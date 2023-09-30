Тур: 7. Стадион: Гролс Весте. Зрители: 29500 Главный судья: Дьперинк Роб
0'
49' Желтая карточкаРегер Юри
57' Желтая карточкаДаан Ротс
1:0
65' ГолВлап Михел
82' Желтая карточкаХайе Том
82' Желтая карточкаВан Волфсвинкель Рикки
90'+6
Ход матча
49'
57'
65'
1:0
82'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
573 Количество передач 294
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
15
Али
Хусейн
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
20
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсПолузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хайе ТомПолузащитник
-
28 Брауэрс ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сахрауи ОсамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тахири АнасПолузащитник
-
17 Нуннели ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
История личных встреч
Твенте
Херенвен
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
35 матчей
45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
5 побед 20 ничьих 10 побед
Второй тайм
42.9%
34.3%
22.8%
15 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
31
Голов в среднем за матч
1.81
1.63
Среднее время на гол
49
55
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.53
1.19
Среднее время на гол
58
75
Всего голов
58
50
Голов в среднем за матч
1.66
1.43
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
54
63
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|4
|0.57
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0.43
|Влап Михел
|2
|0.29
|Даан Ротс
|1
|0.14
|Юнювар Наджи
|1
|0.14
|Садилек Михал
|1
|0.14
|Проппер Робин
|1
|0.14
|Манфред Угалде
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сахрауи Осам
|3
|0.43
|Бохневич Павел
|2
|0.29
|Ольссон Симон
|1
|0.14
|Николаеску Йон
|1
|0.14
|Карлсбакк Даниэль
|1
|0.14
|Уэбстер Чарли
|1
|0.14
|Хайе Том
|0
|0
|Тахири Анас
|0
|0
|Ван Оттеле Сюб
|0
|0
|Виттевен Мелле
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|2
|0
|Даан Ротс
|2
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
|Кьёлё Матиас
|1
|0
|Меес Хилгерс
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайе Том
|1
|1
|Уэбстер Чарли
|0
|1
|Ван Бик Свен
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Херенвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Твенте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Херенвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
6
3
Твенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Херенвен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Забито
13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
5
38%
2
22%
76-90
Пропущено
5
17
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
40%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
20%
5
29%
29%
61-75
2
40%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2
Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5
Херенвен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3
Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1
Результаты матчей
Твенте
Херенвен
Точный счет
1:0
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Твенте
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
34
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|29 - 6
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 3
|16
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 15
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 11
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 16
|6
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 15
|5
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 16
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|12 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|8 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5
|Фейеноорд
|Пайшао Игор
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Спарта Роттердам
|Бакари Саид
|3