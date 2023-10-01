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  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
НЕК Неймеген
1:2
Второй тайм: 90+'
Витесс
0'
0:1
6' Гол
Ван Гинкел Марко
18' Желтая карточка
Мёленстен Мелле
26' Желтая карточка
Ван Гинкел Марко
1:1
26' Гол
Маттссон Магнус
30' Желтая карточка
Хендрикс Рамон
45' Желтая карточка
Ван Рой Барт
53' Желтая карточка
Вердонк Калвин
65' Желтая карточка
Хамулич Саид
69' Желтая карточка
Козловски Кацпер
1:2
89' Гол
Ороз Алоис

Ход матча

6'
0:1
Ван Гинкел Марко
(Козловски Кацпер)
18'
 
Мёленстен Мелле
26'
 
Ван Гинкел Марко
26'
Маттссон Магнус
(Гонсалес Роберто)
1:1
30'
 
Хендрикс Рамон
45'
Ван Рой Барт
 
46'
 
Корнелисс Энцо
Ван Гинкел Марко
53'
Вердонк Калвин
 
59'
Сано Кадаи
Хансен Сонтье
 
65'
 
Хамулич Саид
69'
 
Козловски Кацпер
73'
Росс Матиас
Сандлер Филипп
 
73'
Худемакерс Меес
Гонсалес Роберто
 
80'
Огава Коки
Дост Бас
 
86'
 
Йонатанс Милано
Козловски Кацпер
89'
1:2
Ороз Алоис
(Пинту Мика)
90'
 
Исима-Мирен Николя
Хамулич Саид

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 3
  • 4 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 229 Количество передач 127
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
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НЕК Неймеген
Ничья
Витесс
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6.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Руфс
Робин
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
10
Хансен
Сонтье
8
Маттссон
Магнус
11
Гонсалес
Роберто
12
Дост
Бас
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
20
Мёленстен
Мелле
17
Козловски
Кацпер
42
Манхуф
Миллион
8
Ван
Гинкел
Марко
25
Де
Регт
Гиан
10
Хамулич
Саид
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Витесс
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Витесс

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

Э
1:4
Э
0:0
Э
4:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
2:1
Э
4:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.42
0.73

Среднее время на гол

63
123

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.33

Среднее время на гол

55
67

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

1.52
1.04

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18

Среднее время на гол

59
86

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 4 0.67
Пропер Дирк 2 0.33
Огава Коки 2 0.33
Гонсалес Роберто 1 0.17
Хансен Сонтье 1 0.17
Бас Юри 1 0.17
Дост Бас 1 (1) 0.17
Ван Рой Барт 0 0
Шоне Лассе 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 3 0.5
Ороз Алоис 1 0.17
Тилеманс Матейс 1 0.17
Козловски Кацпер 0 0
Пинту Мика 0 0
Аркус Карлан 0 0
Хамулич Саид 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердонк Калвин 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Маркеш Педру 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Ван Рой Барт 1 0
Росс Матиас 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козловски Кацпер 3 0
Аркус Карлан 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ван Гинкел Марко 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Пинту Мика 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Ороз Алоис 1 0
Бутра Амин 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Тилеманс Матейс 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Хамулич Саид 1 0
Де Регт Гиан 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Витесс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Витесс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

1
0
НЕК Неймеген
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Витесс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

4
0

Голы по времени матча

Забито

9
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Забито

11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
3
30%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0
Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2
Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1 ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Витесс

Точный счет

3:0
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5
3
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
Твенте
 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 6 5 1 0 16 - 3 16
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
7.
Эксельсиор
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 2 3 1 7 - 7 9
9.
Хераклес
 Заявка 6 2 2 2 10 - 12 8
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
11.
НЕК Неймеген
 1:2 Заявка 7 2 1 4 12 - 13 7
12.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 7 - 16 6
13.
Витесс
 2:1 Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
14.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 17 6
15.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 10 - 15 5
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 6 - 18 4
17.
Утрехт
 Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 1 0 8 - 2 7
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Хераклес
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
8.
НЕК Неймеген
 1:2 Заявка 4 2 0 2 10 - 6 6
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
11.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
12.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
14.
Эксельсиор
 Заявка 3 0 3 0 4 - 4 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Витесс
 2:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 0 1 5 - 4 6
7.
Витесс
 2:1 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
14.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
НЕК Неймеген
 1:2 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Фортуна Ситтард Дейкс Митчелл 3
Фортуна Ситтард Розье Лорейнц 3
Спарта Роттердам Бакари Саид 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 92'
    Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 92'
    Росс Матиас наказан за толчок Ороз Алоис
  • 92'
    НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Йонатанс Милано нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Де Регт Гиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    НЕК Неймеген
    Ничья
    Витесс
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