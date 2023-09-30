  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Грасcхоппер
0:2
Второй тайм: 70'
Янг Бойз
0'
0:1
17' Гол
Иттен Седрик
49' Желтая карточка
Мабил Авер
64' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
0:2
69' Гол
Элиа Мешак

Ход матча

17'
0:1
Иттен Седрик
(Гарсия Улиссес)
46'
Мабил Авер
Корбяну Теодор
 
46'
Шюрпф Паскаль
Феррейра Филипе
 
49'
Мабил Авер
 
64'
 
Лустенбергер Фабиан
69'
0:2
Элиа Мешак

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 4
  • 3 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Янг Бойз
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Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
5
Лавс
Джошуа
14
Матам
Тео
Ндика
19
Корбяну
Теодор
15
Секо
Аюму
7
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Феррейра
Филипе
8
Giotto
Morandi
99
Бабунски
Дориан
1
Расьоппи
Антони
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
7
Угриниц
Филип
39
Малес
Дариан
9
Иттен
Седрик
35
Ганвула
Сильвер
Грасcхоппер
4-4-2
Янг Бойз
4-1-3-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Янг Бойз

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
33.3%
18 побед 7 ничьих 0 побед

36 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 6 ничьих 30 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 15 ничьих 23 победы

Второй тайм

13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 27 побед

57 матчей

28.1%
19.3%
52.6%
16 побед 11 ничьих 30 побед

Первый тайм

21.1%
38.6%
40.3%
12 побед 22 ничьи 23 победы

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
18 побед 12 ничьих 27 побед

История матчей

С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
3:0
С
2:2
ТМК
5:2
С
1:1
С
0:0
С
6:1
С
0:1
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
0:4
С
0:1
С
2:3
К
5:0
С
4:0
С
4:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
4:2
С
0:1
С
4:0
С
5:0
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
4:0
С
2:0
С
3:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
2:2
С
3:2
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
4:0
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
3:3
К
3:0
С
0:1
С
1:3
С
2:0
С
3:3

Голы

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

1.74
0.9

Среднее время на гол

51
100

Всего голов

69
46

Голов в среднем за матч

2.3
1.7

Среднее время на гол

39
52

Всего голов

116
73

Голов в среднем за матч

2.04
1.28

Тотал матчей

2.5
56
Больше 98%
Меньше 2%
1
48
Больше 84%
Меньше 16%
9
38
Больше 67%
Меньше 33%
19
27
Больше 47%
Меньше 53%
30
13
Больше 23%
Меньше 77%
44
5
Больше 9%
Меньше 91%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
55

Среднее время на гол

44
70

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.22
Giotto Morandi 2 0.22
Корбяну Теодор 1 (1) 0.11
Феррейра Филипе 1 0.11
Дадашов Ренат 1 0.11
Брэдли Финк 1 0.11
Абраши Амир 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 4 (1) 0.5
Иттен Седрик 3 (1) 0.38
Монтейро Джоэл 3 0.38
Угриниц Филип 1 0.13
Бенито Лорис 1 0.13
Элиа Мешак 1 0.13
Лакомы Лукаш 1 0.13
Ридер Фабиан 1 0.13
Лустенбергер Фабиан 1 0.13
Ганвула Сильвер 1 0.13
Гарсия Улиссес 0 0
Имери Кастриот 0 0
Колли Эбрима 0 0
Малес Дариан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 0
Кристерс Тоберс 3 0
Абелс Дирк 2 0
Мабил Авер 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Корбяну Теодор 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 5 0
Угриниц Филип 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Янко Саиди 1 0
Иттен Седрик 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Перссон Ноа 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Грасcхоппер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Янг Бойз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
11
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Янг Бойз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
15

Голы по времени матча

Забито

5
5
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
20%
1
20%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
3
60%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
33%
2
18%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Забито

8
16
7 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
2
25%
3
19%
1-15
4
50%
1
6%
16-30
1
13%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
13%
4
25%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
5
33%
3
33%
61-75
5
33%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1
Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2

Результаты матчей

Грасcхоппер
Янг Бойз

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
4
3
1
7
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Цюрих
 8 4 4 0 15 - 6 16
3.
Лугано
 8 5 0 3 18 - 14 15
4.
Люцерн
 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Санкт-Галлен
 8 4 3 1 11 - 8 15
6.
Ивердон
 8 3 3 2 14 - 16 12
7.
Винтертур
 9 3 3 3 19 - 20 12
8.
Серветт
 9 2 4 3 12 - 15 10
9.
Базель
 7 1 2 4 13 - 15 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 2 4 6 - 13 5
11.
Грасcхоппер
 0:1 9 1 2 6 9 - 15 5
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Люцерн
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Янг Бойз
 1:0 3 3 0 0 11 - 4 9
6.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
Ивердон
 3 2 1 0 9 - 5 7
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 4 1 2 1 9 - 7 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 2 2 4 - 9 5
11.
Грасcхоппер
 0:1 5 1 1 3 5 - 7 4
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 1:0 5 2 2 1 6 - 5 8
2.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
3.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
4.
Люцерн
 4 1 2 1 3 - 3 5
5.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
6.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
7.
Винтертур
 4 1 1 2 11 - 14 4
8.
Санкт-Галлен
 4 0 3 1 3 - 4 3
9.
Лозанна
 5 1 0 4 6 - 9 3
10.
Грасcхоппер
 0:1 4 0 1 3 4 - 8 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5
Ивердон Ташар Варол 4 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 17'
    Гарсия Улиссес сделал результативную передачу.
  • 17'
    Г О О О О Л - Иттен Седрик бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 58% завершится победой Грасcхоппер.
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