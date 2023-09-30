Тур: 7. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
0:0
Второй тайм: 52'
0'
22' Желтая карточкаВан Брюген Дамиан
26' Желтая карточкаМбе Со Лоик
38' Желтая карточкаФламинго Райан
45' Желтая карточкаКитала Янн
Ход матча
26'
38'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
270 Количество передач 169
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Виргевер
Ник
77
Ромени
Оле
22
Барбе
Тео
28
Ресинк
Стейе
11
Китала
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Новоа УгоПолузащитник
-
37 Лидберг ИсакНападающий
-
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ресинк СтейеПолузащитник
- Нападающий
-
11 Китала ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Келлер СтейнВратарь
- Защитник
-
23 Ройо МанелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Виктор
|1
|0.14
|Ромени Оле
|1
|0.14
|Фламинго Райан
|1
|0.14
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Лидберг Исак
|0
|0
|Фрауло Оскар
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пост Данни
|1
|0.14
|Робине Тома
|1
|0.14
|Якобс Йоей
|1
|0.14
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0.14
|Ван ла Парра Райив
|0
|0
|Дёйвестейн Лансе
|0
|0
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Эсаяс Марселенсио
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виргевер Ник
|1
|0
|Тоорнстра Йенс
|1
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Баркас Василис
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Азаркан Маруан
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
|Фламинго Райан
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Брюген Дамиан
|2
|1
|Флоранюс Шерел
|2
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Ройо Манел
|1
|0
|Якобс Йоей
|1
|0
|Барбе Тео
|1
|0
|Мбе Со Лоик
|1
|0
|Дёйвестейн Лансе
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
|Акуджоби Хамди
|1
|0
|Китала Янн
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Катлайн Йоанн
|1
|0
|Эсаяс Марселенсио
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Алмере Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Утрехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
2
0
Утрехт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Алмере Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
10
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
2
29%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
4
40%
76-90
Забито
3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
7%
3
18%
1-15
1
7%
3
18%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
4
27%
3
18%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0
Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1
Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2 Осс - Алмере Сити 0:5
Результаты матчей
Утрехт
Алмере Сити
Точный счет
0:2
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|7
|7
|0
|0
|22 - 1
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|29 - 6
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 3
|16
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 15
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 16
|6
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 13
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 13
|5
|15.
|0:0 Заявка
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
|17.
|0:0 Заявка
|7
|0
|2
|5
|4 - 18
|2
|18.
|0:2 Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 0
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|0:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|18.
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|12 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|8 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5
|Фейеноорд
|Пайшао Игор
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Спарта Роттердам
|Бакари Саид
|3