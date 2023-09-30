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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Дьперинк Роб
Твенте
0:0
Перерыв
Херенвен
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 321 Количество передач 99
  • 76 Владение мячом, % 24

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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Твенте
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Херенвен
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1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
8
Регер
Юри
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
27
Манфред
Угалде
44
Нопперт
Андрис
15
Али
Хусейн
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
24
Волемарк
Патрик
19
Ольссон
Симон
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Твенте
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Херенвен

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

35 матчей

45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
5 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
34.3%
22.8%
15 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ЭПОЗВВЛЕ
4:0
ЭПОЗВВЛЕ
1:2
Э
3:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:3
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
1:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:4
Э
1:5
Э
6:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:2
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

1.81
1.63

Среднее время на гол

49
55

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.53
1.19

Среднее время на гол

58
75

Всего голов

58
50

Голов в среднем за матч

1.66
1.43

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 4 0.57
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0.43
Даан Ротс 1 0.14
Юнювар Наджи 1 0.14
Влап Михел 1 0.14
Садилек Михал 1 0.14
Проппер Робин 1 0.14
Манфред Угалде 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 3 0.43
Бохневич Павел 2 0.29
Ольссон Симон 1 0.14
Николаеску Йон 1 0.14
Карлсбакк Даниэль 1 0.14
Уэбстер Чарли 1 0.14
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 2 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Кьёлё Матиас 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Даан Ротс 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 0 1
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Волемарк Патрик 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Херенвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Твенте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Херенвен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

6
3
Твенте
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Херенвен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
67%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Пропущено

5
16
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
40%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
20%
4
25%
61-75
2
40%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2
Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5
Херенвен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3
Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1

Результаты матчей

Твенте
Херенвен

Точный счет

3:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Твенте
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3
3
3
2.5
1
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
4.
Твенте
 0:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 4 16
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
10.
Аякс
 2:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 14 8
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
13.
Херенвен
 0:0 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
14.
Валвейк
 1:2 Заявка 7 2 0 5 6 - 15 6
15.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 6 - 18 4
16.
Витесс
 Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
17.
Утрехт
 Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
3.
Твенте
 0:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 2:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
12.
Херенвен
 0:0 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
14.
Валвейк
 1:2 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 0:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Аякс
 2:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Херенвен
 0:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 9 4
9.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
11.
Витесс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Валвейк
 1:2 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
13.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
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  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
Фейеноорд Пайшао Игор 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Твенте: 76%, Херенвен: 24%.
  • 47'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Проппер Робин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Херенвен начинает контратаку
  • 46'
    Али Хусейн из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Хайе Том из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Херенвен
    1.55
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    5.40
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    9.50
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