Тур: 7. Стадион: Erve Asito. Зрители: 11624 Главный судья: Нихуйс Бас
2:1
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаВеланас Одиссеус
29' Желтая карточкаЛам Томас
0:1
53' ГолТай Леннарт
58' Желтая карточкаБрюнс Томас
1:1
69' ПенальтиХанссон Эмиль
76' Желтая карточкаБюрместер Зико
2:1
82' ГолХанссон Эмиль
90'+5
Ход матча
15'
29'
53'
0:1
58'
69'
1:1
76'
82'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
382 Количество передач 498
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Уахим
Анас
17
Брюнс
Томас
13
Лам
Томас
10
Дрёйф
Ферди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Уахим АнасПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Ялвинг РобинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Шеперман СэмПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ламмерс Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Серрано НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
ПЕК Зволле
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90.9%
36.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
36.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед
24 матча
41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.55
Среднее время на гол
53
58
Всего голов
19
13
Голов в среднем за матч
1.73
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
41
30
Голов в среднем за матч
1.71
1.25
Тотал матчей
2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
52
72
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ханссон Эмиль
|4 (1)
|0.57
|Уахим Анас
|2
|0.29
|Энгельс Марио
|1
|0.14
|Хоогма Джастин
|1
|0.14
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0.14
|Лимбомбе Брайан
|1
|0.14
|Санкох Мохамед
|1
|0.14
|Нанкиши Абденего
|1
|0.14
|Брюнс Томас
|0
|0
|Бакбоорд Навайо
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрёйф Ферди
|2 (2)
|0.29
|Тай Леннарт
|2
|0.29
|Веллиос Апостолос
|1
|0.14
|Рейндерс Элиано
|1
|0.14
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0.14
|Веланас Одиссеус
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брюнс Томас
|3
|0
|Виллемс Джетро
|2
|0
|Энгельс Марио
|2
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|2
|0
|Вейинович Марко
|1
|0
|Лимбомбе Брайан
|1
|0
|Хоогма Джастин
|1
|0
|Уахим Анас
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Керстен Сэм
|2
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|2
|0
|Ван Полен Брам
|1
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Намли Юнес
|1
|0
|Веланас Одиссеус
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
3
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
2
Хераклес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
9
5
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Забито
13
9
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
5
38%
2
22%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
3
25%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1
Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0
Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0 Эйндховен - ПЕК Зволле 4:2
Результаты матчей
Хераклес
ПЕК Зволле
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хераклес
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|23 - 2
|21
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|14 - 4
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|29 - 6
|17
|4.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|16 - 3
|17
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 13
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 15
|10
|9.
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 14
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 16
|6
|13.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|10 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 18
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 16
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 3
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|7.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|12.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 8
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 10
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 10
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|11 - 1
|9
|2.
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|14 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|13.
|0:0 Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 7
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|12 (3)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|8 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|6 (4)
|Эксельсиор
|Аграфиотис Николас
|5 (1)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|4 (2)
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 2
|Хераклес
|Брюнс Томас
|3
|ПЕК Зволле
|Лам Томас
|3