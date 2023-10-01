Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

82' Хорошую попытку сделал Ван Рой Барт . Удар в створ, но вратарь начеку

80' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

77' Удар от ворот произведет Витесс

77' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

75' Удар от ворот произведет Витесс

74' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Козловски Кацпер получил желтую карточку от судьи

67' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Хамулич Саид получил желтую карточку от судьи

62' Хорошую попытку сделал Гонсалес Роберто . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Матч возобновлен

59' Хансен Сонтье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Де Регт Гиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Ороз Алоис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Пинту Мика выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Руфс Робин взял и забрал мяч на выходе

55' Хансен Сонтье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Вердонк Калвин получил желтую карточку от судьи

53' Шоне Лассе навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Сандлер Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Хорошую попытку сделал Хансен Сонтье . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Матч возобновлен

48' Козловски Кацпер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Удар от ворот произведет Витесс

47' Хендрикс Рамон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.