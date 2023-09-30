Тур: 7. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Ван Букель Пол
0'
0:1
30' ГолБробби Брайан
1:1
37' ГолКрамер Михил
42' Желтая карточкаМейерс Арон
1:2
43' ПенальтиБергвейн Стевен
Ход матча
30'
0:1
37'
1:1
42'
43'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.60 Победа «Аякса»
-
28
Мейерс
Арон
29
Крамер
Михил
12
Гортер
Джей
37
Шутало
Йосип
30
Авила
Гастон
24
Вос
Силвано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Меир РазЗащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Основной состав
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
30 Авила ГастонЗащитник
- Защитник
-
24 Вос СилваноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Пасвер РемкоВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
-
18 Медич ЯковЗащитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
-
10 Акпом ЧубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Годс МикаНападающий
-
Главный тренер: Стейен Морис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Валвейк
Аякс
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 12 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
22
Голов в среднем за матч
3.2
2.75
Среднее время на гол
28
32
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.94
1.56
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
46
57
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|3 (2)
|0.43
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.14
|Стеванович Филип
|1
|0.14
|Укили Яссин
|1
|0.14
|Мейерс Арон
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|3
|0.5
|Бергвейн Стевен
|3 (2)
|0.5
|Кудус Мохаммед
|1
|0.17
|Классен Дэви
|1
|0.17
|Медич Яков
|1
|0.17
|Боргес Карлос
|0
|0
|Соса Борна
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Тахирович Бенджамин
|0
|0
|Хато Йоррель
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Укили Яссин
|3
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Мейерс Арон
|1
|0
|Крамер Михил
|1
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Вассен Этьенн
|1
|0
|Фелида Кевин
|1
|0
|Румерату Годфрид
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бробби Брайан
|2
|0
|Тейлор Кеннет
|2
|0
|Бергвейн Стевен
|1
|0
|Ренсх Девайн
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Вос Силвано
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
|Хато Йоррель
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Валвейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
2
4
Валвейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Аякс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0
Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1
Аякс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0
Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0
Результаты матчей
Валвейк
Аякс
Точный счет
0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
15
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|29 - 6
|17
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 3
|16
|4.
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 15
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|10.
|2:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 14
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|13.
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|14.
|1:2 Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 15
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 16
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|12.
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|14.
|1:2 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|2:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|12 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|8 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5
|Фейеноорд
|Пайшао Игор
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Спарта Роттердам
|Бакари Саид
|3