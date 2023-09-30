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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Утрехт
0:2
Конец матча
Алмере Сити
0'
22' Желтая карточка
Ван Брюген Дамиан
26' Желтая карточка
Мбе Со Лоик
38' Желтая карточка
Фламинго Райан
45' Желтая карточка
Китала Янн
60' Желтая карточка
Новоа Уго
63' Вторая желтая карточка
Новоа Уго
0:1
80' Гол
Робине Тома
89' Желтая карточка
Фрауло Оскар
0:2
89' Гол
Ван ла Парра Райив
90' Желтая карточка
Копмейнерс Пер
90'+6

Ход матча

22'
 
Ван Брюген Дамиан
26'
 
Мбе Со Лоик
38'
Фламинго Райан
 
45'
 
Китала Янн
46'
Азаркан Маруан
Ромени Оле
 
46'
Новоа Уго
Тер Авест Хидде
 
58'
 
Катлайн Йоанн
Ван Брюген Дамиан
60'
Новоа Уго
 
63'
Новоа Уго
 
67'
Ван дер Марел Марк
Бауссайд Отман
 
71'
 
Хансен Корнелиус
Китала Янн
76'
Лидберг Исак
Сёнтьенс Матс
 
80'
0:1
Робине Тома
(Мбе Со Лоик)
84'
Лабьяд Закария
Виргевер Ник
 
88'
 
Дёйвестейн Лансе
Робине Тома
89'
Фрауло Оскар
 
89'
0:2
Ван ла Парра Райив
(Хансен Корнелиус)
90'
 
Копмейнерс Пер

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 412 Количество передач 370
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
5
Тер
Авест
Хидде
34
Фламинго
Райан
27
Модибо
Саньян
24
Виргевер
Ник
7
Йенсен
Виктор
6
Боздоган
Джан
8
Фрауло
Оскар
77
Ромени
Оле
21
Сёнтьенс
Матс
26
Бауссайд
Отман
1
Баккер
Нордин
5
Мбе
Со
Лоик
4
Ван
Брюген
Дамиан
22
Барбе
Тео
20
Акуджоби
Хамди
2
Флоранюс
Шерел
15
Копмейнерс
Пер
9
Робине
Тома
28
Ресинк
Стейе
27
Ван
ла
Парра
Райив
11
Китала
Янн
Утрехт
4-3-3
Алмере Сити
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Виктор 1 0.14
Ромени Оле 1 0.14
Фламинго Райан 1 0.14
Сёнтьенс Матс 0 0
Лидберг Исак 0 0
Фрауло Оскар 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 2 0.29
Ван ла Парра Райив 1 0.14
Пост Данни 1 0.14
Якобс Йоей 1 0.14
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0.14
Мбе Со Лоик 0 0
Дёйвестейн Лансе 0 0
Акуджоби Хамди 0 0
Хансен Корнелиус 0 0
Эсаяс Марселенсио 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Новоа Уго 1 1
Фрауло Оскар 2 0
Виргевер Ник 1 0
Тоорнстра Йенс 1 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Ван дер Хорн Майк 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Баркас Василис 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Азаркан Маруан 1 0
Фламинго Райан 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Брюген Дамиан 2 1
Флоранюс Шерел 2 0
Копмейнерс Пер 2 0
Робине Тома 1 0
Ройо Манел 1 0
Якобс Йоей 1 0
Барбе Тео 1 0
Мбе Со Лоик 1 0
Дёйвестейн Лансе 1 0
Акуджоби Хамди 1 0
Китала Янн 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Катлайн Йоанн 1 0
Эсаяс Марселенсио 1 0

Результаты матчей

Утрехт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Алмере Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Утрехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Алмере Сити
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

2
0
Утрехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Алмере Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
10

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
4
44%
1
14%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
2
25%
4
40%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Пропущено

17
17
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
1
6%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
18%
1
6%
31-45
2
12%
2
12%
46-60
4
24%
3
18%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 Хераклес - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:5 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0
Утрехт - Херенвен 0:2 ПСВ - Утрехт 2:0 Утрехт - Эспаньол 3:0 Утрехт - Болонья 1:2 Утрехт - ОФИ 2:0 Утрехт - Шахтёр Донецк 2:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:1 Утрехт - Спарта Роттердам 1:2 Утрехт - Эммен 3:2 Аякс - Утрехт 3:1 Утрехт - Валвейк 2:0 Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2 Утрехт - Волендам 0:0
Алмере Сити
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алмере Сити - ПСВ 0:4 Эксельсиор - Алмере Сити 0:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1
Фортуна Ситтард - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Твенте 1:4 Остенде - Алмере Сити 2:2 Виктория Кельн - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Ферль 1:0 Алмере Сити - Лоне 3:0 Эммен - Алмере Сити 1:2 Алмере Сити - Эммен 2:0 Алмере Сити - ВВВ-Венло 1:1 ВВВ-Венло - Алмере Сити 1:1 Алмере Сити - Эйндховен 3:1 Эйндховен - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Маастрихт 1:0 Ден Бош - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - НАК Бреда 0:2 Осс - Алмере Сити 0:5

Результаты матчей

Утрехт
Алмере Сити

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:5
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
4.
Твенте
 0:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
10.
Аякс
 2:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Херенвен
 0:0 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
14.
Валвейк
 1:2 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
15.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 6 - 18 4
16.
Витесс
 Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
17.
Утрехт
 Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
3.
Твенте
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 2:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
12.
Херенвен
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Валвейк
 1:2 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Аякс
 2:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Херенвен
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
9.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Витесс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Валвейк
 1:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
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Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
Фейеноорд Пайшао Игор 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Весь список
  • 93'
    Удар от ворот произведет Алмере Сити
  • 93'
    Утрехт пытается что-то создать.
  • 93'
    Азаркан Маруан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 91'
    Пеер Копмейнерс получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Безумный фол. Пеер Копмейнерс грубо играет против соперника. Пострадал Азаркан Маруан
  • 91'
    Хорошую попытку сделал Катлайн Йоанн. Удар в створ, но вратарь начеку
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