Тур: 9. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
1:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаДзанотти Маттиа
1:0
28' ГолМахиус Аймен
35' Желтая карточкаТома Бастьен
44' Желтая карточкаФазлии Бетим
55' Желтая карточкаЛусиф Хайтем
58' Желтая карточкаТашар Варол
90' Вторая желтая карточкаДзанотти Маттиа
90'+6
Ход матча
17'
28'
1:0
35'
44'
55'
58'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 19
-
8 Удары в створ 8
-
6 Угловые 11
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
307 Количество передач 321
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
32
Сотье
Антони
28
Lizeiro
12
Лусиф
Хайтем
27
Ташар
Варол
81
Махиус
Аймен
33
Шмидт
Исаак
24
Тома
Бастьен
23
Фазлии
Бетим
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 LizeiroПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Лусиф ХайтемПолузащитник
-
27 Ташар ВаролНападающий
-
81 Махиус АйменНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
68 Brian Beyer
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фазлии БетимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аколо ЧадракНападающий
- Нападающий
-
35 Bela Dumrath
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ивердон
Санкт-Галлен
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
45
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ташар Варол
|4
|0.44
|Махиус Аймен
|3
|0.33
|Лунгой Кристофер
|2
|0.22
|Evans Maurin
|2
|0.22
|Оморуйи Кевин
|2
|0.22
|Lizeiro
|1
|0.11
|Клепач Михаель
|1
|0.11
|Сотье Антони
|0
|0
|William Le Pogam
|0
|0
|Лусиф Хайтем
|0
|0
|Родригес Мауро
|0
|0
|Азеведо Рикардо
|0
|0
|Brian Beyer
|0
|0
|Johan Kury
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуберт Фабиан
|3
|0.33
|Фалльци Альберт
|2
|0.22
|Christian Witzig
|1
|0.11
|Гёртлер Лукас
|1
|0.11
|Жеббель Виллем
|1
|0.11
|Фазлии Бетим
|1
|0.11
|Стеванович Михайло
|1
|0.11
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Nikolaj Moeller
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тижани Мохамед
|3
|1
|Сотье Антони
|2
|0
|Ташар Варол
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Лусиф Хайтем
|2
|0
|Махиус Аймен
|2
|0
|Родригес Мауро
|2
|0
|Nehemie Lucuena
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Дель Фабро Дарио
|1
|0
|Сеспедес Борис
|1
|0
|Мартин Кевин
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Brian Beyer
|1
|0
|Корнесс Доминик
|1
|0
|Marco Schaellibaum
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзанотти Маттиа
|4
|1
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|Фон Моос Юлиан
|3
|0
|Аколо Чадрак
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Шуберт Фабиан
|2
|0
|Фалльци Альберт
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Фазлии Бетим
|2
|0
|Abdoulay Diaby3
|2
|0
|Christian Witzig
|2
|0
|Карлен Грегори
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Стеванович Михайло
|1
|0
|Patrick Sutter
|1
|0
|Nikolaj Moeller
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Ивердон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
7
Ивердон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Санкт-Галлен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
33%
61-75
3
30%
2
67%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
5
71%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
2
40%
76-90
Забито
16
10
5 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
3
19%
0
0%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
10%
31-45
5
31%
0
0%
46-60
1
6%
6
60%
61-75
5
31%
3
30%
76-90
Пропущено
15
10
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
0
0%
1
10%
1-15
4
27%
2
20%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
1
7%
2
20%
46-60
1
7%
2
20%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Ивердон - Базель 3:2 Рапперсвиль-Йона - Ивердон 1:0 Винтертур - Ивердон 1:1
Ивердон - Серветт 4:1 ФК Хёуте Грюйер - Ивердон 0:9 Лугано - Ивердон 6:1 Лозанна - Ивердон 1:2 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Цюрих - Ивердон 2:0 Ивердон - Анси 1:4 Биль Бьенн - Ивердон 1:2 Тун - Ивердон 3:2 Сьон - Ивердон 3:1 Ивердон - Брайтенрайн 1:1 Янг Бойз - Ивердон 1:0 Ивердон - Лозанна 2:1 Виль - Ивердон 0:2 Ивердон - Арау 1:1 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1
Санкт-Галлен
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Делемон - Санкт-Галлен 2:1 Штутгарт - Санкт-Галлен 8:3
Санкт-Галлен - Лозанна 2:1 Цюрих - Санкт-Галлен 1:1 ФК Виднау - Санкт-Галлен 1:2 Серветт - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Люцерн 2:1 Майнц - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Валенсия 1:3 Санкт-Галлен - Базель 2:1 Санкт-Галлен - Вильярреал 6:1 ЛАСК - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Аустрия Лустенау 1:2 Дорнбирн - Санкт-Галлен 0:4 Санкт-Галлен - Шаффхаузен 2:1 Санкт-Галлен - Сьон 4:0 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 2:2
Результаты матчей
Ивердон
Санкт-Галлен
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
4 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
4 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:0
2 раза 40%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
2:1
4 раза 44%
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
45
45
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|5
|4
|0
|16 - 6
|19
|2.
|8
|5
|2
|1
|17 - 9
|17
|3.
|8
|5
|0
|3
|18 - 14
|15
|4.
|0:1
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|5.
|9
|4
|3
|2
|11 - 9
|15
|6.
|9
|4
|3
|2
|15 - 16
|15
|7.
|9
|3
|3
|3
|19 - 20
|12
|8.
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|9.
|1:0
|8
|2
|2
|4
|7 - 13
|8
|10.
|0:1
|8
|1
|2
|5
|13 - 16
|5
|11.
|9
|1
|2
|6
|9 - 15
|5
|12.
|9
|1
|2
|6
|10 - 17
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|8 - 4
|12
|2.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|8 - 2
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|6.
|3
|3
|0
|0
|11 - 4
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|9 - 8
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|5
|2
|0
|3
|9 - 12
|6
|4.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|5.
|5
|1
|2
|2
|5 - 11
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|11 - 14
|4
|8.
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|6 - 9
|3
|10.
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|12.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|4 - 8
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|5 (2)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|5 (1)
|Ивердон
|Ташар Варол
|4 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|4
|Винтертур
|Ди Джусто Маттео
|3 (3)
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 4
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|5
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|5
|Ивердон
|Тижани Мохамед
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4