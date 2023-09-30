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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ван Букель Пол
Валвейк
 
Оставлена
Аякс

Ход матча

30'
0:1
Бробби Брайан
(Боргес Карлос)
37'
Крамер Михил
(Мейерс Арон)
1:1
42'
Мейерс Арон
 
43'
1:2
Бергвейн Стевен
46'
Мин Давид
Нимейер Рёвен
 
51'
Укили Яссин
(Мейерс Арон)
2:2
57'
2:3
Бергёйс Стивен
(Ренсх Девайн)
59'
Маргарет Рихонелл
Баккали Закария
 
70'
Стеванович Филип
Клеонизе Денильо
 
79'
 
Ван Аксел Донген Амурришьо
Бергвейн Стевен
82'
Гаари Жюрьен
Леливелд Юлиан
 
83'
Вайдманн Дауда
Румерату Годфрид
 

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 284 Количество передач 495
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

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Валвейк
Ничья
Аякс
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
27
Нимейер
Рёвен
6
Укили
Яссин
11
Баккали
Закария
29
Крамер
Михил
7
Клеонизе
Денильо
12
Гортер
Джей
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
30
Авила
Гастон
4
Хато
Йоррель
24
Вос
Силвано
23
Бергёйс
Стивен
8
Тейлор
Кеннет
11
Боргес
Карлос
9
Бробби
Брайан
7
Бергвейн
Стевен
Валвейк
4-3-3
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Валвейк
Аякс

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 12 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

5.6%
33.3%
61.1%
1 победа 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

5.6%
27.8%
66.6%
1 победа 5 ничьих 12 побед

История матчей

Э
3:1
Э
1:4
Э
3:2
Э
0:5
Э
0:1
Э
3:0
ТМС
6:1
Э
3:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
2:0
Э
3:0
Э
0:1
К
5:1
Э
1:5
Э
4:1

Голы

Всего голов

32
22

Голов в среднем за матч

3.2
2.75

Среднее время на гол

28
32

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.94
1.56

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

46
57

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 3 (2) 0.5
Укили Яссин 2 0.33
Маргарет Рихонелл 1 0.17
Стеванович Филип 1 0.17
Мейерс Арон 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 3 0.6
Бергвейн Стевен 3 (2) 0.6
Кудус Мохаммед 1 0.2
Бергёйс Стивен 1 0.2
Классен Дэви 1 0.2
Медич Яков 1 0.2
Боргес Карлос 0 0
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Ренсх Девайн 0 0
Тахирович Бенджамин 0 0
Хато Йоррель 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Укили Яссин 3 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Мейерс Арон 1 0
Крамер Михил 1 0
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Вассен Этьенн 1 0
Фелида Кевин 1 0
Румерату Годфрид 1 0
Мин Давид 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 2 0
Тейлор Кеннет 2 0
Бергвейн Стевен 1 0
Ренсх Девайн 1 0
Авила Гастон 1 0
Вос Силвано 1 0
Стейн Морис 1 0
Хато Йоррель 1 0

Результаты матчей

Валвейк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Валвейк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аякс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

2
4
Валвейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Аякс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
3
50%
1
20%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

13
10
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
30%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
2
15%
3
30%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0
Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Валвейк 3:1 Спарта Роттердам - Валвейк 1:0 Валвейк - Марсель 0:1 Падерборн - Валвейк 3:0 НАК Бреда - Валвейк 2:3 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Кортрейк 0:0 Камбюр - Валвейк 4:0 Валвейк - Твенте 0:5 Утрехт - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1 Фейеноорд - Валвейк 5:1
Аякс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Аякс - Фейеноорд 0:4 Аякс - Марсель 3:3 Твенте - Аякс 3:1 Фортуна Ситтард - Аякс 0:0
Аякс - Лудогорец 0:1 Лудогорец - Аякс 1:4 Эксельсиор - Аякс 2:2 Аякс - Хераклес 4:1 Боруссия Д - Аякс 3:1 Аугсбург - Аякс 3:1 Аякс - Унтерахинг 5:3 Андерлехт - Аякс 3:0 Аякс - Шахтёр Донецк 3:0 Аякс - Ден Бош 2:2 Твенте - Аякс 3:1 Аякс - Утрехт 3:1 Гронинген - Аякс 2:3 Аякс - АЗ Алкмаар 0:0 Аякс - ПСВ 1:1 ПСВ - Аякс 3:0

Результаты матчей

Валвейк
Аякс

Точный счет

0:4
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
Твенте
 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 7 - 16 6
13.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 17 6
14.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 10 - 15 5
15.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 6 - 18 4
16.
Витесс
 Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
17.
Утрехт
 Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
14.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Витесс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
Фейеноорд Пайшао Игор 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 90'
    Матч приостановлен
  • 90'
    Матч прерван
  • 85'
    Контроль мяча: Валвейк: 38%, Аякс: 62%.
  • 85'
    Вассен Этьенн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 85'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 85'
    Бробби Брайан из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Вассен Этьенн пострадал.
  • 84'
    Аякс пытается что-то создать.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Валвейк
    Ничья
    Аякс
    99.20
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    7.10
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    1.61
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