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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
Валвейк
1:2
Перерыв
Аякс
0'
0:1
30' Гол
Бробби Брайан
1:1
37' Гол
Крамер Михил
42' Желтая карточка
Мейерс Арон
1:2
43' Пенальти
Бергвейн Стевен

Ход матча

30'
0:1
Бробби Брайан
(Боргес Карлос)
37'
Крамер Михил
(Мейерс Арон)
1:1
42'
Мейерс Арон
 
43'
1:2
Бергвейн Стевен

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

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Валвейк
Ничья
Аякс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
27
Нимейер
Рёвен
6
Укили
Яссин
11
Баккали
Закария
29
Крамер
Михил
7
Клеонизе
Денильо
12
Гортер
Джей
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
30
Авила
Гастон
4
Хато
Йоррель
24
Вос
Силвано
23
Бергёйс
Стивен
8
Тейлор
Кеннет
11
Боргес
Карлос
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
Валвейк
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
Аякс

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 12 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:4
Э
3:2
Э
0:5
Э
0:1
Э
3:0
ТМС
6:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:1
К
5:1
Э
1:5
Э
4:1

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

3.2
2.75

Среднее время на гол

28
32

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.94
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

46
57

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 3 (2) 0.43
Маргарет Рихонелл 1 0.14
Стеванович Филип 1 0.14
Укили Яссин 1 0.14
Мейерс Арон 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 3 0.5
Бергвейн Стевен 3 (2) 0.5
Кудус Мохаммед 1 0.17
Классен Дэви 1 0.17
Медич Яков 1 0.17
Боргес Карлос 0 0
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Хато Йоррель 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Укили Яссин 3 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Мейерс Арон 1 0
Крамер Михил 1 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Фелида Кевин 1 0
Румерату Годфрид 1 0
Мин Давид 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 2 0
Тейлор Кеннет 2 0
Бергвейн Стевен 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Авила Гастон 1 0
Вос Силвано 1 0
Стейн Морис 1 0
Хато Йоррель 1 0

Результаты матчей

Валвейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Валвейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
4
Валвейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Аякс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0
Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1
Аякс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0
Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0

Результаты матчей

Валвейк
Аякс

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
4.
Твенте
 0:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
10.
Аякс
 2:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Херенвен
 0:0 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
14.
Валвейк
 1:2 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
15.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 6 - 18 4
16.
Витесс
 Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
17.
Утрехт
 Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
3.
Твенте
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 2:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
12.
Херенвен
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Валвейк
 1:2 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Аякс
 2:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Херенвен
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
9.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Витесс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Валвейк
 1:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
Фейеноорд Пайшао Игор 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Контроль мяча: Валвейк: 34%, Аякс: 66%.
  • 50'
    Матч возобновлен
  • 50'
    Ох, нехорошо это выглядит. Баккали Закария получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 49'
    Баккали Закария на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 49'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 49'
    Ван ден Бёйс Дарио из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 48'
    Аякс пытается что-то создать.
  • 48'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 47'
    Ох, нехорошо это выглядит. Нимейер Рёвен получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 47'
    Румерату Годфрид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 46'
    Вос Силвано ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Валвейк пытается что-то создать.
  • 46'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валвейк
    Ничья
    Аякс
    5.20
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    6.10
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    1.61
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