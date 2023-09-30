Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

40' Меес Хилгерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Брауэрс Люк выиграл воздушное противоборство у Матиас Кьело.

37' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Манфред Угалде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

31' Удар от ворот произведет Херенвен

30' Удар от ворот произведет Твенте

29' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Хайе Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Бохневич Павел получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Бохневич Павел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Манфред Угалде нанес удар головой, но Андрис Нопперт спокойно отбил мяч.

25' Матиас Кьело из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Влап Михел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Сахрауи Осам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Удар от ворот произведет Херенвен

21' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Херенвен

19' Удар от ворот произведет Твенте

17' Безумный фол. Матиас Кьело грубо играет против соперника. Пострадал Ван Амерсфоорт Пелле

15' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Твенте

6' Брауэрс Люк из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

6' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Херенвен

4' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Стейн Сем нанес удар головой, но Андрис Нопперт спокойно отбил мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Херенвен начинает с центра поля