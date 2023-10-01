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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 9. Стадион: .
Ивердон
1:0
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
17' Желтая карточка
Дзанотти Маттиа
1:0
28' Гол
Махиус Аймен
35' Желтая карточка
Тома Бастьен
44' Желтая карточка
Фазлии Бетим
55' Желтая карточка
Лусиф Хайтем
58' Желтая карточка
Ташар Варол
90' Вторая желтая карточка
Дзанотти Маттиа
90'+6

Ход матча

17'
 
Дзанотти Маттиа
28'
Махиус Аймен
(Сотье Антони)
1:0
35'
 
Тома Бастьен
44'
 
Фазлии Бетим
55'
Лусиф Хайтем
 
58'
Ташар Варол
 
65'
 
Аколо Чадрак
Фон Моос Юлиан
65'
 
Nikolaj Moeller
Шуберт Фабиан
71'
 
Окороджи Чима
Abdoulay Diaby3
71'
 
Стеванович Михайло
Тома Бастьен
76'
Nehemie Lucuena
Lizeiro
 
76'
Родригес Мауро
Ташар Варол
 
83'
Азеведо Рикардо
Махиус Аймен
 
84'
 
Мамбимби Феликс
Фазлии Бетим
89'
Оморуйи Кевин
Лунгой Кристофер
 
90'
Сеспедес Борис
Маркеш Криштиан
 
90'
 
Дзанотти Маттиа

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 19
  • 8 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 11
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 307 Количество передач 321
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бреза
Себастьян
32
Сотье
Антони
4
Дель
Фабро
Дарио
2
Тижани
Мохамед
6
William
Le
Pogam
28
Lizeiro
25
Маркеш
Криштиан
12
Лусиф
Хайтем
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
88
Лунгой
Кристофер
1
Ати-Зиги
Лоуренс
46
Дзанотти
Маттиа
20
Фалльци
Альберт
15
Abdoulay
Diaby3
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
8
Кинтилья
Хорди
23
Фазлии
Бетим
11
Фон
Моос
Юлиан
7
Шуберт
Фабиан
37
Christian
Witzig
Ивердон
4-3-3
Санкт-Галлен
4-3-3

История личных встреч

Ивердон
Санкт-Галлен

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
0:4

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
45

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ташар Варол 4 0.44
Махиус Аймен 3 0.33
Лунгой Кристофер 2 0.22
Evans Maurin 2 0.22
Оморуйи Кевин 2 0.22
Lizeiro 1 0.11
Клепач Михаель 1 0.11
Сотье Антони 0 0
William Le Pogam 0 0
Лусиф Хайтем 0 0
Родригес Мауро 0 0
Азеведо Рикардо 0 0
Brian Beyer 0 0
Johan Kury 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуберт Фабиан 3 0.33
Фалльци Альберт 2 0.22
Christian Witzig 1 0.11
Гёртлер Лукас 1 0.11
Жеббель Виллем 1 0.11
Фазлии Бетим 1 0.11
Стеванович Михайло 1 0.11
Кинтилья Хорди 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Nikolaj Moeller 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тижани Мохамед 3 1
Сотье Антони 2 0
Ташар Варол 2 0
Лунгой Кристофер 2 0
Лусиф Хайтем 2 0
Махиус Аймен 2 0
Родригес Мауро 2 0
Nehemie Lucuena 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Дель Фабро Дарио 1 0
Сеспедес Борис 1 0
Мартин Кевин 1 0
William Le Pogam 1 0
Brian Beyer 1 0
Корнесс Доминик 1 0
Marco Schaellibaum 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзанотти Маттиа 4 1
Кинтилья Хорди 3 0
Фон Моос Юлиан 3 0
Аколо Чадрак 2 0
Окороджи Чима 2 0
Шуберт Фабиан 2 0
Фалльци Альберт 2 0
Тома Бастьен 2 0
Фазлии Бетим 2 0
Abdoulay Diaby3 2 0
Christian Witzig 2 0
Карлен Грегори 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Стеванович Михайло 1 0
Patrick Sutter 1 0
Nikolaj Moeller 1 0

Результаты матчей

Ивердон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Ивердон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

4
7
Ивердон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
3
30%
2
67%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
5
71%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
6
60%
61-75
5
31%
3
30%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
1
10%
1-15
4
27%
2
20%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1
Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3
Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2

Результаты матчей

Ивердон
Санкт-Галлен

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
4 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
4 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:1
4 раза 44%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 9 5 4 0 16 - 6 19
2.
Янг Бойз
 8 5 2 1 17 - 9 17
3.
Лугано
 8 5 0 3 18 - 14 15
4.
Люцерн
 0:1 9 4 3 2 11 - 8 15
5.
Санкт-Галлен
 9 4 3 2 11 - 9 15
6.
Ивердон
 9 4 3 2 15 - 16 15
7.
Винтертур
 9 3 3 3 19 - 20 12
8.
Серветт
 9 2 4 3 12 - 15 10
9.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 8 2 2 4 7 - 13 8
10.
Базель
 0:1 8 1 2 5 13 - 16 5
11.
Грасcхоппер
 9 1 2 6 9 - 15 5
12.
Лозанна
 9 1 2 6 10 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 4 4 0 0 8 - 4 12
2.
Цюрих
 1:0 4 3 1 0 8 - 2 10
3.
Ивердон
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Люцерн
 0:1 5 3 1 1 8 - 5 10
5.
Лугано
 3 3 0 0 9 - 2 9
6.
Янг Бойз
 3 3 0 0 11 - 4 9
7.
Винтертур
 5 2 2 1 8 - 6 8
8.
Серветт
 5 1 3 1 7 - 7 6
9.
Базель
 0:1 5 1 2 2 9 - 8 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 5 1 2 2 4 - 9 5
11.
Грасcхоппер
 5 1 1 3 5 - 7 4
12.
Лозанна
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 1:0 5 2 3 0 8 - 4 9
2.
Янг Бойз
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Лугано
 5 2 0 3 9 - 12 6
4.
Люцерн
 0:1 4 1 2 1 3 - 3 5
5.
Ивердон
 5 1 2 2 5 - 11 5
6.
Серветт
 4 1 1 2 5 - 8 4
7.
Винтертур
 4 1 1 2 11 - 14 4
8.
Стад Лозанна-Уши
 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Лозанна
 5 1 0 4 6 - 9 3
10.
Санкт-Галлен
 5 0 3 2 3 - 5 3
11.
Грасcхоппер
 4 0 1 3 4 - 8 1
12.
Базель
 0:1 3 0 0 3 4 - 8 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 5 (2)
Цюрих Окита Жонатан 5 (1)
Ивердон Ташар Варол 4 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 4
Винтертур Ди Джусто Маттео 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 4
Лозанна Дюссенн Ноэ 5
Янг Бойз Али Мохамед 5
Ивердон Тижани Мохамед 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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