Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Хорошую попытку сделал Санкох Мохамед . Удар в створ, но вратарь начеку

48' Удар от ворот произведет Хераклес

47' Брюнс Томас из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Бюрместер Зико пробует нанести удар издали, но Майкл Броувер держит все под контролем

46' Brian De Keersmaecker ослабляет давление, выбив мяч.

45' Bryan Limbombe из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

44' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПЕК Зволле

43' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле в офсайде

42' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Хераклес

39' Брюнс Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Лам Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

38' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Удар от ворот произведет Хераклес

33' Хорошую попытку сделал Веланас Одиссеус . Удар в створ, но вратарь начеку

31' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Лам Томас получил желтую карточку от судьи

29' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Намли Юнес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Хорошую попытку сделал Дэйви ван ден Берг. Удар в створ, но вратарь начеку

27' Веланас Одиссеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

24' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

23' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Матч возобновится спорным мячом

22' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

20' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Хераклес

17' Bryan Limbombe из команды Хераклес в офсайде

17' Матч возобновлен

15' Веланас Одиссеус получил желтую карточку от судьи

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Удар от ворот произведет Хераклес

13' Уахим Анас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Удар от ворот произведет Хераклес

12' Дрёйф Ферди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

12' Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

10' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

9' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

8' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Хераклес

6' Удар от ворот произведет Хераклес

6' Тай Леннарт не смог попасть в створ ударом издали

5' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

4' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

1' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола