Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Удар от ворот произведет Херенвен

87' Удар от ворот произведет Твенте

86' Николаеску Йон нанес удар головой, но Ларс Уннерсталль спокойно отбил мяч.

86' Хайе Том из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

84' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Рефери не любит споров - именно за это Ван Волфсвинкель Рикки сейчас получил желтую

82' Рефери не любит споров - именно за это Хайе Том сейчас получил желтую

80' Удар от ворот произведет Херенвен

80' Хайе Том решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

78' Удар от ворот произведет Херенвен

78' Влап Михел не смог попасть в створ ударом издали

78' Ольссон Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Херенвен

75' Брауэрс Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Садилек Михал создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Проппер Робин из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Твенте

66' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

65' Г О О О О Л - Влап Михел из команды Твенте правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

65' Манфред Угалде нанес удар головой, но Андрис Нопперт спокойно отбил мяч.

65' Садилек Михал из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

64' Удар от ворот произведет Твенте

64' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

63' Ох, нехорошо это выглядит. Регер Юри получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Регер Юри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Регер Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Даан Ротс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

55' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' Удар от ворот произведет Твенте

52' Удар от ворот произведет Херенвен

52' Матч возобновлен

52' Али Хусейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Проппер Робин из команды Твенте наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

50' Кёлерт Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Регер Юри - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Хайе Том из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Твенте

47' Волемарк Патрик из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Удар от ворот произведет Херенвен

47' Садилек Михал из команды Твенте не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Тактическая замена. Матиас Кьело уходит с поля и его заменяет Эйтинг Карел