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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Грасcхоппер
0:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
17' Гол
Иттен Седрик
49' Желтая карточка
Мабил Авер
64' Желтая карточка
Лустенбергер Фабиан
71' Желтая карточка
Янко Саиди
88' Желтая карточка
Аменда Орель
90'+7

Ход матча

17'
0:1
Иттен Седрик
(Гарсия Улиссес)
46'
Мабил Авер
Корбяну Теодор
 
46'
Шюрпф Паскаль
Феррейра Филипе
 
49'
Мабил Авер
 
64'
 
Лустенбергер Фабиан
67'
 
Монтейро Джоэл
Ганвула Сильвер
67'
 
Янко Саиди
Блюм Левин
68'
Брэдли Финк
Giotto Morandi
 
71'
 
Янко Саиди
75'
Какури Дион
Секо Аюму
 
80'
 
Аменда Орель
Иттен Седрик
81'
Растодер Элмин
Бабунски Дориан
 
88'
 
Аменда Орель

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 5 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 21
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 314 Количество передач 378
  • 45 Владение мячом, % 55
71
Хаммель
Джастин
2
Абелс
Дирк
4
Кристерс
Тоберс
5
Лавс
Джошуа
14
Матам
Тео
Ндика
19
Корбяну
Теодор
15
Секо
Аюму
7
Нденге
Тсии-Виллиам
77
Феррейра
Филипе
8
Giotto
Morandi
99
Бабунски
Дориан
1
Расьоппи
Антони
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
21
Гарсия
Улиссес
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
7
Угриниц
Филип
39
Малес
Дариан
9
Иттен
Седрик
35
Ганвула
Сильвер
Грасcхоппер
4-4-2
Янг Бойз
4-1-3-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Янг Бойз

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
33.3%
18 побед 7 ничьих 0 побед

36 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 6 ничьих 30 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 15 ничьих 23 победы

Второй тайм

13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 27 побед

57 матчей

28.1%
19.3%
52.6%
16 побед 11 ничьих 30 побед

Первый тайм

21.1%
38.6%
40.3%
12 побед 22 ничьи 23 победы

Второй тайм

31.6%
21.1%
47.3%
18 побед 12 ничьих 27 побед

История матчей

С
4:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
3:0
С
2:2
ТМК
5:2
С
1:1
С
0:0
С
6:1
С
0:1
С
0:3
С
2:0
С
1:2
С
3:1
С
1:1
С
0:4
С
0:1
С
2:3
К
5:0
С
4:0
С
4:1
С
1:2
С
1:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
4:2
С
0:1
С
4:0
С
5:0
С
0:4
С
0:1
С
1:2
С
4:0
С
2:0
С
3:2
С
0:1
С
2:2
С
2:0
С
0:1
С
0:3
С
2:2
С
3:2
С
1:0
С
1:2
С
2:1
С
4:0
С
2:1
С
2:0
С
3:1
С
3:3
К
3:0
С
0:1
С
1:3
С
2:0
С
3:3

Голы

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

1.74
0.9

Среднее время на гол

51
100

Всего голов

69
46

Голов в среднем за матч

2.3
1.7

Среднее время на гол

39
52

Всего голов

116
73

Голов в среднем за матч

2.04
1.28

Тотал матчей

2.5
56
Больше 98%
Меньше 2%
1
48
Больше 84%
Меньше 16%
9
38
Больше 67%
Меньше 33%
19
27
Больше 47%
Меньше 53%
30
13
Больше 23%
Меньше 77%
44
5
Больше 9%
Меньше 91%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
55

Среднее время на гол

44
70

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 2 0.22
Giotto Morandi 2 0.22
Корбяну Теодор 1 (1) 0.11
Феррейра Филипе 1 0.11
Дадашов Ренат 1 0.11
Брэдли Финк 1 0.11
Абраши Амир 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 4 (1) 0.5
Иттен Седрик 3 (1) 0.38
Монтейро Джоэл 3 0.38
Угриниц Филип 1 0.13
Бенито Лорис 1 0.13
Элиа Мешак 1 0.13
Лакомы Лукаш 1 0.13
Ридер Фабиан 1 0.13
Лустенбергер Фабиан 1 0.13
Ганвула Сильвер 1 0.13
Гарсия Улиссес 0 0
Имери Кастриот 0 0
Колли Эбрима 0 0
Малес Дариан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 0
Кристерс Тоберс 3 0
Абелс Дирк 2 0
Мабил Авер 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Giotto Morandi 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Корбяну Теодор 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед 5 0
Янко Саиди 2 0
Угриниц Филип 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Иттен Седрик 1 0
Монтейро Джоэл 1 0
Расьоппи Антони 1 0
Перссон Ноа 1 0
Аменда Орель 1 0
Чайва Мигель 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Грасcхоппер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
11
Грасcхоппер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

3
15

Голы по времени матча

Забито

5
6
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
33%
2
18%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Пропущено

9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Забито

8
17
7 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
2
25%
3
18%
1-15
4
50%
2
12%
16-30
1
13%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
13%
4
24%
76-90

Пропущено

16
9
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
5
31%
3
33%
61-75
5
31%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1
Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2

Результаты матчей

Грасcхоппер
Янг Бойз

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
4
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
1
8
1.5
4
4
1
8
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 8 5 2 1 17 - 9 17
2.
Цюрих
 8 4 4 0 15 - 6 16
3.
Лугано
 8 5 0 3 18 - 14 15
4.
Люцерн
 8 4 3 1 11 - 7 15
5.
Санкт-Галлен
 8 4 3 1 11 - 8 15
6.
Ивердон
 8 3 3 2 14 - 16 12
7.
Винтертур
 9 3 3 3 19 - 20 12
8.
Серветт
 9 2 4 3 12 - 15 10
9.
Базель
 7 1 2 4 13 - 15 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 2 4 6 - 13 5
11.
Грасcхоппер
 9 1 2 6 9 - 15 5
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
Цюрих
 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Люцерн
 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
6.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
7.
Ивердон
 3 2 1 0 9 - 5 7
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 4 1 2 1 9 - 7 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 5 1 2 2 4 - 9 5
11.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
2.
Цюрих
 4 1 3 0 7 - 4 6
3.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
4.
Люцерн
 4 1 2 1 3 - 3 5
5.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
6.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
7.
Винтертур
 4 1 1 2 11 - 14 4
8.
Санкт-Галлен
 4 0 3 1 3 - 4 3
9.
Лозанна
 5 1 0 4 6 - 9 3
10.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 4 - 8 1
11.
Стад Лозанна-Уши
 2 0 0 2 2 - 4 0
12.
Базель
 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5
Ивердон Ташар Варол 4 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Винтертур Сидлер Сильван 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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