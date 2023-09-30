Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Ян Китала из команды Алмере Сити получает желтую после опасной игры.

48' Удар от ворот произведет Утрехт

48' Матч возобновлен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

47' Ох, нехорошо это выглядит. Тер Авест Хидде получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Тер Авест Хидде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Хорошую попытку сделал Пеер Копмейнерс. Удар в створ, но вратарь начеку

46' Ян Китала создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Алмере Сити идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Удар от ворот произведет Утрехт

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Йенсен Виктор получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Йенсен Виктор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Ян Китала не смог попасть в створ ударом издали

42' Удар от ворот произведет Утрехт

42' Акуджоби Хамди не смог попасть в створ ударом издали

42' Ян Китала нанес удар, но тот был заблокирован.

40' Удар от ворот произведет Утрехт

39' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Фламинго Райан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

38' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Фламинго Райан наказан за толчок Ян Китала

36' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

35' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Барбе Тео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

32' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Ян Китала наказан за толчок Боздоган Джан

28' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

28' Хорошую попытку сделал Сёнтьенс Матс . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Фрауло Оскар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Хорошую попытку сделал Ромени Оле . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Виргевер Ник создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

23' Ян Китала наказан за толчок Йенсен Виктор

22' Ван Брюген Дамиан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

20' Удар от ворот произведет Утрехт

20' Ван ла Парра Райив оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

20' Пеер Копмейнерс из команды Алмере Сити своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

15' Матч возобновится спорным мячом

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Йенсен Виктор не смог попасть в створ ударом издали

13' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Робине Тома выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

5' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Игрок из команды Утрехт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

4' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Утрехт начинает с центра поля