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|10.
|2:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|14.
|1:2 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 16
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|1:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|2:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|12 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|8 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5
|Фейеноорд
|Пайшао Игор
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Спарта Роттердам
|Бакари Саид
|3