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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 29500 Главный судья: Дьперинк Роб
Твенте
1:0
Конец матча
Херенвен
0'
49' Желтая карточка
Регер Юри
57' Желтая карточка
Даан Ротс
1:0
65' Гол
Влап Михел
82' Желтая карточка
Хайе Том
82' Желтая карточка
Ван Волфсвинкель Рикки
90'+6

Ход матча

46'
Эйтинг Карел
Кьёлё Матиас
 
49'
Регер Юри
 
52'
 
Халл Дензел
Али Хусейн
57'
Даан Ротс
 
59'
 
Нуннели Че
Волемарк Патрик
63'
Ван Берген Митчелл
Регер Юри
 
65'
Влап Михел
(Даан Ротс)
1:0
70'
Ван Волфсвинкель Рикки
Манфред Угалде
 
82'
 
Хайе Том
82'
Ван Волфсвинкель Рикки
 
82'
 
Николаеску Йон
Ван Бик Свен
82'
 
Ван Оттеле Сюб
Бохневич Павел
82'
 
Тахири Анас
Брауэрс Люк
87'
Эль-Идрис Юнус Та
Стейн Сем
 
87'
Ван Хоренбек Алек
Даан Ротс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 573 Количество передач 294
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
8
Регер
Юри
4
Кьёлё
Матиас
23
Садилек
Михал
11
Даан
Ротс
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
27
Манфред
Угалде
44
Нопперт
Андрис
15
Али
Хусейн
4
Ван
Бик
Свен
5
Бохневич
Павел
7
Кёлерт
Матс
33
Хайе
Том
28
Брауэрс
Люк
24
Волемарк
Патрик
19
Ольссон
Симон
20
Сахрауи
Осам
11
Ван
Амерсфоорт
Пелле
Твенте
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Херенвен

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

35 матчей

45.7%
22.9%
31.4%
16 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
5 побед 20 ничьих 10 побед

Второй тайм

42.9%
34.3%
22.8%
15 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ЭПОЗВВЛЕ
4:0
ЭПОЗВВЛЕ
1:2
Э
3:3
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:3
Э
0:0
ТМК
1:1
Э
1:0
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:3
Э
1:4
Э
1:3
Э
2:0
Э
0:2
К
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
3:4
Э
1:5
Э
6:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
0:2
К
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
6:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

29
31

Голов в среднем за матч

1.81
1.63

Среднее время на гол

49
55

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.53
1.19

Среднее время на гол

58
75

Всего голов

58
50

Голов в среднем за матч

1.66
1.43

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
9
Больше 26%
Меньше 74%
26
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 4 0.57
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0.43
Влап Михел 2 0.29
Даан Ротс 1 0.14
Юнювар Наджи 1 0.14
Садилек Михал 1 0.14
Проппер Робин 1 0.14
Манфред Угалде 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сахрауи Осам 3 0.43
Бохневич Павел 2 0.29
Ольссон Симон 1 0.14
Николаеску Йон 1 0.14
Карлсбакк Даниэль 1 0.14
Уэбстер Чарли 1 0.14
Хайе Том 0 0
Тахири Анас 0 0
Ван Оттеле Сюб 0 0
Виттевен Мелле 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 2 0
Даан Ротс 2 0
Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Регер Юри 1 0
Кьёлё Матиас 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайе Том 1 1
Уэбстер Чарли 0 1
Ван Бик Свен 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Халл Дензел 1 0
Волемарк Патрик 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Херенвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Твенте
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Херенвен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

6
3
Твенте
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Херенвен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
67%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
50%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Забито

13
9
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
33%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
22%
61-75
5
38%
2
22%
76-90

Пропущено

5
17
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
2
40%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
20%
5
29%
29%
61-75
2
40%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2
Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7 Твенте - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Твенте 1:1 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Твенте - Аякс 3:1 Валвейк - Твенте 0:5
Херенвен
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Херенвен - Эксельсиор 0:3 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 3:2 Херенвен - Спарта Роттердам 1:3
Утрехт - Херенвен 0:2 Херенвен - Валвейк 3:1 Херенвен - Мец 0:1 Хаддерсфилд Таун - Херенвен 1:0 Херенвен - ОФИ 2:0 Херенвен - Вестерло 0:2 Херенвен - Киккерс Эмден 6:0 Твенте - Херенвен 4:0 Херенвен - Твенте 1:2 Херенвен - Гоу Эхед Иглс 2:0 ПСВ - Херенвен 3:3 Херенвен - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Херенвен - Эммен 2:3 Спарта Роттердам - Херенвен 4:0 Херенвен - Волендам 2:1

Результаты матчей

Твенте
Херенвен

Точный счет

1:0
2 раза 50%
3:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
3:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Твенте
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
2
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
Твенте
 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 1 3 11 - 11 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
12.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 7 - 16 6
13.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 17 6
14.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 10 - 15 5
15.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 6 - 18 4
16.
Витесс
 Заявка 6 1 0 5 3 - 10 3
17.
Утрехт
 Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
8.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
14.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Витесс
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
Фейеноорд Пайшао Игор 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Твенте: 66%, Херенвен: 34%.
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 29500 болельщиков
  • 96'
    Херенвен пытается что-то создать.
  • 96'
    Проппер Робин из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Уннерсталл Ларс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Меес Хилгерс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Тахири Анас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 95'
    Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Ван Оттеле Сюб из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 94'
    Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Уннерсталл Ларс из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Нопперт Андрис из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника
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