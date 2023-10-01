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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 11624 Главный судья: Нихуйс Бас
Хераклес
2:1
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
15' Желтая карточка
Веланас Одиссеус
29' Желтая карточка
Лам Томас
0:1
53' Гол
Тай Леннарт
58' Желтая карточка
Брюнс Томас
1:1
69' Пенальти
Ханссон Эмиль
76' Желтая карточка
Бюрместер Зико
2:1
82' Гол
Ханссон Эмиль
90'+5

Ход матча

15'
 
Веланас Одиссеус
29'
 
Лам Томас
53'
0:1
Тай Леннарт
(Веланас Одиссеус)
58'
Брюнс Томас
 
62'
Энгельс Марио
Санкох Мохамед
 
62'
Вейинович Марко
Брюнс Томас
 
62'
Роскен Рубен
Виллемс Джетро
 
69'
Ханссон Эмиль
1:1
75'
 
Веллиос Апостолос
Дрёйф Ферди
76'
 
Бюрместер Зико
77'
 
Серрано Нико
Веланас Одиссеус
80'
Ван Оршот Диего
Уахим Анас
 
80'
Вехмейер Лассе
Лимбомбе Брайан
 
82'
Ханссон Эмиль
(Энгельс Марио)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 382 Количество передач 498
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Браувер
Микаэль
19
Бакбоорд
Навайо
35
Бультман
Стив
21
Хоогма
Джастин
15
Виллемс
Джетро
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
10
Уахим
Анас
7
Лимбомбе
Брайан
17
Брюнс
Томас
29
Ханссон
Эмиль
44
Санкох
Мохамед
1
Схенделаар
Яспер
23
Рейндерс
Элиано
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
28
Бюрместер
Зико
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
9
Тай
Леннарт
18
Веланас
Одиссеус
10
Дрёйф
Ферди
Хераклес
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
ПЕК Зволле

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90.9%
36.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
36.4%
10 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

41.7%
20.8%
37.5%
10 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
10 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
0:3
ПД
3:2
Э
2:0
Э
1:0
ТМК
3:1
Э
2:1
Э
2:2
ТМС
0:1
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
4:2
Э
1:1
Э
1:3
К
3:2
Э
1:1
Э
0:3

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.55

Среднее время на гол

53
58

Всего голов

19
13

Голов в среднем за матч

1.73
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

41
30

Голов в среднем за матч

1.71
1.25

Тотал матчей

2.5
22
Больше 92%
Меньше 8%
2
14
Больше 58%
Меньше 42%
10
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

52
72

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ханссон Эмиль 4 (1) 0.57
Уахим Анас 2 0.29
Энгельс Марио 1 0.14
Хоогма Джастин 1 0.14
Де Кеерсмакер Брайан 1 0.14
Лимбомбе Брайан 1 0.14
Санкох Мохамед 1 0.14
Нанкиши Абденего 1 0.14
Брюнс Томас 0 0
Бакбоорд Навайо 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрёйф Ферди 2 (2) 0.29
Тай Леннарт 2 0.29
Веллиос Апостолос 1 0.14
Рейндерс Элиано 1 0.14
Ван Ден Берг Дэйв 1 0.14
Веланас Одиссеус 0 0
Керстен Сэм 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брюнс Томас 3 0
Виллемс Джетро 2 0
Энгельс Марио 2 0
Де Кеерсмакер Брайан 2 0
Вейинович Марко 1 0
Лимбомбе Брайан 1 0
Хоогма Джастин 1 0
Уахим Анас 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Веллиос Апостолос 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Ден Берг Дэйв 2 0
Ван Полен Брам 1 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Намли Юнес 1 0
Веланас Одиссеус 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Ансельмо Гарсия-Макналти 1 0

Результаты матчей

Хераклес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ПЕК Зволле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
3
Хераклес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПЕК Зволле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
2
Хераклес
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
ПЕК Зволле
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

9
5
0 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
3
75%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
2
40%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Забито

13
9
1 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
5
38%
2
22%
46-60
4
31%
1
11%
61-75
3
23%
3
33%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
17%
1
10%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
2
17%
3
30%
61-75
3
25%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 Волендам - Хераклес 2:2 Хераклес - Утрехт 1:3 Хераклес - Эксельсиор 3:1
Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 Аякс - Хераклес 4:1 Хераклес - Волендам 1:3 Хераклес - Эксельсиор 2:1 Хераклес - Эммен 1:0 Камбюр - Хераклес 4:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 4:2 Алмелосе Селекти - Хераклес 1:5 Хераклес - Аякс-2 2:0 НАК Бреда - Хераклес 0:3 Дордрехт - Хераклес 1:3 Хераклес - ПСВ-2 3:0 Хелмонд Спорт - Хераклес 0:1 Хераклес - Рода 1:0 Де Графсхап - Хераклес 5:3 Хераклес - Алмере Сити 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0
Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3 ПЕК Зволле - Рода 3:1 ПСВ-2 - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Дордрехт 4:0 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Телстар 2:0 Эйндховен - ПЕК Зволле 4:2

Результаты матчей

Хераклес
ПЕК Зволле

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хераклес
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
6
1
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 23 - 2 21
2.
Твенте
 Заявка 7 6 0 1 14 - 4 18
3.
Фейеноорд
 Заявка 7 5 2 0 29 - 6 17
4.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 7 5 2 0 16 - 3 17
5.
Эксельсиор
 Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Хераклес
 Заявка 7 3 2 2 12 - 13 11
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 13 - 15 10
9.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 7 2 1 4 12 - 14 7
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 7 - 16 6
13.
Витесс
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
14.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 17 6
15.
Аякс
 Заявка 5 1 2 2 10 - 15 5
16.
Алмере Сити
 Заявка 7 1 1 5 6 - 18 4
17.
Утрехт
 Заявка 7 1 0 6 4 - 16 3
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 1 12
2.
Твенте
 Заявка 4 4 0 0 8 - 2 12
3.
Фейеноорд
 Заявка 4 3 1 0 15 - 3 10
4.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
Хераклес
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 4 2 2 0 8 - 2 8
7.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 2 0 2 10 - 7 6
9.
Эксельсиор
 Заявка 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 1 1 2 3 - 6 4
12.
Аякс
 Заявка 2 1 0 1 4 - 8 3
13.
Херенвен
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
14.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 4 - 10 3
15.
Волендам
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Витесс
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
17.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 0 3 2 - 10 0
18.
Утрехт
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 11 - 1 9
2.
АЗ Алкмаар
 0:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
3.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 14 - 3 7
4.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 6 - 2 6
5.
Эксельсиор
 Заявка 3 2 0 1 8 - 6 6
6.
Витесс
 Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
8.
Алмере Сити
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
10.
Валвейк
 Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
11.
Утрехт
 Заявка 4 1 0 3 3 - 7 3
12.
Херенвен
 Заявка 4 1 0 3 5 - 10 3
13.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 4 0 3 1 2 - 5 3
14.
Аякс
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хераклес
 Заявка 3 0 2 1 4 - 7 2
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Волендам
 Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 12 (3)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 6 (4)
Эксельсиор Аграфиотис Николас 5 (1)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 4 (2)
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Топ нарушителей
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Эксельсиор Загре Артур 4
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 2
Хераклес Брюнс Томас 3
ПЕК Зволле Лам Томас 3
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