Тур: 9. Стадион: Летцигрунд.
0:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолИттен Седрик
49' Желтая карточкаМабил Авер
64' Желтая карточкаЛустенбергер Фабиан
71' Желтая карточкаЯнко Саиди
88' Желтая карточкаАменда Орель
90'+7
Ход матча
17'
0:1
49'
67'
71'
75'
88'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
5 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 21
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
314 Количество передач 378
-
45 Владение мячом, % 55
15
Секо
Аюму
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
39
Малес
Дариан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Какури ДионПолузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
15 Элиа МешакПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Защитник
-
17 Янко СаидиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
История личных встреч
Грасcхоппер
Янг Бойз
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
33.3%
18 побед 7 ничьих 0 побед
36 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 6 ничьих 30 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 15 ничьих 23 победы
Второй тайм
13.9%
86.1%
0 побед 5 ничьих 27 побед
57 матчей
28.1%
19.3%
52.6%
16 побед 11 ничьих 30 побед
Первый тайм
21.1%
38.6%
40.3%
12 побед 22 ничьи 23 победы
Второй тайм
31.6%
21.1%
47.3%
18 побед 12 ничьих 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
27
Голов в среднем за матч
1.74
0.9
Среднее время на гол
51
100
Всего голов
69
46
Голов в среднем за матч
2.3
1.7
Среднее время на гол
39
52
Всего голов
116
73
Голов в среднем за матч
2.04
1.28
Тотал матчей
2.5
56
Больше 98%
Меньше 2%
1
48
Больше 84%
Меньше 16%
9
38
Больше 67%
Меньше 33%
19
27
Больше 47%
Меньше 53%
30
13
Больше 23%
Меньше 77%
44
5
Больше 9%
Меньше 91%
52
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
Среднее время на гол
44
70
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0.22
|Giotto Morandi
|2
|0.22
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.11
|Феррейра Филипе
|1
|0.11
|Дадашов Ренат
|1
|0.11
|Брэдли Финк
|1
|0.11
|Абраши Амир
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсаме Жан-Пьер
|4 (1)
|0.5
|Иттен Седрик
|3 (1)
|0.38
|Монтейро Джоэл
|3
|0.38
|Угриниц Филип
|1
|0.13
|Бенито Лорис
|1
|0.13
|Элиа Мешак
|1
|0.13
|Лакомы Лукаш
|1
|0.13
|Ридер Фабиан
|1
|0.13
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0.13
|Ганвула Сильвер
|1
|0.13
|Гарсия Улиссес
|0
|0
|Имери Кастриот
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Малес Дариан
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|4
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Giotto Morandi
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Корбяну Теодор
|1
|0
|Ходжа Флориан
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед
|5
|0
|Янко Саиди
|2
|0
|Угриниц Филип
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Монтейро Джоэл
|1
|0
|Расьоппи Антони
|1
|0
|Перссон Ноа
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Янг Бойз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Грасcхоппер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Янг Бойз
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
11
Грасcхоппер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Янг Бойз
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
3
15
Голы по времени матча
Забито
5
6
5 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
3
60%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
60%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
33%
2
18%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Пропущено
9
4
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Забито
8
17
7 В 1-м тайме 9
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
2
25%
3
18%
1-15
4
50%
2
12%
16-30
1
13%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
13%
4
24%
76-90
Пропущено
16
9
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
5
31%
3
33%
61-75
5
31%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1
Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3 Базель - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:3
Янг Бойз
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1
Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Винтертур 5:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Тун 4:0 Янг Бойз - Шаффхаузен 3:1 Янг Бойз - Динамо Киев 3:3 Янг Бойз - Герта 4:2 Лозанна Уши - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Лугано 3:2
Результаты матчей
Грасcхоппер
Янг Бойз
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Янг Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
18
44
18
26
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5
|Ивердон
|Ташар Варол
|4 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4
|Винтертур
|Сидлер Сильван
|4