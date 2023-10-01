Тур: 7. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
1:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
6' ГолВан Гинкел Марко
18' Желтая карточкаМёленстен Мелле
26' Желтая карточкаВан Гинкел Марко
1:1
26' ГолМаттссон Магнус
30' Желтая карточкаХендрикс Рамон
45' Желтая карточкаВан Рой Барт
53' Желтая карточкаВердонк Калвин
65' Желтая карточкаХамулич Саид
69' Желтая карточкаКозловски Кацпер
1:2
89' ГолОроз Алоис
Ход матча
6'
18'
26'
26'
30'
45'
53'
65'
69'
80'
89'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 3
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
229 Количество передач 127
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
22
Руфс
Робин
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
71
Пропер
Дирк
20
Шоне
Лассе
12
Дост
Бас
1
Ром
Элой
25
Де
Регт
Гиан
10
Хамулич
Саид
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
-
35 Неттен ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
32 Россен НилсПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
-
10 Хамулич СаидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
56 Эгбринг МатсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Алтена ЙордиПолузащитник
-
55 Tom Bramel
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НЕК Неймеген
Витесс
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
77.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
30.4%
26.1%
43.5%
7 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
13%
47.8%
39.2%
3 победы 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
30.4%
43.5%
26.1%
7 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.42
0.73
Среднее время на гол
63
123
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.33
Среднее время на гол
55
67
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
1.52
1.04
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
Среднее время на гол
59
86
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|4
|0.67
|Пропер Дирк
|2
|0.33
|Огава Коки
|2
|0.33
|Гонсалес Роберто
|1
|0.17
|Хансен Сонтье
|1
|0.17
|Бас Юри
|1
|0.17
|Дост Бас
|1 (1)
|0.17
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Шоне Лассе
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|3
|0.5
|Ороз Алоис
|1
|0.17
|Тилеманс Матейс
|1
|0.17
|Козловски Кацпер
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Аркус Карлан
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Ван Рой Барт
|1
|0
|Росс Матиас
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Аркус Карлан
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Мёленстен Мелле
|1
|0
|Ороз Алоис
|1
|0
|Бутра Амин
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Тилеманс Матейс
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Де Регт Гиан
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Витесс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
НЕК Неймеген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Витесс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
1
0
НЕК Неймеген
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Витесс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
4
0
Голы по времени матча
Забито
9
2
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
25%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
3
43%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
1
33%
16-30
4
36%
0
0%
31-45
3
27%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
3
30%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0
Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:4 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 НЕК Неймеген - ПСВ 2:4 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2
Витесс
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Твенте - Витесс 1:0 Витесс - Дуанес 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 1:0 КУЗАФ - Витесс 2:2
Витесс - Валвейк 0:2 Витесс - Этуаль Филант 0:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Кадиого - Витесс 0:0 Витесс - ПСВ 1:3 Волендам - Витесс 1:2 Хетафе - Витесс 4:1 Витесс - Патро Эйсден 2:2 Айнтрахт Фр - Витесс 1:1 Штутгарт - Витесс 2:1 ДИНО - Витесс 0:9 Фейеноорд - Витесс 0:1 Витесс - Гронинген 6:0 Витесс - Дуанес 0:1 Салитас - Витесс 4:0 Витесс - Камбюр 2:0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Витесс
Точный счет
3:0
2 раза 67%
3:4
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
3
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
33
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|29 - 6
|17
|4.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|16 - 3
|16
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 15
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|11.
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 16
|6
|13.
|2:1 Заявка
|7
|2
|0
|5
|5 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 16
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|8.
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 6
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|2:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|7.
|2:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|12 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|8 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Дейкс Митчелл
|3
|Фортуна Ситтард
|Розье Лорейнц
|3
|Спарта Роттердам
|Бакари Саид
|3